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Фантазия инженера родила безумный велик

Фантазия инженера родила безумный велик

Автор:
07 июля 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Сергей Гордеев   велосипед   изобретение   инженер   история   как это ездит   полколеса   удивительное рядом   факт   
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Вы уверены, что без целых и исправных колес велосипед никуда не уедет? Подумайте еще раз! Недавнее изобретение одного находчивого инженера демонстрирует, что два полуколеса так же хороши, как и одно полное колесо.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сергей Гордеев   велосипед   изобретение   инженер   история   как это ездит   полколеса   удивительное рядом   факт   
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12  комментариев
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11k
Antique computer 2 часа назад
Его бы энергию, да в мирных целях...
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549
HalloFreeSpace 2 минуты назад
До первого пенька в лесу )))
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337
Николай Александрович 21 минуту назад
Где такой хранить, если нет гаража? На мой взгляд сомнительное изобретение, согласен с Игорем - чисто покрасоваться, не практично!
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30k
Игорь Полчаса назад
Больше 5 лет весь вело сезон езжу на велике на работу. Один раз случайно заметил, что лопнула спица на заднем колесе. Поменял, подтянул, даже восьмёрку не стал убирать, не сильно и большая.
А всё почему? Потому что велик у меня средство передвижения, а не средство самолюбования. Обычный самый, не новомодное свистяще-пердящее говно, а со спицами, ободными тормозами, нормальными крыльями и даже (ОМГ) без переднего амортизатора.
А ещё я не влетаю как имбецил на всей скорости на бордюры (и не спрыгиваю с них), а притормаживаю и могу даже спрыгнуть и закатить велик, если высокий бордюр чтобы не добавлять своих 80 кг к ударной нагрузке.
Нужно не высасывать проблему, а потом "красиво" (читай - через жопу) её решать. А пользоваться вещами так как они предназначены для использования.
Высвободившуюся энергию можно направить на те проблемы, которые ещё на самом деле не решены, а решать их нужно.
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215
hammog Полчаса назад
Кирпич на дороге докажет, что целое колесо гораздо лучше.
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13k
Kristian Полчаса назад
Было уже подобное, в "ТМ", или в "ЮТ" печатали ещё в 80-е.
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3k
дед Сергей 38 минут назад
есть же поговорка про изобретение велосипеда........ из удобной вещи сделать громоздкую дуру. больше механизмов - больше вероятность поломки.
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70k
Viktor 57 минут назад
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6k
ron Час назад
На видео он разбил об бардюр переднее колесо, а модифицировал почему-то заднее. Да потому что переднее должно еще и поворачивать, а при такой компоновке это маловероятно. То есть проблема не решена.
))
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8k
Ф Ив 2 часа назад
С одной стороны черт-те что, а с другой стороны ничем не хуже зарубежных концептуальных моделей с выставок.
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