Замглавы уральского города спалилась, продавая спиртное

После разгоревшегося скандала чиновница сочла, что будет правильным уволиться. Так сказать, от греха подальше.

«Сегодня Жанна Анатольевна написала заявление на увольнение по собственному желанию с 31 августа 2022 года. Служебная проверка не проводится в связи с написанием заявления. По ситуации — без комментариев» - сообщили в администрации Североуральска.