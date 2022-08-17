«Покупай один раз и используй сколько хочешь»: в Англии придумали, как сэкономить на туалетной бумаге

Туалетная бумага в Британии подорожала на 33%, и чтобы сделать поход в сортир не таким накладным, английские производители предлагают использовать многоразовую бумаженцию.

По сути - это рулон из тряпок, которые рекомендуют:

«Просто собирайте их в корзину для белья, в день стирки (рекомендуется дважды в неделю) запускайте в стиральную машинку и используйте по новой».

Производитель тряпок советует держать в туалете стопку старых газет утверждает, что благодаря этой новинке, британцы смогут «сэкономить небольшое состояние за годы». И подчёркивает, что бумага не простая, а «экофрендли».

Строго говоря - идея-то не новая. Такая тряпки рекламировали и раньше, но использовали их только самые прижимистые люди или упорные экоактивисты. Остальные брезговали. Теперь же её предлагают для широкого круга покупателей.