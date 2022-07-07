Фантазия инженера родила безумный велик

На случай, если вам интересно, как изобретателю удалось сохранить воздух в половинках шин - нет, ему это не удалось. Сдутые шины прикреплены к колесам с помощью труб и заклепок, что, конечно, скажется на комфорте езды. Но, по его словам, это было единственным реальным решением задачи. Так что полуколесный велосипед не идеален. Но он работает! Велосипед не только отлично едет по ровной поверхности, но и без проблем преодолевает бордюры - по крайней мере, по словам Гордеева. Правда, бордюр может стать проблемой из-за того, что полуколеса синхронизируются не идеально. Наверное, поэтому в видео не показано движение через бордюр. Возможно, это не велосипед будущего, но творение Гордеева, безусловно, заслуживает вашего внимания!

2022-07-07T08:30:22+03:00