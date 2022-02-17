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Пасечник добился огромного успеха, когда облачил ослика в особый костюм

Пасечник добился огромного успеха, когда облачил ослика в особый костюм (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 10:44
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   изобретение   костюм   мед   осел   пасечник   фото   
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Мануэлю Юрачи было уже 50 лет, когда он занялся пчеловодством в бразильском регионе Итатире. Сейчас он самый успешный пасечник, а все благодаря особой одежде ослика Бонеко.

Выглядит странно и даже нелепо, зато прекрасно работает!

Когда Юрачи занялся пчеловодством, климат в регионе поменялся, и насекомые улетели из долины в горы — там больше влаги, трав и цветов. Поэтому чтобы собирать мед, нужно проделывать изрядный путь по пересеченной местности, да еще и с грузом. Не каждый сдюжит, а тем более в 50 лет.


На помощь пришел верный ослик Бонеко

А чтобы защитить ослика, Юрачи сам сшил для него такой костюм. Потому что в магазине вы ничего подобного не купите — сейчас и другие пасечники Бразилии просят его сделать им такие же. Главное здесь то, что ослик теперь не боится пчел, спокойно работает и не убегает, как прочие животные.

Благодаря Бонеко пасечник может собирать и привозить по 9-10 литров меда в день!


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Метки: видео   животные   изобретение   костюм   мед   осел   пасечник   фото   
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