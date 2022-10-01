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Жуткие атрибуты коммунальных квартир

Жуткие атрибуты коммунальных квартир

Автор:
01 октября 2022 16:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   квартиры   коммунальная квартира   подборка   прикол   
15604
20
Раздельный учёт воды, туалетной бумаги, электричества и сосисок. Каждая коммунальная квартира похожа на другую, и при этом так же от неё отличается.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   квартиры   коммунальная квартира   подборка   прикол   
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69  комментариев
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4k
Нуи Хусим День назад
Меня всегда возмущает, что для тем про коммуналки фоткают всегда какие то бомжатники, никогда не ремонтированные. Я сам видел бывшие коммуналки, но уже единоличном пользовании, очень даже неплохо выглядевшие. А тут алкаши, наркоманы и пенсионеры (соратники Байдена по альцгеймеру и маразму) или просто ленивые блогеры-рукожопы. Как не стыдно!
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6k
пропеллер 11 часов назад
посмотрите на совиную лапку и все поймете)
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4k
Crechet 12 часов назад
О, я в таком же коливинге жил, когда учился, 20 лет назад... Только вместо коворкинга там был космокинг...
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−20
Александра С 15 часов назад
Я когда еще пацанкой была, мы жили в коммуналке. Три квартиры на одной территории. Нас четверо и там по трое. Все удобства общие - сами понимаете.
Тема за кухню. У нас постоянно пропадали из холодильника продукты. То масло, то сметана, то паштеты и котлеты.
И вот однажды пропала баночка черной икры, которую приобрели на День Рождения матери.
Отец тогда реально ПСИХАНУЛ.
Достал пурген ( нет, пурген это слабительное, а не музыкальная группа ), разбавил дозу, там на стадо лошадей бы хватило, замешал с творогом, куда для вкуса добавил зелени и чеснока. И все в холодильник.
Потом пустил слухи, что ему якобы повезло достать некий особы творог, который делают из молока слона.
И это ООООЧЕНЬ вкусный и полезный творог. И....
И "случайно" сломал унитаз. ( его нужно было менять давно, и купили, но никому не сказали, что есть новый унитаз ). Отец сказал, что утром заменит унитаз, а пока можем сходить в туалет к соседям по дому.
В итоге одна квартира, старуха, дед и их дочка-алкашка, потом просидели "на белом коне" в туалете на вокзале аж до вечера следующего дня. ЖД вокзал находился буквально в 10-15-ти минутах пешего хода. Бегом его можно было "догнать" и за пять минут. ))))
После того случая, пока мы там еще лет пять прожили, я ни разу не видела, что-бы та семейка покупала творог. А продукты? Да, они и дальше пропадали, но уже без особого, тогдашнего фанатизма.
Что поделаешь. Коммунальное воровство, он как и мафия - вечное.
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7k
Алекс. К. 15 часов назад
Я в молодости три года прожил в ,,подселёнке". Три семьи в трёхкомнатной квартире.Пятеро взрослых и пятеро детей разного возраста , от новорождённого (мой) до 15-летней. Хотите верьте , хотите нет , но это было не так уж плохо . Потом , разъехавшись , ещё какое-то время общались .
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26k
Ваня 16 часов назад
жил как-то в коммуналке - просто жесть...
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28
Хельга Ваня 10 часов назад
Были...судя по фото, ты их съел..
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4k
Макс 18 часов назад
Собрание жильцов коммуналки. Повестка: кто-то мажет стены в туалете говном. После прений и голосований решили, что виновник - старенький интеллигент Рабинович. Он один после уборной руки моет.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−45
272
Alex_SPb 22 часа назад
А у нас в ванне посуду мыли. Горячая вода только там была, а на кухне и в умывальнике нет. Чтобы помыться, на деревянный поддон вставали, т.к. кроме него всё в жиру, а мыли по очереди раз в неделю, а то и в три, т.к. одна семья из 3 человек была. Как вспомню, так вздрогну! А в 24 года нормально было.
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63
Йож ДонеццкиЙ 23 часа назад
Не удивлюсь если они еще существуют
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7k
au3 День назад
"Видимо, в данной коммуналке крысы едят еду"

