Спалилась: на выборах в Геленджике поймали сотрудницу ЦИК, спрятавшую пачку бюллетеней под попой

Вчера, в воскресенье 11 сентября, был последний день голосования на выборах депутатов Заксобрания Краснодарского края. Надо же такому случиться, что не обошлось без происшествий. В Геленджике за нарушением была поймана сотрудница ЦИК - один из наблюдателей заметил, как женщина сунула пачку бюллетеней куда-то под стол. Наблюдатель сообщил об этом инциденте кандидату в ЗКС и та, имея право на съемку на участке для голосования, стала разбираться в ситуации.

Илона Грачевская потребовала от сотрудницы ЦИК показать спрятанные бюллетени и, разумеется, получила отказ. Пришлось приглашать сотрудников полиции - под нажимом правоохранительных органов даме пришлось встать со стула, на сидении которого лежали свернутые документы.