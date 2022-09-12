Спалилась: на выборах в Геленджике поймали сотрудницу ЦИК, спрятавшую пачку бюллетеней под попой

Кандидат в ЗСК от КПРФ Илона Грачевская настояла на том, чтобы женщина показала спрятанные документы. Угадайте, какая партия была отмечена галочкой в этих бюллетенях?
Вчера, в воскресенье 11 сентября, был последний день голосования на выборах депутатов Заксобрания Краснодарского края. Надо же такому случиться, что не обошлось без происшествий. В Геленджике за нарушением была поймана сотрудница ЦИК - один из наблюдателей заметил, как женщина сунула пачку бюллетеней куда-то под стол. Наблюдатель сообщил об этом инциденте кандидату в ЗКС и та, имея право на съемку на участке для голосования, стала разбираться в ситуации.
Илона Грачевская потребовала от сотрудницы ЦИК показать спрятанные бюллетени и, разумеется, получила отказ. Пришлось приглашать сотрудников полиции - под нажимом правоохранительных органов даме пришлось встать со стула, на сидении которого лежали свернутые документы.
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Нарушительницей оказалась зампред участковой комиссии Марина Тараканова, а в бюллетенях стояли галочки за «Единую Россию».
"Попой за ЕР?"- задаются вопросом коммунисты, скомментируя ситуацию. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, проводя заседание, на котором обсуждали проходящие выборы, удивилась: «Почему она на это пошла? Чем ее мотивировали? Что побудило прятать бюллетени под попой?"
А председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко сообщил, что "все эти бюллетени в подсчет приниматься не будут. Сотрудник комиссии работать до конца проверки не будет. Проводится проверка правоохранительными органами".
Никогда такого не было - и вот опять!
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АНТИФИШКИ
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Как минимум, непонятно зачем были произведены описанные действия. Но Result фразой "Угадайте, какая партия была отмечена галочкой в этих бюллетенях?" подсказывает нам свой (вернее порученный ему для распространения) вывод.
Result`а пол-года не было на фишках. Непонятно, он что, транш получил? А под какие цели задачи?
Вот такие мрази, за лишние пару тысяч рублей, готовы выслужится перед барином по полной. Проститутка, которая хоронит будущее своих детей и детей остального трудового народа.
Шнуров вроде что то душевное пел на эту тему ....
Судебную повестку о прибытии на заседание в 18:00 Татьяне выдали в 17:58.
Сразу на участке подали заявление в следственно-оперативный отдел полиции г.Геленджика, сотрудники которого прибыли на УИК, по уголовным статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 142.1 («Фальсификация итогов голосования») после окончания выборов обязательно подадим ещё одно заявление непосредственно в Следственный комитет.
Наш товарищ и адвокат Александр Валявский считает, что факта задержания с поличным члена УИК, которая фальсифицировала избирательный процесс, вполне достаточно для незамедлительного возбуждения уголовного дела. Этого и будем добиваться.
P.S. Оказалось, что М.В.Тараканова также является сотрудником администрации Геленджика главным специалистом отдела по мобилизационной работе.
Путин точно так же побеждает каждый раз.
И почему такие йебланы как ты, всегда думают, что если человек написал не то что хотят услышать Кремлеботы, то человек хохол или пендос?
Ты сука!!
Я родился вырос и живу в Санкт-Петербурге!
Я сам голосовал за Путина!но на выборах часто стали устраивать вбросы за действующую власть. это говорит о том что власть потеряла доверие народа!
Я не против Путина, я против подлых вбросов!
Хочешь честно победить? Старайся для народа и страны! А не для своих друзей -олиархов!
Абсолютно все друзья детства и юности Путина, долларовые миллиардеры.
Совпадение? Не думаю!
Она неправильно истолковала тезис президента о "резиновой попе"?