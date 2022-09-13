На ВДНХ пройдет фестиваль-пристройство животных из городских приютов⁠⁠



Фестиваль проведут совместно с образовательной программой "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут об уходе за животными и основах дрессировки. А тем, у кого нет возможности забрать животное домой, объяснят, как стать волонтером и взять шефство над понравившимся четвероногим.



Когда: 13 сентября с 12:00 до 17:00.

Где: летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ (рядом с павильоном №62).



Первый подобный фестиваль провели в августе. Тогда новый дом обрели 70% животных-участников выставки.