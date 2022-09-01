Замглавы уральского города спалилась, продавая спиртное

Чиновнице из Североуральска пришлось написать заявление по собственному желанию и покинуть теплое место в администрации. Нарушая законы, помни о том, что рядом есть люди с камерами!
Жанна Саранчина стала фигуранткой местечкового скандала. Замглавы Североуральска случайно заметили в магазине поселка Черемухово и удивились. Женщина ловко управлялась пивными кранами. Местные жители сняли видео, которое после появилось в соцсетях.
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Казалось бы, что особенного в том, что чиновница работает в забегаловке? Действительно, ничего. Если не учитывать тот факт, что съемка велась в День шахтера, 28 августа, в который продажа спиртного по всей области была запрещена. Мэр город Светлана Миронова объявила ограничительные меры на время празднования, и её заместитель просто не могла не знать о принятом постановлении.
Магазин с разливным пивом принадлежит дочери Саранчиной, которая на время попросила маму подменить ее за прилавком. Хозяйка заведения утверждает, что спиртное в тот день не продавалось, т.к. закон есть закон. Но видеокомпромат пальцем не сотрешь. В ролике, который попал в соцсети, чиновница обсуждает с посетителем магазина сорта пива и обещает налить ему бутылочку.
После разгоревшегося скандала чиновница сочла, что будет правильным уволиться. Так сказать, от греха подальше.
«Сегодня Жанна Анатольевна написала заявление на увольнение по собственному желанию с 31 августа 2022 года. Служебная проверка не проводится в связи с написанием заявления. По ситуации — без комментариев» - сообщили в администрации Североуральска.
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