Фантазия инженера родила безумный велик

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Вы уверены, что без целых и исправных колес велосипед никуда не уедет? Подумайте еще раз! Недавнее изобретение одного находчивого инженера демонстрирует, что два полуколеса так же хороши, как и одно полное колесо.
Сергей Гордеев, инженер и видеоблогер, известен своими гениальными изобретениями, в том числе велосипедом без цепи и ледяным велосипедом. Однако его последнее творение, несомненно, является самым необычным. Это странное приспособление имеет две половины заднего колеса вместо одного целого. Они работают в тандеме, выполняя работу обычного колеса. Как бы странно это ни звучало, этот сумасшедший велосипед показывает, что два полуколеса при правильном использовании так же хороши, как и одно полное колесо.
Конечно, практического смысла конструкция особо не имеет, ее цель - поразить зрителей. Колесо идеально само по себе, и даже если 0,5 х 2 = 1, как пытается продемонстрировать Гордеев, нет никаких причин портить хороший велосипед ради шоу, к тому же прикладывая к этому массу усилий. Посмотрев видео на YouTube, вы быстро поймете, какая кропотливая работа была проделана в этом проекте. От удлинения задней рамы велосипеда и использования передней зубчатой передачи, прикрепленной к дисковому тормозу для одной из половинок колеса, до разрезания колеса пополам и обеспечения вращения полуколес в тандеме, чтобы выполнять функцию полного колеса, - этот проект потребовал от изобретателя тяжелой работы и пристального внимания к деталям.
На случай, если вам интересно, как изобретателю удалось сохранить воздух в половинках шин - нет, ему это не удалось. Сдутые шины прикреплены к колесам с помощью труб и заклепок, что, конечно, скажется на комфорте езды. Но, по его словам, это было единственным реальным решением задачи.
Так что полуколесный велосипед не идеален. Но он работает! Велосипед не только отлично едет по ровной поверхности, но и без проблем преодолевает бордюры - по крайней мере, по словам Гордеева. Правда, бордюр может стать проблемой из-за того, что полуколеса синхронизируются не идеально. Наверное, поэтому в видео не показано движение через бордюр.
Возможно, это не велосипед будущего, но творение Гордеева, безусловно, заслуживает вашего внимания!
Так что полуколесный велосипед не идеален. Но он работает! Велосипед не только отлично едет по ровной поверхности, но и без проблем преодолевает бордюры - по крайней мере, по словам Гордеева. Правда, бордюр может стать проблемой из-за того, что полуколеса синхронизируются не идеально. Наверное, поэтому в видео не показано движение через бордюр.
Возможно, это не велосипед будущего, но творение Гордеева, безусловно, заслуживает вашего внимания!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Сергей Гордеев велосипед изобретение инженер история как это ездит полколеса удивительное рядом факт
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А всё почему? Потому что велик у меня средство передвижения, а не средство самолюбования. Обычный самый, не новомодное свистяще-пердящее говно, а со спицами, ободными тормозами, нормальными крыльями и даже (ОМГ) без переднего амортизатора.
А ещё я не влетаю как имбецил на всей скорости на бордюры (и не спрыгиваю с них), а притормаживаю и могу даже спрыгнуть и закатить велик, если высокий бордюр чтобы не добавлять своих 80 кг к ударной нагрузке.
Нужно не высасывать проблему, а потом "красиво" (читай - через жопу) её решать. А пользоваться вещами так как они предназначены для использования.
Высвободившуюся энергию можно направить на те проблемы, которые ещё на самом деле не решены, а решать их нужно.
))
Это я к тому, что все у него еще впереди. Решит и эту проблему со временем...
Весь вопрос - а нахуа?!