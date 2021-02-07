FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9691 пост • 1193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Приют для собак-инвалидов каждый день проводит "гонки на колясках"

Приют для собак-инвалидов каждый день проводит "гонки на колясках" (11 фото)

Автор:
07 февраля 2021 16:46
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   помощь животным   приют   собака - инвалид   собачий приют   спасение животных   таиланд   
68
11
В Таиланде есть удивительный собачий приют, в котором содержатся 27 покалеченных животных. Чаще всего это травмы конечностей, из-за которых собака не может нормально передвигаться. Но сотрудники приюта нашли способ развлечь животных и дать им порезвиться всласть: каждый день они выводят собак на "колясочные гонки".
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Добрые дела   помощь животным   приют   собака - инвалид   собачий приют   спасение животных   таиланд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Павел Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Рыбаки заметили обессиленного оленя в 8 километрах от берега Рыбаки заметили обессиленного оленя в 8 километрах от берега Американец делает теплые домики для уличных кошек Американец делает теплые домики для уличных кошек Производитель пива размещает на банках фотографии собак из приюта Производитель пива размещает на банках фотографии собак из приюта 9-летний художник из Арзамаса помогает собачьему приюту 9-летний художник из Арзамаса помогает собачьему приюту Женщина выходила больную собаку и спустя несколько месяцев та преобразилась Женщина выходила больную собаку и спустя несколько месяцев та преобразилась
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

483752



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юра-дворник: счастливое продолжение печальной истории
1
48
Юра-дворник: счастливое продолжение печальной истории
Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница
1
212
Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
1
31
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги
1
45
Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикольные#прикол#люди#на различный вкус#девушки#творчество#картинки#ретро
#Юмор#интересно#китай#жизнь#смешные#война#настроение#навальный#комментарии#деньги
#история#факты#СССР#природа#сша#Россия#позитив#герои#космос#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться