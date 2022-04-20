В КПРФ предложили сменить триколор на флаг СССР

Депутаты Госдумы от коммунистической партии внесли соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.
Современный триколор члены компартии считают "подарком" от голландцев" и "символом русских коллаборационистов" - этими эпитетами они назвали нынешний флаг РФ в своей пояснительной записке к законопроекту. Коммунисты считают, что возвращение флага СССР поможет "устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках - защитников Отечества" "России вернётся символ славных побед и великой мировой державы", - резюмируют авторы законопроекта.
Документ зарегистрирован и опубликован в думской электронной базе
В соцсетях эту инициативу встретили по-разному. Кто-то недвусмысленно заявил, что сейчас полно других проблем и смена флага уж точно не является первостепенной.
Кто-то заявил, что предложение отличное и давно пора.
А кто-то и вовсе вспомнил, что все это уже было в "Симсонах".
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, стоящая инициатива?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В итоге ни один правитель за 40 лет не смог вывести страну из него, а делал только хуже?
Что в итоге привело к всеобщему обнищанию населению. Это те самые КПРФ, которые в итоге довели народ до того, что он продал страну "за джинсы и жвачку"? А власть и бизнес в стране захватили жулики и прохиндеи?
Не хотят ли они,видя что народ немного разбогател, набрал жирок, опять хотят устроить ограбление народа под эгидой "раскулачивания"?
Если знать историю, то и нынешний флаг может вызвать вопросы. Но менять его только потому, что кто-то хочет поиграть на великом прошлом? Нет, можно задуматься, если сформируется новая идеология, которая объеденит народ. И решение точно должно быть народным.
Ну или хотя бы лес валить отправить.
Я считаю себя коммунистом, но к КПРФ у меня отрицательное отношение. В КПРФ коммунистического только название. Хотя там есть искренние коммунисты, сама партия является мелкобуржуазной консервативной партией.
В данном случае Зюганов на фоне поддержки Путина и смерти Жириновского просто пытается напомнить о себе и получить немного вистов за счет трепетного отношения нашего народа к флагу Победы.
Их корежит и обугленные тушки дымятся при виде нашего флага.
Нравится не нравится, терпи моя красавица.
Так будет.
Ну это утопия, при правящих элитах, которые целью своего правления ставят не общее благо, а собственные карманы
Власть имущие всегда хотят каких то преференций для себя.
Исключение может быть лишь небольшой период после революции, когда народ надо прикормить.
я не знаю, понимаете ли Вы, но наша Отчизна имела много названий, но Отчизна одна, как и Родина. и смысл что-либо менять с флагом, когда нам жить надо стараться нормально во благо той же Отчизне и ее таким же нормальным гражданам.
Мои прадеды там кровь проливали, чтобы ты жить мог.
В современной РФ - это невозможно.
Во главе угла - прибыль и капитал. В первую очередь