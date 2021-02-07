Приют для собак-инвалидов каждый день проводит "гонки на колясках"

Приютом управляет фонд под названием "Человек, который спасает собак". Этот фонд основал швед, который переехал в Чонбури в 2002 году и был так поражен количеством бездомных и покалеченных собак, что начал ухаживать за ними в свободное от работы время. А потом уже все это выросло в организацию.