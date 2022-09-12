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От Черчиля до Трасс: премьер-министры Британии при Елизавете II

От Черчиля до Трасс: премьер-министры Британии при Елизавете II

Автор:
12 сентября 2022 16:26
Сообщество : Юмор
Метки: Борис Джонсон   Британия   Елизавета II   Лиза Трасс   
1421
14

Деградация британской политической элиты выглядит так:

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Метки: Борис Джонсон   Британия   Елизавета II   Лиза Трасс   
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14  комментариев
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40k
Сергей 3 часа назад
Довели до гроба бедную старушку.
Автору респект за подбор фоток.
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Бориска сам виноват что пробухал карьеру премьера. Такая крутая карьера коту под хвост из-за попоек.
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28k
Ashabad 2 часа назад
В продолжение темы...
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813k
Митхун Чакрабортенков 4 часа назад
Девочка Лизка - будущая Великая женщина, правитель, по которому скорбеть будут не только в стране, но и по всему миру.
Запомню её молодой...
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7k
Shtoppi 4 часа назад
Больше чем уверен что у них всех, как собственно и у лизаветы, было нечто общее, а именно ненависть к России. Так же как и у тех кто были до них, что у правителей, что у их шакалов из свиты.
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