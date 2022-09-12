Мужчина смастерил портативный метатель ножей с лазерным прицеливанием

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Инженер собрал вместе с сыном оригинальный метатель ножей. Во время создания прототипа автор решил, что устройство должно весить не более 10 килограмм, работать без проводов и всегда бить точно в цель. Сказано - сделано.
Мужчина разработал систему из нескольких моторов, которые имитируют траекторию броска — будто бы их кидает человек. Чтобы устройство могло рассчитывать необходимое расстояние до цели он задействовал лазерную технологию LIDAR. В слот метателя удалось вместить 12 ножей. Во время финального теста в цель удалось попасть 10 раз подряд.
Полная версия видеоролика с подробностями создания прототипа
Источник:
АНТИФИШКИ
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