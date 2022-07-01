Турист в Геленджике впал в кому после катания на парашюте

Организатор морского отдыха из Геленджика, который знает участников этого ЧП, поясняет:

– Это все-таки был несчастный случай. По моему мнению, предотвратить подобные инциденты можно было бы, если, во-первых, запретить погружение в воду во время этого аттракциона, а во-вторых, обязать организаторов надевать участникам шлем, каску на голову. Потому что в данном случае туристу повредило голову фалом (веревка, за которую тащат парашют за катером). Пострадавший турист тоже, кстати, далеко не новичок в этом деле, много раз летал на парашюте и на наших курортах, и в Таиланде, и он сам попросил, чтобы его опустили в воду. Обычно инструкторы спрашивают, опускать, не опускать. Можно ведь и на палубу катера сразу приземлиться...

Там оборвался фал. Есть такой момент, что первый метр надо раз в месяц обрезать. Нет какой-то нормы, когда его надо отрезать, как его проверить... Это все дело случая, когда его обрезать; ты его завтра собирался, а сегодня вот такое случилось. Опытные специалисты режут чуть ли не каждую неделю: метр обрезают, и все.

Юрий печалится, что "люди, которых теперь обвинят, - опытные, не новички: судоводитель «таскал» парашюты 15 лет". Кстати, за полёт пострадавший заплатил около 4000 рублей, но ни одно развлечение в мире не стоит таких травм. Чем закончится эта история, пока не ясно. Однако возможно для кого-нибудь из туристов она станет уроком.