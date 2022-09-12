Мужчина смастерил портативный метатель ножей с лазерным прицеливанием

Мужчина разработал систему из нескольких моторов, которые имитируют траекторию броска — будто бы их кидает человек. Чтобы устройство могло рассчитывать необходимое расстояние до цели он задействовал лазерную технологию LIDAR. В слот метателя удалось вместить 12 ножей. Во время финального теста в цель удалось попасть 10 раз подряд.