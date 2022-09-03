FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5436 постов • 1255 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Шпион, планировавший свержение большевиков и метивший в правители России

Шпион, планировавший свержение большевиков и метивший в правители России

Автор:
03 сентября 2022 18:30
Сообщество : Истории
Метки: Большевики   Британия   Джеймс Бонд   Россия   Сидней Рейли   образ   план   разведывательная деятельность   шпион   
768
5

Мифология разведдеятельности – это направление, напичканное домыслами, предположениями и белыми пятнами как кекс изюмом. И ярким тому примером служит история Сиднея Рейли.

Человека, который стал одним из прототипов Джеймса Бонда и попортил изрядно крови советским спецслужбам. На свет этот человек появился в марте 1873 года. А где и как это произошло? Рейли сам озвучил несколько версий. И сложно понять, где в них выдумка, а где – правда.

В соответствии с самой невинной, Сидней был простым ирландцем, парнем из народа, сумевшим  по воле случая сделать головокружительную карьеру. Другая более реалистичная и повествует о связи  с Российской империей.

Воспитывался мальчик в семье Григория и Софьи Розенблюм, но не был их сыном. Есть предположение, что он был племянником – сыном брата Григория. Звался тогда будущий король интриг Соломоном. Когда скончалась Софья, правда об усыновлении всплыла. Парень знатно поскандалил с отцом и даже сменил имя на Зигмунда. Есть и версия, что его изначально так звали.

Как бы там ни было, но юноша нашел работу на британском корабле. Поднялся на палубу Зигмундом, а спустился уже как Педро. Спустя несколько лет он окончательно порвал с былой жизнью, снова сменив имя и став Сиднеем. Благодаря умению легко сходиться с людьми переехал в Англию, женился. И тут поступило предложение от английской разведки, от которого невозможно было отказаться.


×
×

Сидней не только легко втирался в доверие к людям и располагал к себе, заводя нужные знакомства и связи. Он еще и был крайне честолюбив, мечтал войти в историю, совершив нечто из ряда вон выходящее. И такая возможность представилась: мужчину отправили в Россию, и вскоре он занял солидный пост в военно-морском ведомстве.

В 1918 году началась реализация плана, подготовленного европейцами при поддержке США по свержению большевистского режима. Планировалось сменить импульсивного и непредсказуемого Ленина на более управляемого своего человека. И ключевую роль в замысле как раз и отвели Рейли. Ему вменялось использовать свою харизму, втереться в доверие к представителям элиты и организовать переворот. Куратором плана был британский дипломат Локкарт.


Только сформированная Дзержинским агентурная сеть знала о планах и благодаря полученной от агентов информации начала отлавливать участников заговора. Правда, ключевые персонажи сумели избежать ареста.

Недолгое время Рейли поработал на посту советника Черчилля. Но ему было скучно. К тому же шпиона не отпускала мысль о мести ненавистным чекистам. В 1918 году он покинул Англию и направился в Россию, чтобы искоренить большевистское зло. Он прибыл в Екатеринодар (ныне Краснодар) и сумел занять пост офицера в ставке Деникина. Много где побывал, но жил в постоянном страхе разоблачения. И решил уехать в Европу. Рейли попытался взять реванш, организовав теракт во время выступления советской делегации на Генуэзской конференции. Безуспешно, но агент засветился и в антисоветской провокации с «письмом Зиновьева» – фальшивым документом, опубликованным и сделанным сенсацией британской газетой «Дейли Мейл» за четыре дня до всеобщих выборов в октябре 1924 года.


В итоге советские чекисты устали от этого мельтешения. Тем более что смертный приговор шпиону вынесен был вынесен еще после дела Локкарта. Но Рейли был не так прост, и для поимки пришлось организовать специальную операцию: закинуть приманку в виде антисоветской организации «Трест», планировавшей госпереворот.

Начальство Рейли заинтересовала эта тема, и они отправили шпиона наводить мосты. Рыбка заглотила наживку. На границе британца поймали и имитировали его гибель: так Сидней не смог бы запросить помощи как подданный Британской империи.


На Лубянке мужчина вел себя во время допросов спокойно и уверенно: сказывались годы службы. Еще и ухитрялся вести дневник о методике допросов: писал крохотными буквами на папиросной бумаге и прятал записи в кирпичной кладке.

Но спокойствие не спасло Рейли. В 1925 году его расстреляли и похоронили на тюремном кладбище. Шпион был так хитер и изворотлив, что в его смерть не верили. И долгое время находились очевидцы, видевшие его в разных местах планеты. Образ Рейли британцы старательно обожествляли, и в итоге он даже стал прототипом Джеймса Бонда.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Большевики   Британия   Джеймс Бонд   Россия   Сидней Рейли   образ   план   разведывательная деятельность   шпион   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин 21 час назад
Архетипично. Эпично. Прототипа Джеймса Бонда расстреляли на Лубянке. Это ирония и предупреждение истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
10k
Roy Batty 5 часов назад
Опять жыды со своей хуцпой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ 6 часов назад
"Взошел Зигмунд, а спустился Педро." Интересненько...))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 19 часов назад
смерть всем врагам России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Fishki_surfer 22 часа назад
>>> В 1918 году он покинул Англию и направился в Россию, чтобы искоренить большевистское зло.

Затея не удалась, но за попытку спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48131



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни?
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в...
Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной
Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной
Набирающие популярность в сообществах
Где хранятся глаза Альберта Эйнштейна?
Где хранятся глаза Альберта Эйнштейна?
Зачем в СССР 500 афроамериканцев вышли на Красную площадь
Зачем в СССР 500 афроамериканцев вышли на Красную площадь
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#кино#подборка#сарказм#Россия#школа#сатира#страна
#факты#Юмор#СССР#в мире#природа#фильм#девушки#Разное
#интересно#история#животные#картинки#фотографии#скандал#забавно#актеры
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Что большевики сделали с самым богатым человеком России Что большевики сделали с самым богатым человеком России Британская школьница решила пригласить Владимира Путина в гости Британская школьница решила пригласить Владимира Путина в гости Куда лучший нянь страны исчез после роли в «Гении»? Куда лучший нянь страны исчез после роли в «Гении»? Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за... 25 доказательств того, что западные агенты мешают нам хорошо жить 25 доказательств того, что западные агенты мешают нам хорошо жить

На что жалуетесь?

Вернуться