Пасечник добился огромного успеха, когда облачил ослика в особый костюм

Мануэлю Юрачи было уже 50 лет, когда он занялся пчеловодством в бразильском регионе Итатире. Сейчас он самый успешный пасечник, а все благодаря особой одежде ослика Бонеко.
Выглядит странно и даже нелепо, зато прекрасно работает!
Когда Юрачи занялся пчеловодством, климат в регионе поменялся, и насекомые улетели из долины в горы — там больше влаги, трав и цветов. Поэтому чтобы собирать мед, нужно проделывать изрядный путь по пересеченной местности, да еще и с грузом. Не каждый сдюжит, а тем более в 50 лет.
На помощь пришел верный ослик Бонеко
А чтобы защитить ослика, Юрачи сам сшил для него такой костюм. Потому что в магазине вы ничего подобного не купите — сейчас и другие пасечники Бразилии просят его сделать им такие же. Главное здесь то, что ослик теперь не боится пчел, спокойно работает и не убегает, как прочие животные.
Благодаря Бонеко пасечник может собирать и привозить по 9-10 литров меда в день!
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