На ВДНХ пройдет фестиваль-пристройство животных из городских приютов⁠⁠

Можно будет познакомиться с 16 щенками и котятами из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Все желающие смогут погулять по территории с собаками, поиграть с кошками и при взаимной симпатии забрать животное домой.
Фестиваль проведут совместно с образовательной программой "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут об уходе за животными и основах дрессировки. А тем, у кого нет возможности забрать животное домой, объяснят, как стать волонтером и взять шефство над понравившимся четвероногим.
Когда: 13 сентября с 12:00 до 17:00.
Где: летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ (рядом с павильоном №62).
Первый подобный фестиваль провели в августе. Тогда новый дом обрели 70% животных-участников выставки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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