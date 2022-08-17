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«Покупай один раз и используй сколько хочешь»: в Англии придумали, как сэкономить на туалетной бумаге

«Покупай один раз и используй сколько хочешь»: в Англии придумали, как сэкономить на туалетной бумаге

Автор:
17 августа 2022 15:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Британия   производители   стиральная машинка   туалетная бумага   экономия   
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Британцам предлагают новую мега-бумагу - её можно стирать и «юзать» снова.

Туалетная бумага в Британии подорожала на 33%, и чтобы сделать поход в сортир не таким накладным, английские производители предлагают использовать многоразовую бумаженцию.

По сути - это рулон из тряпок, которые рекомендуют:

«Просто собирайте их в корзину для белья, в день стирки (рекомендуется дважды в неделю) запускайте в стиральную машинку и используйте по новой».

Производитель тряпок советует держать в туалете стопку старых газет утверждает, что благодаря этой новинке, британцы смогут «сэкономить небольшое состояние за годы». И подчёркивает, что бумага не простая, а «экофрендли».

Строго говоря - идея-то не новая. Такая тряпки рекламировали и раньше, но использовали их только самые прижимистые люди или упорные экоактивисты. Остальные брезговали. Теперь же её предлагают для широкого круга покупателей.

Источник:

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Метки: Англия   Британия   производители   стиральная машинка   туалетная бумага   экономия   
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61  комментарий
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21k
Евгений Час назад
Как подтираться автобусным (трамвайным, троллейбусным) билетиком:

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2k
Kom9ipa 22 секунды назад
Камешки, камешки нужно использовать, а не бумагу или тряпочки. :-)
Еще лопухи подойдут.
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4k
Dimon_ 2 минуты назад
их любимые fish & chips подорожали, теперь бумага; санкции работают!)
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7k
Trenzel2003 5 минут назад
Ключевое слово, стирать. то есть тратить ценную воду.
Что бы не тратить бумагу для туалета, самое лучшее, это туда не ходить. А что бы не ходить в туалет, нужно не есть. И не пить.
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27k
Квантовый переход 17 минут назад
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27k
Квантовый переход 23 минуты назад
Десять советов, которые изменят Ваш подход к вытиранию попы.

1. Прежде всего, когда заходите в «удобства», убедитесь, что в зоне досягаемости есть туалетная бумага, влажные салфетки, или хотя-бы тысяча по 100 р.. Серьезно, проще всего попасть впросак именно так. Если место общественное, то я люблю обложить стульчак королева британии, королева англии на унитазе, королева в уборнойтуалетной бумагой. И попе не холодно садиться, и бумага заготавливается заранее.

2. Чем плотнее Вы сжимаете свой сфинктер, тем грязнее он становится. Расслабьтесь. Наклонитесь вперёд. Представьте, что Вы сидите не на унитазе, а на приёме у Английской королевы. Она незаметно уронила свое дорогущее бриллиантовое кольцо, и оно покатилось куда-то к Вам. И этот этап пройдет безукоризненно.

3. Когда выходит последняя какаха, наступает самый ответственный момент. Бывает, что она выходит очень не спеша, и велик соблазн поторопить её. Тут очень важно не сжать сфинктер раньше времени, и не захлопнуть его прямо на фекалии.

4. То, что Вы кушаете, тоже влияет на то, насколько «гладко» пройдет процесс вытирания попы. Питайтесь правильно, кушайте больше клетчатки и пейте кефир для лучшего пищеварения и микрофлоры кишечника. Бывает ,что кал сам по себе очень вязкий, и его бывает трудно стереть, но здесь главное не терять самообладания и контроля над процессом.

5. Когда процесс подошел к концу, не торопитесь подниматься во весь рост. Здесь Ваша аудиенция у Английской королевы заканчивается, слегка привстаньте, наклонитесь вперед, чтобы Ваши ягодицы не сжались вместе, а оставались врозь. В этот момент у Вас под рукой уже должна быть бумага.

6. ОЧЕНЬ важно не растирать всё взад-вперед. Делаем по теореме: вытираемся от края, ведя к «задней двери». Всё точно так же, как когда подметаете комнату метём к выходу :) Затем переключаемся на собирательные движения, словно веник и совок собирают всю грязь. Движение кистью похоже на то, когда Вы бумажкой собираете крошки со стола. Делаем это указательным и большим пальцем.

