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В КПРФ предложили сменить триколор на флаг СССР

В КПРФ предложили сменить триколор на флаг СССР (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 08:30
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   Флаг СССР   государственный флаг   законопроект   зюганов   кпрф   политика   реакция соцсетей   символика   
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Депутаты Госдумы от коммунистической партии внесли соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

Современный триколор члены компартии считают "подарком" от голландцев" и "символом русских коллаборационистов" - этими эпитетами они назвали нынешний флаг РФ в своей пояснительной записке к законопроекту. Коммунисты считают, что возвращение флага СССР поможет "устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках - защитников Отечества" "России вернётся символ славных побед и великой мировой державы", - резюмируют авторы законопроекта.


Документ зарегистрирован и опубликован в думской электронной базе

В соцсетях эту инициативу встретили по-разному. Кто-то недвусмысленно заявил, что сейчас полно других проблем и смена флага уж точно не является первостепенной.


Кто-то заявил, что предложение отличное и давно пора.


А кто-то и вовсе вспомнил, что все это уже было в "Симсонах".



А как считаете вы, уважаемые фишкяне, стоящая инициатива?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Флаг СССР   государственный флаг   законопроект   зюганов   кпрф   политика   реакция соцсетей   символика   
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7k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Лучше бы КПРФ перестала маскироваться под коммунистов,саморасформировалась,а сэкономленные деньги на детей и пенсионеров потратили!
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1k
Шмёль 3 минуты назад
Какой-то идиотизм.
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16k
kotovski 5 минут назад
вернуться к социализму и первым делом , по старой традиции , поставить "царя" и его прихвостней к стенке!!!
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126k
Аааа 12 минут назад
еще Волгоград давно пора переименовать в Сталинград. Именно в Сталинград, а не во всякое типо Царицын
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4k
bumtester 14 минут назад
Напомните, это те самые КПРФ, которые ввели огромную индустриальную страну в перманентный кризис?
В итоге ни один правитель за 40 лет не смог вывести страну из него, а делал только хуже?
Что в итоге привело к всеобщему обнищанию населению. Это те самые КПРФ, которые в итоге довели народ до того, что он продал страну "за джинсы и жвачку"? А власть и бизнес в стране захватили жулики и прохиндеи?
Не хотят ли они,видя что народ немного разбогател, набрал жирок, опять хотят устроить ограбление народа под эгидой "раскулачивания"?
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 15 минут назад
Флаг должен быть близок идеологии. Но даже сами КПРФ по сути не являются коммунистами. Так, очередные кивалы под ностальгические воспоминания о прошлом.
Если знать историю, то и нынешний флаг может вызвать вопросы. Но менять его только потому, что кто-то хочет поиграть на великом прошлом? Нет, можно задуматься, если сформируется новая идеология, которая объеденит народ. И решение точно должно быть народным.
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42
Сергей 16 минут назад
Какие к херам куманисты ,вату жуёт Гена уже 30 лет.Шёл бы уже к себе на пасеку.
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2k
emporio_ss 24 минуты назад
Хорошо помню времена когда все знали особенно всякие "пендосы" - что если красный флаг весит то туда нельзя косо смотреть и что то плохое сделать. На торговом флоте даже придумали освещение трубы которую красили в цвет флага (КРАСНУЮ) чтоб всякие пираты и т.п. видели даже ночью и не подходили близко а обходили стороной. Красный флаг боялись и уважали. Хорошая идея вернуть мощь красного флага. Пионеры сразу вернутся сами и я говорю не про коммунистическую идею. Мощный социализм должен быть под КРАСНЫМ ФЛАГОМ кстати серп и молот тоже мощный и сильный знак который флагу только +
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429
Great Serpent Полчаса назад
Нынешняя КПРФ у меня лично ассоциируется с просером огромной империи и ввержением ее бездну хаоса, неофеодализма и междоусобиц. Так что есть контрпредложение - поменять этих вредителей на что-нибудь полезное.
