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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6704 поста • 751 подписчик подписаться
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"Остров? В России?": популярный тиктокер Даня Милохин наконец узнал о существовании Сахалина

"Остров? В России?": популярный тиктокер Даня Милохин наконец узнал о существовании Сахалина

Автор:
12 сентября 2022 08:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Юмор   блогер   видео   остров   прикол   сахалин   фото   шоу бизнес   
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Судя по всему, чтобы стать знаменитым, необязательно быть умным. Необременённый образованием Даня Милохин узнал наконец, что в России есть острова. На которые летают самолёты.

К сожалению, быть тупым сейчас видимо модно. Даня Милохин искренне удивился, когда сахалинец Эрбол Бердикулов рассказал ему об острове на проекте "Новые танцы на ТНТ".

- С какого-какого ты острова??? - удивлённо переспросил тиктокер.

Даже после пояснения блогер решил уточнить:

 - А это остров? Отдельный остров? Это Россия? А там самолёты летают? А, так это большой остров, видимо?

Отдельного внимания заслуживает реакция хореографа Кати Решетниковой. Женщина попросила у Милохина номер телефона, "чтобы звонить и поржать, когда грустно".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   блогер   видео   остров   прикол   сахалин   фото   шоу бизнес   
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52  комментария
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17k
Алексей Теуш 2 часа назад
Полейте кто-нибудь его дихлофосом, ей-богу!
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−96
Иван Тодоров 15 секунд назад
Не очень смешно и неожиданно. В конце концов, это наследник Z-люди, которые думают, что они выиграли BC2 самостоятельно, и все еще верит в «спецоперации»...
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1k
Aleksei 3 минуты назад
вот сейчас вот самое время избавить общество от таких тупых дегенератов. половина "шоубизнеса" свалила из России, за ними очередь. развиваться надо,а не тупеть.
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9k
uehl 5 минут назад
Биомусор какой-то
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43k
Цыц тут у меня 10 минут назад
Надо было назвать пост "И снова о говне"...
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10k
DumDum 16 минут назад
Пипец, он деревянный (да простит меня Буратино)...
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6k
Administrator 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−5
ЛехаЧифирь 22 минуты назад
Но про Крым он точно знает.
И Новая земля известна испытаниями ядерных зарядов.
Ну а самый известный остров -это "Остров невезения" из песни
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4k
Александр 23 минуты назад
Зачем этого полупокера везде суют? Он там всем очко что-ли подставляет, чтобы его так раскручивали?
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3k
cnob7 Полчаса назад
да что можно ожидать от этого заднеприводного торчка
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3k
АлексЮстасу Полчаса назад
Снова пиарят всяких недоносков.
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6k
Том Сойер 38 минут назад
Тю, таких дебилов сейчас - пруд пруди, и это уже не одно поколение, а несколько - элементарных вещей не знают, диву даешься - как они вообще в школах учатся или учились....
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34
kmtz 42 минуты назад
Хех, при этом на фото - остров Итуруп
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18k
сергей костюнин 43 минуты назад
Чё за киндер , что про него здесь пишут ?
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4k
Нескучный сад 47 минут назад
Думаю, что пацану из детдома можно
было бы простить многие пробелы в образовании. Вот только жаль, что сейчас, имея такую возможность, он не учится и не развивается.
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6k
Administrator 48 минут назад
а зачем чуваку который нехило зарабатывает развлечением других, знать про остров. что ему это даст как профессионалу или как человеку
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2k
Андрей Час назад
как-то пох
зачем мне про это знать?
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20k
babuby Час назад
Вот вам современные звёзды! Но гнобят почему-то Пугачёву.
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603
Легендарный В-ий Час назад
вы просто завидуити даниному успешному успеху!
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1k
alex Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
krivsan Час назад
да б..ть,нет слов,
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