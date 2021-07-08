Ученые создали робота-таракана

Как вы можете видеть из видео выше, суетливый робот может взбираться по пологим склонам, преодолевать небольшие трубы и даже нести грузы, вес которых в 6 раз превышает его собственный, что демонстрируется путём прикрепления к механизму арахиса. Сейчас бота необходимо привязать к источнику электричества, но в будущем его, вероятно, оборудуют микробатарейкой. И хотя достаточно интересно наблюдать за тем, как такие умные конструкции делают своё дело, подобные разработки вполне можно достаточно полезно применять в жизни. Например, такие крошечные боты легко могут исследовать места бедствий, которые могут быть опасными для человека. «Например, если происходит землетрясение, большим машинам или крупным собакам очень трудно найти жизнь под обломками, поэтому нам нужен малогабаритный робот, который будет манёвренным и надёжным», — говорит инженер-механик Ичуань Ву (Yichuan Wu) из Университета электронных наук и технологий Китая. С этой целью команда изучает способы добавления в исходную конструкцию датчика газа, который позволит боту проникать в очень ограниченные пространства и проверять любые утечки газа, представляющие потенциальную угрозу для жизни. Это лишь одно из улучшений, которые инженеры хотят внести в своего гибкого робота. Они также хотели бы разработать способ, позволяющий автоматически избегать препятствий при исследовании окружающего мира. «Мы надеемся, что предлагаемый робот размером с насекомое откроет путь к созданию быстрых и надёжных роботов для практических применений», — заключают исследователи в своей опубликованной статье.

2021-07-08T09:17:59+03:00