Ну или хотя бы лес валить отправить.
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27k
lem02 37 минут назад
Надо американский флаг ввести. Или китайский. И сразу станем сверхдержавой. Я, так полагаю, все дело в флаге...
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313
Сергей 38 минут назад
У нас годовой бюджет городского округа с населением 40 тыс. человек чуть больше 1 млрд рублей, а тут недавно депутат КПРФ Владимир Блоцкий задекларировал заработок за 2021 год больше 3,5 млрд рублей...
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13k
Сергей 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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26k
Ashabad 48 минут назад
Это глупая идея. Потому что нынешний флаг России отражает нынешнюю идеологию России. Изменение Флага без изменения идеологии - это профанация и популизм.
Я считаю себя коммунистом, но к КПРФ у меня отрицательное отношение. В КПРФ коммунистического только название. Хотя там есть искренние коммунисты, сама партия является мелкобуржуазной консервативной партией.
В данном случае Зюганов на фоне поддержки Путина и смерти Жириновского просто пытается напомнить о себе и получить немного вистов за счет трепетного отношения нашего народа к флагу Победы.
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2k
Лёха 48 минут назад
Коммуняки с этой инициативой идут на х@й. Для замены одной тряпки на другую уйдёт уйма денег, а зачем?
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11k
harlamov 52 минуты назад
На хохломразь и предателей Родины флаг СССР действует как "Солнцепек"))
Их корежит и обугленные тушки дымятся при виде нашего флага.
Нравится не нравится, терпи моя красавица.
Так будет.
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37k
Example 6.2.6 53 минуты назад
Может сначала строй поменяем с капиталистического на социалистический? А какой уже флаг будет, не столь важно.
Ну это утопия, при правящих элитах, которые целью своего правления ставят не общее благо, а собственные карманы
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10k
Oleg 56 минут назад
Надо понимать, что за каждый внесенный законопроект , которые еще и дойдёт до рассмотрения в думе , предложившие это депутаты получают бабло. где - то писали, что это 2 млн р. за то, что этот закон примут получают еще больше. так что не просто так это всё пишут, изображают бурную деятельность, гребут бабло, не принося никакой пользы. Поэтому так легко выходят все эти дебиловатые законы - запреты. Просто бабло. Так проще. Это не долгая глубокая переработка регулирования какой-то отрасли - ака экспорт древесины в кхетай, это простой быстрый путь слупить бабла. еще и хайпануть.
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13k
MrForstd Час назад
Больше дел и задач нету? Не надо патриотизм с идиотизмом смешивать. Любая смена госсимволики это нехреновые затраты, причём сейчас это не нужно. При всё уважении к союзу, многих сегодняшний флаг устраивает, а ещё не мало людей память о союзе не совсем хорошая, хотя к знамени победы тоже относятся положительно. И что мы имеем в целом,- коммунистам нехрена больше делать вместо работы, как внести предложение о бессмысленной растрате бюджета и, что более важно, большая вероятность получения ещё разрозненности в обществе. Это тупость или они специально?
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1k
Александр Час назад
Геннадий Андреевич, а почему именно на флаг СССР? почему, не на имперский флаг, не на флаг Руси, не на флаг РСФСР, ну или просто Московского княжества?
я не знаю, понимаете ли Вы, но наша Отчизна имела много названий, но Отчизна одна, как и Родина. и смысл что-либо менять с флагом, когда нам жить надо стараться нормально во благо той же Отчизне и ее таким же нормальным гражданам.
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6k
Том Джоуд Час назад
Чтоб получить назад этот флаг - надо обосновать символы, которые на нем изображены.
В современной РФ - это невозможно.
Во главе угла - прибыль и капитал. В первую очередь
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27k
Григорий Час назад
А в чем смысл этих людей? Если подавать такие идеи, а взамен ездить на машинах с мигалками, жить в государственных квартирах, получать свои космические зарплаты и прочее, то они дождутся, что к ним придут люди с таким флагом и спросят за всё.
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