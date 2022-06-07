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Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве

Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве

Автор:
07 июня 2022 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Британия   Елизавета II   Королевы   Мемы   Юмор   монархи   прикол   
2248
15
Она правит дольше Брежнева, Хрущёва, Путина, Медведева, Андропова, Ельцина и Горбачёва вместе взятых... Участвовала во Второй мировой, видела вживую Гагарина и штурмовала стены Древнего Рима вместе с вандалами. Насчёт последнего – не совсем точно, а всё остальное является чистой правдой.
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Источник:

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Метки: Британия   Елизавета II   Королевы   Мемы   Юмор   монархи   прикол   
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4  комментария
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16
Jekaterina 7 минут назад
Насчёт мема № 7 не соглашусь - в корне неверно. На фото Луи - младший сын Кембриджских, и он может стать королём только если умрут его старшие брат и сестра - Джордж и Шарлотта, и у них не останется наследников....
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12k
Graf_Dracula 9 минут назад
Прекрасно, так держать дитя моё.
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27k
Ashabad 20 минут назад
Пусть вернёт диадему, которую спёрли из сокровищницы Романовых!
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1k
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Здоровья бабушке, надеюсь ещё борца с печенегами и половцами переживёт
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