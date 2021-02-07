Приют для собак-инвалидов каждый день проводит "гонки на колясках"

В Таиланде есть удивительный собачий приют, в котором содержатся 27 покалеченных животных. Чаще всего это травмы конечностей, из-за которых собака не может нормально передвигаться. Но сотрудники приюта нашли способ развлечь животных и дать им порезвиться всласть: каждый день они выводят собак на "колясочные гонки".
К задним ногам собак прикрепляются специальные тележки с колесиками - и животные снова могут нестись вперед! Им это очень нравится. Наконец-то движение, простор, есть где разгуляться.
"Похоже, они не понимают, что их возможности ограничены, и когда вы такую собаку впервые сажает в коляску, она сразу понимает, что делать, ей даже не нужно учиться", - рассказал сотрудник приюта Кристофер Чидичимо.
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Приют находится в тайской провинции Чонбури к юго-востоку от столицы Бангкока. Сейчас там содержатся 27 собак-инвалидов, в основном пострадавших от несчастных случаев.
Во время таких "забегов" к собакам-инвалидам иногда даже присоединяются какие-нибудь уличные псы - им нравится бежать рядом со своими сородичами и радоваться жизни вместе.
Приютом управляет фонд под названием "Человек, который спасает собак". Этот фонд основал швед, который переехал в Чонбури в 2002 году и был так поражен количеством бездомных и покалеченных собак, что начал ухаживать за ними в свободное от работы время. А потом уже все это выросло в организацию.
Всего на попечении приюта находятся более 600 собак, и еще 350 уличных псов, которых сотрудники приюта регулярно кормят. Ежедневно на это тратится более 1300 долларов. Раньше приют каждый месяц проводит кампанию по стерилизации бездомных животных, сейчас из-за нехватки средств пришлось это прекратить.
К сожалению, пандемия коронавируса привела к падению числа пожертвований на 40 процентов, и уменьшению числа иностранных туристов, которые также вносили немалую лепту, так что сейчас будущее этого приюта под вопросом. Но его сотрудники надеются, что все наладится и выжить все-таки удастся.
В Таиланде, где в 2017 году насчитывалось более 800 000 бездомных кошек и собак, их число может достичь 2 миллионов к 2027 году и 5 миллионов через 20 лет, если не предпринять каких-либо шагов для контроля численности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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