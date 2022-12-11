Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 декабря

3816
20
Сейчас чуть больше 21:00, а это значит, что день только начинается! Подвезли порцию зачётных мемов, которые оскорбят несовершеннолетних алкоголиков, замужних женщин, сценаристов, пациентов, математиков и даже блогеров.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка
- Когда получил диплом
- О людях, которые на 100% зависят от социальных сетей
- Подборка забавных и смешных комментариев
- Поднять настроение: порция зачётных комментариев
Новости партнёров
И в "столицах" легче устроиться на работу - тебя никто не знает.
Что такое ЧПУ?
Чтобы на нем что-то сделать вы должны быть - инженером, дизайнером, программистом, наладчиком, а потом только столяром...
Штопором и отверткой быстрее мебель сделаете.