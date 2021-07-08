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Ученые создали робота-таракана

Ученые создали робота-таракана (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 09:17
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   видео   изобретение   робот   робот-таракан   таракан   ученые   
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Робот-таракан - самый быстрый и способен выдерживать вес, в миллион раз превышающий его собственный.

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Метки: в мире   видео   изобретение   робот   робот-таракан   таракан   ученые   
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4  комментария
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1k
Влад Чернов 50 минут назад
батарейку забыл
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10k
Taximaxi 45 минут назад
У моих соседей сверху такие завелись. Иначе,чем обьяснить,что они в чугунных тапках ходят?
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723
InfoBobic 47 минут назад
Срочно нужно создать робот-тапок, чтобы противостоять ему!
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9k
Dihydrogen Monoxide 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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