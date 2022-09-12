"Остров? В России?": популярный тиктокер Даня Милохин наконец узнал о существовании Сахалина

Судя по всему, чтобы стать знаменитым, необязательно быть умным. Необременённый образованием Даня Милохин узнал наконец, что в России есть острова. На которые летают самолёты.
К сожалению, быть тупым сейчас видимо модно. Даня Милохин искренне удивился, когда сахалинец Эрбол Бердикулов рассказал ему об острове на проекте "Новые танцы на ТНТ".
- С какого-какого ты острова??? - удивлённо переспросил тиктокер.
Даже после пояснения блогер решил уточнить:
- А это остров? Отдельный остров? Это Россия? А там самолёты летают? А, так это большой остров, видимо?
Отдельного внимания заслуживает реакция хореографа Кати Решетниковой. Женщина попросила у Милохина номер телефона, "чтобы звонить и поржать, когда грустно".
Источник:
АНТИФИШКИ
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И Новая земля известна испытаниями ядерных зарядов.
Ну а самый известный остров -это "Остров невезения" из песни
было бы простить многие пробелы в образовании. Вот только жаль, что сейчас, имея такую возможность, он не учится и не развивается.
лучше быть таким, чем всезнайкой который только и если эксперт где так в комментах на ютубе
И Хоомс, или его прототип, публичными не были, они тихо делали свою работу.
зачем мне про это знать?
Если бы их так не пиарили, то большинство и не знало бы о существовании подобного мусора