При этом пусть Ваша кисть ведет Вас сама, тут нужно просто набить руку, как, например, в игре на гитаре или рисовании карандашом. Важна сила нажима в каждом конкретном движении. Со временем Вы приобретете грацию, несравнимую ни с одним дирижером мира!
7. Задержитесь ненадолго в положении из п.5, вытрите самые сильные загрязнения, которые чувствуете. Если совсем всё плохо, то лучше наклониться максимально вперед, так будет легче и безопаснее. Долго так не хочется стоять, поэтому вытираем самое грязное, и переходим дальше.

8. Когда Вы стали чище, можно стать прямо, но при этом оттопырить зад в сторону, опираясь на одну ногу. Так ягодицы всё ещё будут оставаться врозь, позволяя эффективно подтираться.

9. Я всегда оцениваю чистоту как по бумажке, так и по ощущениям. Иногда бумажка остается чистой, а ощущения говорят, что где-то ещё грязно. Это значит, что нечистоты спрятались. Тут нужно снова наклониться вперед, и всё протереть, пусть несколько раз, но до состояния полного комфорта.

10. По поводу выбора туалетной бумаги я предпочитаю стандартную туалетную бумагу, негладкую, но не как наждачка. Такой можно быстро и эффективно вытираться, она хорошо цепляет, лучше любого мастера пикапа. Как правило, дорогие сорта туалетной бумаги тоже обладают недурными качествами очищения, и вдобавок они мягкие. Если попа часто протирается до крови, попробуйте перейти на класс бумаги повыше.

Если бумага гладкая, то вытереться ей очень сложно, всё будет растираться.
Но самым эффективным средством я считаю влажные салфетки. С ними всё легко и просто, ощущения такие, словно сходил в душ. Можно начинать свой путь именно с них, но потом всё равно переходите на сухую туалетную бумагу в целях экономии. К тому же, некоторые из них могут вызывать раздражение и зуд (личный опыт).

Теперь вы в курсе, как вытирать попу. Желаю Вам приятных, плюшевых ощущений!:)
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27k
Квантовый переход 24 минуты назад
ПОмни, или помнИ!
Вытирая жопу, осторожен будь,
Жесткая бумага, к травматизму путь!
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
«Нынче бал, нынче бал
Я откладывал фекал
Отложил я на пенсне
Наяву, а не во сне
Мимо дам прошел и сел
Сбросить фарс, достал сардел

На кокошник навалил, и на студень был я мил
Приукрасил я пионы своим сыром провалоне
Обложил я самовар, недоволен был гусар
Он привел с собой отряд, дома какать был я рад»
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
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2k
fraxinus 44 минуты назад
Стеб зачетный.
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10k
кот базилий 48 минут назад
Есть способ проще- в бумаге делаете отверстие пальцем, им же вытираете жопу и бумага остается чистой...для следующего раза итд.
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5k
Allmaster 55 минут назад
Им там срать скоро будет нечем...
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3k
Natalia 58 минут назад
А разве не полезнее, проще и экономичнее вместо бумаги использовать воду? Это самое лучшее, тем более в жару.
Многоразовые тряпки просто дичь. Их надо не просто стирать, а кипятить. Т.е. Моющее средство, вода, электроэнергия на максимальный режим стирки. Далее по-хорошему надо гладить. Снова энергия. В чем экономия? Про санитарию и сомнительное ЭКО вообще молчу
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139
Vladislav Grigorenko Natalia 23 минуты назад
Вы обращаетесь к здравому смыслу. Но в современном "цивилизованном" мире он отвергается самым бессовестным образом. Подмена понятий и личная выгода каким угодно способом - вот что имеет единственное значение. Другими словами - ложь, грабёж и всё чё хошь "с целью завладения чужими деньгами и имуществом".
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6k
Zhora 58 минут назад
У некоторых восточных народов принято по-другому - они не пользуются бумагой, а подмываются водой. А там, где с водой туго (в пустыне, например) - там привыкли вообще камнем подтираться. И делают так уже сотни лет.
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18k
ЦСКА Час назад
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1k
Moon24 Час назад
Просто они толерасты и любители гомиков , вот и приуают себя к дерьму . Скоро есть его будут для экономии
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2k
Трям Час назад
Пальцем пусть вытираю и облизывают. Так еще экономней!
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10k
Hunson Abadeer Час назад
совсем йопнулись
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86k
Феофан Час назад
Это стопудово их учёные доказали.
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7k
azuver Час назад
На хрена им вообще бумага.Пальцем,пальцем.
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10k
a_komolow 2 часа назад
У них майки короткие?
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