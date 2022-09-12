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Мужчина смастерил портативный метатель ножей с лазерным прицеливанием

Мужчина смастерил портативный метатель ножей с лазерным прицеливанием

Автор:
12 сентября 2022 11:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   изобретение   инженер   метатель ножей   прототип   устройство   
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Инженер собрал вместе с сыном оригинальный метатель ножей. Во время создания прототипа автор решил, что устройство должно весить не более 10 килограмм, работать без проводов и всегда бить точно в цель. Сказано - сделано.
Мужчина разработал систему из нескольких моторов, которые имитируют траекторию броска — будто бы их кидает человек. Чтобы устройство могло рассчитывать необходимое расстояние до цели он задействовал лазерную технологию LIDAR. В слот метателя удалось вместить 12 ножей. Во время финального теста в цель удалось попасть 10 раз подряд.

Источник:

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Метки: видео   изобретение   инженер   метатель ножей   прототип   устройство   
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11  комментариев
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4k
salim777 Час назад
С одной стороны мужчина крут. Такую штуковину забабахал! Но с другой стороны откуда столько свободного времени?
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40k
Aleksandr 14 минут назад
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406
Алексей Носов 15 минут назад
соседи наверное в восторге
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71k
Viktor Полчаса назад
Чел канешн подкован технически что надо! Но зачем? И что потом он будет делать с этим механизмом? Хотя может просто задался целью? Вот я, например, вбил себе в голову года два назад автоматический мангал, полгода ваял (мало свободного времени), сделал, пожарил мясо раза три и положил в дальний угол - доставай, настраивай, тяни провод - проще по старинке! Но идею воплотил! Примерно такой.

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4k
Copycat 52 минуты назад
я так понимаю в заголовке поста сайт "съел" ковычки и слово "портативный" должно было быть именно в них)
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10k
kaboza Час назад
дров бы себе наколол))
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27k
Андрей Иванов Час назад
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