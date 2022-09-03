Шпион, планировавший свержение большевиков и метивший в правители России

Человека, который стал одним из прототипов Джеймса Бонда и попортил изрядно крови советским спецслужбам. На свет этот человек появился в марте 1873 года. А где и как это произошло? Рейли сам озвучил несколько версий. И сложно понять, где в них выдумка, а где – правда.

В соответствии с самой невинной, Сидней был простым ирландцем, парнем из народа, сумевшим по воле случая сделать головокружительную карьеру. Другая более реалистичная и повествует о связи с Российской империей.

Воспитывался мальчик в семье Григория и Софьи Розенблюм, но не был их сыном. Есть предположение, что он был племянником – сыном брата Григория. Звался тогда будущий король интриг Соломоном. Когда скончалась Софья, правда об усыновлении всплыла. Парень знатно поскандалил с отцом и даже сменил имя на Зигмунда. Есть и версия, что его изначально так звали.

Как бы там ни было, но юноша нашел работу на британском корабле. Поднялся на палубу Зигмундом, а спустился уже как Педро. Спустя несколько лет он окончательно порвал с былой жизнью, снова сменив имя и став Сиднеем. Благодаря умению легко сходиться с людьми переехал в Англию, женился. И тут поступило предложение от английской разведки, от которого невозможно было отказаться.