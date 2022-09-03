Шпион, планировавший свержение большевиков и метивший в правители России

Мифология разведдеятельности – это направление, напичканное домыслами, предположениями и белыми пятнами как кекс изюмом. И ярким тому примером служит история Сиднея Рейли.
Человека, который стал одним из прототипов Джеймса Бонда и попортил изрядно крови советским спецслужбам. На свет этот человек появился в марте 1873 года. А где и как это произошло? Рейли сам озвучил несколько версий. И сложно понять, где в них выдумка, а где – правда.
В соответствии с самой невинной, Сидней был простым ирландцем, парнем из народа, сумевшим по воле случая сделать головокружительную карьеру. Другая более реалистичная и повествует о связи с Российской империей.
Воспитывался мальчик в семье Григория и Софьи Розенблюм, но не был их сыном. Есть предположение, что он был племянником – сыном брата Григория. Звался тогда будущий король интриг Соломоном. Когда скончалась Софья, правда об усыновлении всплыла. Парень знатно поскандалил с отцом и даже сменил имя на Зигмунда. Есть и версия, что его изначально так звали.
Как бы там ни было, но юноша нашел работу на британском корабле. Поднялся на палубу Зигмундом, а спустился уже как Педро. Спустя несколько лет он окончательно порвал с былой жизнью, снова сменив имя и став Сиднеем. Благодаря умению легко сходиться с людьми переехал в Англию, женился. И тут поступило предложение от английской разведки, от которого невозможно было отказаться.
Сидней не только легко втирался в доверие к людям и располагал к себе, заводя нужные знакомства и связи. Он еще и был крайне честолюбив, мечтал войти в историю, совершив нечто из ряда вон выходящее. И такая возможность представилась: мужчину отправили в Россию, и вскоре он занял солидный пост в военно-морском ведомстве.
В 1918 году началась реализация плана, подготовленного европейцами при поддержке США по свержению большевистского режима. Планировалось сменить импульсивного и непредсказуемого Ленина на более управляемого своего человека. И ключевую роль в замысле как раз и отвели Рейли. Ему вменялось использовать свою харизму, втереться в доверие к представителям элиты и организовать переворот. Куратором плана был британский дипломат Локкарт.
Только сформированная Дзержинским агентурная сеть знала о планах и благодаря полученной от агентов информации начала отлавливать участников заговора. Правда, ключевые персонажи сумели избежать ареста.
Недолгое время Рейли поработал на посту советника Черчилля. Но ему было скучно. К тому же шпиона не отпускала мысль о мести ненавистным чекистам. В 1918 году он покинул Англию и направился в Россию, чтобы искоренить большевистское зло. Он прибыл в Екатеринодар (ныне Краснодар) и сумел занять пост офицера в ставке Деникина. Много где побывал, но жил в постоянном страхе разоблачения. И решил уехать в Европу. Рейли попытался взять реванш, организовав теракт во время выступления советской делегации на Генуэзской конференции. Безуспешно, но агент засветился и в антисоветской провокации с «письмом Зиновьева» – фальшивым документом, опубликованным и сделанным сенсацией британской газетой «Дейли Мейл» за четыре дня до всеобщих выборов в октябре 1924 года.
В итоге советские чекисты устали от этого мельтешения. Тем более что смертный приговор шпиону вынесен был вынесен еще после дела Локкарта. Но Рейли был не так прост, и для поимки пришлось организовать специальную операцию: закинуть приманку в виде антисоветской организации «Трест», планировавшей госпереворот.
Начальство Рейли заинтересовала эта тема, и они отправили шпиона наводить мосты. Рыбка заглотила наживку. На границе британца поймали и имитировали его гибель: так Сидней не смог бы запросить помощи как подданный Британской империи.
На Лубянке мужчина вел себя во время допросов спокойно и уверенно: сказывались годы службы. Еще и ухитрялся вести дневник о методике допросов: писал крохотными буквами на папиросной бумаге и прятал записи в кирпичной кладке.
Но спокойствие не спасло Рейли. В 1925 году его расстреляли и похоронили на тюремном кладбище. Шпион был так хитер и изворотлив, что в его смерть не верили. И долгое время находились очевидцы, видевшие его в разных местах планеты. Образ Рейли британцы старательно обожествляли, и в итоге он даже стал прототипом Джеймса Бонда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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