Турист в Геленджике впал в кому после катания на парашюте

Парасейлинг - одно из самых популярных развлечений на черноморском побережье. Однако, как выясняется, этот вариант отдыха можно быть не просто опасен, а очень опасен. Турист из Хабаровского края захотел полетать над Черным морем, но улетел в кому.
После обрыва буксировочного троса мужчина рухнул вниз и ударился о воду. Инцидент произошел неподалеку от пляжа «Хижина рыбака», который находится на конце Тонкого мыса Геленджика.
В результате падения у отдыхающего констатировали тяжелую травму головного мозга, врачам пришлось ввести его в искусственную в кому. Каковы будут последствия этой травмы, пока не ясно. Медики отказываются давать какие-либо прогнозы.
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Известно, что "по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Организатор морского отдыха из Геленджика, который знает участников этого ЧП, поясняет:
– Это все-таки был несчастный случай. По моему мнению, предотвратить подобные инциденты можно было бы, если, во-первых, запретить погружение в воду во время этого аттракциона, а во-вторых, обязать организаторов надевать участникам шлем, каску на голову. Потому что в данном случае туристу повредило голову фалом (веревка, за которую тащат парашют за катером). Пострадавший турист тоже, кстати, далеко не новичок в этом деле, много раз летал на парашюте и на наших курортах, и в Таиланде, и он сам попросил, чтобы его опустили в воду. Обычно инструкторы спрашивают, опускать, не опускать. Можно ведь и на палубу катера сразу приземлиться...
Там оборвался фал. Есть такой момент, что первый метр надо раз в месяц обрезать. Нет какой-то нормы, когда его надо отрезать, как его проверить... Это все дело случая, когда его обрезать; ты его завтра собирался, а сегодня вот такое случилось. Опытные специалисты режут чуть ли не каждую неделю: метр обрезают, и все.
Юрий печалится, что "люди, которых теперь обвинят, - опытные, не новички: судоводитель «таскал» парашюты 15 лет". Кстати, за полёт пострадавший заплатил около 4000 рублей, но ни одно развлечение в мире не стоит таких травм. Чем закончится эта история, пока не ясно. Однако возможно для кого-нибудь из туристов она станет уроком.
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АНТИФИШКИ
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Вот на Нивке такой трос оборвало, правда там еще шакл кажись на конце был.