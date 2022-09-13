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На ВДНХ пройдет&nbsp;фестиваль-пристройство животных из городских приютов⁠⁠

На ВДНХ пройдет фестиваль-пристройство животных из городских приютов⁠⁠

Автор:
13 сентября 2022 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Добрые дела   волонтерство   г. Москва   котята   помощь животным   приют для животных   щенки   
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Можно будет познакомиться с 16 щенками и котятами из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Все желающие смогут погулять по территории с собаками, поиграть с кошками и при взаимной симпатии забрать животное домой.


Фестиваль проведут совместно с образовательной программой "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут об уходе за животными и основах дрессировки. А тем, у кого нет возможности забрать животное домой, объяснят, как стать волонтером и взять шефство над понравившимся четвероногим.

Когда: 13 сентября с 12:00 до 17:00.
Где: летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ (рядом с павильоном №62).

Первый подобный фестиваль провели в августе. Тогда новый дом обрели 70% животных-участников выставки.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бездомные животные   Добрые дела   волонтерство   г. Москва   котята   помощь животным   приют для животных   щенки   
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2  комментария
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71k
Viktor 19 минут назад
Сука, аж слёзы наворачиваются!
Всех забрал бы, особенно Витька, но дома уж полно (даже чересчур) животинок!
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25k
Федор 2 минуты назад
Мак понравился))) Супер)) Но собакен и три коте уже есть к сожалению.
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