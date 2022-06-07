Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве

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Она правит дольше Брежнева, Хрущёва, Путина, Медведева, Андропова, Ельцина и Горбачёва вместе взятых... Участвовала во Второй мировой, видела вживую Гагарина и штурмовала стены Древнего Рима вместе с вандалами. Насчёт последнего – не совсем точно, а всё остальное является чистой правдой.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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