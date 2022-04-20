В КПРФ предложили сменить триколор на флаг СССР

Современный триколор члены компартии считают "подарком" от голландцев" и "символом русских коллаборационистов" - этими эпитетами они назвали нынешний флаг РФ в своей пояснительной записке к законопроекту. Коммунисты считают, что возвращение флага СССР поможет "устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках - защитников Отечества" "России вернётся символ славных побед и великой мировой державы", - резюмируют авторы законопроекта.



