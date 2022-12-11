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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 декабря

Автор:
11 декабря 2022 21:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Прикол   Юмор   комментарии   подборка   соцсети   юмор из соцсетей   
3816
20
Сейчас чуть больше 21:00, а это значит, что день только начинается! Подвезли порцию зачётных мемов, которые оскорбят несовершеннолетних алкоголиков, замужних женщин, сценаристов, пациентов, математиков и даже блогеров.
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Метки: Прикол   Юмор   комментарии   подборка   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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62k
doker Полчаса назад
В регионах "колхозов" давно уже нет.

И в "столицах" легче устроиться на работу - тебя никто не знает.
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62k
doker Полчаса назад
Если серьёзно?
Что такое ЧПУ?

Чтобы на нем что-то сделать вы должны быть - инженером, дизайнером, программистом, наладчиком, а потом только столяром...

Штопором и отверткой быстрее мебель сделаете.
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63
Mountain Fox 42 минуты назад
К первой картинке Красная плесень вспомнилась "может вы боялись, что Мойдодыр в попку умывальником вас тыр-тыр".
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11k
Самка Хорька Час назад
Пффф, 10.57, а он ещё в постели?!... Нытик несчастный!
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