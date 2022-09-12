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Спалилась: на выборах в Геленджике поймали сотрудницу ЦИК, спрятавшую пачку бюллетеней под попой

Спалилась: на выборах в Геленджике поймали сотрудницу ЦИК, спрятавшую пачку бюллетеней под попой

Автор:
12 сентября 2022 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   ЕР   бюллетени   выборы   геленджик   кпрф   наблюдатели   нарушение   памфилова   спалилась   
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Кандидат в ЗСК от КПРФ Илона Грачевская настояла на том, чтобы женщина показала спрятанные документы. Угадайте, какая партия была отмечена галочкой в этих бюллетенях?


Вчера, в воскресенье 11 сентября, был последний день голосования на выборах депутатов Заксобрания Краснодарского края. Надо же такому случиться, что не обошлось без происшествий. В Геленджике за нарушением была поймана сотрудница ЦИК - один из наблюдателей заметил, как женщина сунула пачку бюллетеней куда-то под стол. Наблюдатель сообщил об этом инциденте кандидату в ЗКС и та, имея право на съемку на участке для голосования, стала разбираться в ситуации.


Илона Грачевская потребовала от сотрудницы ЦИК показать спрятанные бюллетени и, разумеется, получила отказ. Пришлось приглашать сотрудников полиции - под нажимом правоохранительных органов даме пришлось встать со стула, на сидении которого лежали свернутые документы.

Нарушительницей оказалась зампред участковой комиссии Марина Тараканова, а в бюллетенях стояли галочки за «Единую Россию». 



"Попой за ЕР?"- задаются вопросом коммунисты, скомментируя ситуацию. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, проводя заседание, на котором обсуждали проходящие выборы, удивилась: «Почему она на это пошла? Чем ее мотивировали? Что побудило прятать бюллетени под попой?"

А председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко сообщил, что "все эти бюллетени в подсчет приниматься не будут. Сотрудник комиссии работать до конца проверки не будет. Проводится проверка правоохранительными органами".


Никогда такого не было - и вот опять!

Источник:

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Метки: Ynews   ЕР   бюллетени   выборы   геленджик   кпрф   наблюдатели   нарушение   памфилова   спалилась   
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26  комментариев
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11k
Артем Час назад
Никогда такого не было, что бы ловили за руку и светила уголовка. А так ролик показывает, что как раз выборы идут честно. Представители партий фиксируют нарушения если они есть и передают дальше. А
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28k
Ashabad 2 минуты назад
Result начал вою основную деятельность навальнёнка. Навальнята с начала войны было затихли, а теперь активизировались.
Как минимум, непонятно зачем были произведены описанные действия. Но Result фразой "Угадайте, какая партия была отмечена галочкой в этих бюллетенях?" подсказывает нам свой (вернее порученный ему для распространения) вывод.
Result`а пол-года не было на фишках. Непонятно, он что, транш получил? А под какие цели задачи?
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16k
Пронька Грезной 5 минут назад
Де не может быть! Вы всё врете! Ведросы никогда не обманывали!
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53k
zloykoyot 7 минут назад
А чего постеснялся источник своего высера указать, автор? Заранее всем слетевшимся сюда говноедам - без пруфа идите сразу нахер. Минусите сколько угодно, удачи.
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4k
Феликс Дзержинский 11 минут назад
Сука, своими руками, себе кандалы на ногах и руках укрепляют и реставрируют, которые давно уже съела коррозия.
Вот такие мрази, за лишние пару тысяч рублей, готовы выслужится перед барином по полной. Проститутка, которая хоронит будущее своих детей и детей остального трудового народа.
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14k
Сергей 13 минут назад
Какое кощунство! Сесть на святое!:)))
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3k
PtDragon 15 минут назад
Получается она взяла часть заполненных избирателями бюллетеней и засунула в попу чтоб их не посчитали?
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9k
antonium 17 минут назад
Это уже называется насильственное удержание власти. В какой местный паблик в телеграмме не взгляни, везде вбросы и нарушения (причем фиксация на видео!). Они не боятся ничего, знают что отмажут. Это конечно мрак товарищи.
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3k
Григорий 17 минут назад
в этой "партии" всё так делается и попадают они туда строго через тоже место.
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137
Грустный Кот 19 минут назад
очередной спектакль .... ждем еще постов в духе правящая партия ай ай ай , а мы опозиция огогого ....
Шнуров вроде что то душевное пел на эту тему ....
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5k
Dictator Полчаса назад
Элла Памфилова удивилась! Ай-яй-яй!!!
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741
Lexx Полчаса назад
Ну ладно уж сраную ЕдРю, всеми правдами и неправдами всегда пытаются протащить, все привыкли. Но КПРФ через жопу, это что то новенькое.
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16k
Вася 37 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
ron 46 минут назад
Наблюдателя от КПРФ Татьяну Маментьеву, поймавшую зампредседателя УИК 0901 с заполненными бюллетенями под попой, пытались удалить с участка по суду.

Судебную повестку о прибытии на заседание в 18:00 Татьяне выдали в 17:58.
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7k
ron 50 минут назад
Рассказываю, чем закончилось дело на 0901, где «высиживали» бюллетени за «Единую Россию».

Сразу на участке подали заявление в следственно-оперативный отдел полиции г.Геленджика, сотрудники которого прибыли на УИК, по уголовным статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 142.1 («Фальсификация итогов голосования») после окончания выборов обязательно подадим ещё одно заявление непосредственно в Следственный комитет.

Наш товарищ и адвокат Александр Валявский считает, что факта задержания с поличным члена УИК, которая фальсифицировала избирательный процесс, вполне достаточно для незамедлительного возбуждения уголовного дела. Этого и будем добиваться.

P.S. Оказалось, что М.В.Тараканова также является сотрудником администрации Геленджика главным специалистом отдела по мобилизационной работе.
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7k
ron 53 минуты назад
Очень хотелось бы узнать продолжение истории.
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3k
Едондер пуп 58 минут назад
Свернуть документы, сидя на них - успела, а сожрать тем же местом - не смогла: квалификации маловато. Либо из-за никакой явки слишком большая порция оказалась.
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160
MAXIMUS 58 минут назад
Сейчас меня Кремлеботы )(уями закидают, но "Единая Россия" так уже несколько лет "побеждает" на выборах.
Путин точно так же побеждает каждый раз.
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160
MAXIMUS Артем 38 минут назад
Собчак на выборах, это кукла для показухи!
И почему такие йебланы как ты, всегда думают, что если человек написал не то что хотят услышать Кремлеботы, то человек хохол или пендос?
Ты сука!!
Я родился вырос и живу в Санкт-Петербурге!

Я сам голосовал за Путина!но на выборах часто стали устраивать вбросы за действующую власть. это говорит о том что власть потеряла доверие народа!

Я не против Путина, я против подлых вбросов!
Хочешь честно победить? Старайся для народа и страны! А не для своих друзей -олиархов!
Абсолютно все друзья детства и юности Путина, долларовые миллиардеры.
Совпадение? Не думаю!

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−38
Thomsen Час назад
< пачку бюллетеней под попой >

Она неправильно истолковала тезис президента о "резиновой попе"?
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