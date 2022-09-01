FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6442 поста • 880 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Замглавы уральского города спалилась, продавая спиртное

Замглавы уральского города спалилась, продавая спиртное

Автор:
01 сентября 2022 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Североуральск   видео   власти города   нарушение закона   спалилась   что позволено юпитеру   
255
3
1

Чиновнице из Североуральска пришлось написать заявление по собственному желанию и покинуть теплое место в администрации. Нарушая законы, помни о том, что рядом есть люди с камерами!

Жанна Саранчина стала фигуранткой местечкового скандала. Замглавы Североуральска случайно заметили в магазине поселка Черемухово и удивились. Женщина ловко управлялась пивными кранами. Местные жители сняли видео, которое после появилось в соцсетях.


Казалось бы, что особенного в том, что чиновница работает в забегаловке? Действительно, ничего. Если не учитывать тот факт, что съемка велась в День шахтера, 28 августа, в который продажа спиртного по всей области была запрещена. Мэр город Светлана Миронова объявила ограничительные меры на время празднования, и её заместитель просто не могла не знать о принятом постановлении.


Магазин с разливным пивом принадлежит дочери Саранчиной, которая на время попросила маму подменить ее за прилавком. Хозяйка заведения утверждает, что спиртное в тот день не продавалось, т.к. закон есть закон. Но видеокомпромат пальцем не сотрешь. В ролике, который попал в соцсети, чиновница обсуждает с посетителем магазина сорта пива и обещает налить ему бутылочку.



После разгоревшегося скандала чиновница сочла, что будет правильным уволиться. Так сказать, от греха подальше.


«Сегодня Жанна Анатольевна написала заявление на увольнение по собственному желанию с 31 августа 2022 года. Служебная проверка не проводится в связи с написанием заявления. По ситуации — без комментариев» - сообщили в администрации Североуральска.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Североуральск   видео   власти города   нарушение закона   спалилась   что позволено юпитеру   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
doker 7 минут назад
А вот на день милиции тоже водку запрещено в магазинах продавать?
Интересны дела твои...
Кому надо - закупились, кто хочет - найдет.
Маразм, блин, чиновничий.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
dima423 7 минут назад
Значит хотя бы не ворует и взятки не берет, раз вынуждена пивом торговать... ) я считаю надо понять и простить))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 17 минут назад
Так за продажу алкоголя-то кого наказали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 22 минуты назад
а вот интересно, почему нельзя провести проверку. Ну и что, что уволилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

789002



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах
Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах
Как быстро довести вегана до истерики
Как быстро довести вегана до истерики
Набирающие популярность в сообществах
Неожиданные открытия звездной аутопсии
Неожиданные открытия звездной аутопсии
К изобретению какого предмета привела женская "истерия"
К изобретению какого предмета привела женская "истерия"
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А о чём ещё думать

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#биография#люди#автомир#дтп#Приколы#звезды#авто аварии#фильм
#Юмор#факты#шоу бизнес#история#дети#забавно#подборка#аварии#театр#певец
#интересно#в мире#прикол#автомобили#животные#картинки#Реакция#наука#интересное#Еда

На что жалуетесь?

Вернуться