Пасечник добился огромного успеха, когда облачил ослика в особый костюм

А чтобы защитить ослика, Юрачи сам сшил для него такой костюм. Потому что в магазине вы ничего подобного не купите — сейчас и другие пасечники Бразилии просят его сделать им такие же. Главное здесь то, что ослик теперь не боится пчел, спокойно работает и не убегает, как прочие животные.