а что должны есть крысы? корм? жратву?
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140
Михаил День назад
Коливинг - какая ж это коммуналка, с ванной комнатой и кухней в каждой "комнате". Это просто квартиры-"студии" размером ~5.6x3=16.8 кв.м. с "инфраструктурой" на каждом этаже. (Только панировки квартир и общего пространства неоптимальны.). В каком-нибудь Нью-Йорке есть такие дома, и цена квартир примерно такая :) только там они скорее для аренды, не покупки.
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841
Ибрагим Прутков День назад
Интересно стало: С коливингом очередь на приготовить кофе на сколько часов?
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140
Михаил Ибрагим Прутков День назад
Ни на сколько. Там кухня в каждой комнате-квартире.
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85k
parallax День назад
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6k
sumrаknn День назад
Хохлотвари пытаются обкакать все советское, да недолго вам серебрянники получать. Или это антисоветчик , еще не доросший до русофоба? Дам ответ этим мразям. Комуналки не зло, а добро, панацея, верное (временное) решение. Сейчас комуналок тоже полно, ах не знали? Не знаю сколько квартир в долевой собственности, но много, это фактически теже комуналки. А еще съемное жилье - таких тоже тьма, цифр нет, но и тех и других - огромное количество. У молодой семьи нет жилья, надо снимать, всеь доходл уходит на съемное жилье и существование, без шансов на свое жилье. А комуналки? а их давали бесплатно. Живи, работай, получай свое жилье. Комуналки это способ быстро обеспечить жильем нуждающихся. У меня был знакомый, проживающий в комуналке, я к нему приходил гдето с 95года до 2003, потом он купил отдельную квартиру. Я не видел там ужасов, хотя где то они были, но они и сейчас есть и без комуналок. Есть гостинницы, а есть хостелы - как вам? Я бы и щас восстановил комуналки, за счет государства нуждающимсяч. бесплатная комуналка на 5 лет. За это время заработай себе на собственное жилье. Один мой родственник не стремится к достатку, собственному жилью, ждет когда квартиру по наследству получит (лет через 20), снимает холупу в центре города. Она хуже обычной комуналки, и платит прилично за нее. Не факт конечно, что получив нахаляву комуналку, он бы откладывал деньги на квартиру, но... но другим это - выход. на месте 1 комуналки на 6 комнат можно сделать нолько 2 однушки. Так что это хороший временный выход, а то что это становилось не временным а постоянным, это уже другая история
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10k
Dmitry День назад
Более 15 лет прожив в коммуналке, могу сказать: кошмара в этом не столько сколько описано "снежинкой" писавшей эту статью, но и удовольствие, сомнительное))). Главная беда - отсутствие анонимности личной жизни. С остальным можно смириться.
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−6
Juris Lācis День назад
Komunalka - eto čo? uže zabil :)
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484
Seryi_spb Ибрагим Прутков 16 часов назад
группы Дюна
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Комментарий удален
−36
7k
mbr День назад
Такие вещи должны быть уголовно наказуемы.
Нужны четкие правила, что жилой дом не может быть выше 2х этажей.
И площадь жилища для семьи не может быть меньше 100 кв. метров, и не менее 5 комнат.
Только это позволит создать нормальную семью с тремя-четырьмя детьми, а следовательно и обеспечивать экономическую мощь и потенциал государства.
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351
Vladislav Grigorenko mbr 12 часов назад
Ваши утверждения весьма и весьма спорны. Надеюсь, что вы просто погорячились.
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351
Vladislav Grigorenko mbr 50 минут назад
Вы меня извините, но совершенно нет желания приводить множество доводов не в пользу вашего твёрдого убеждения. Эти доводы из области строительства, архитектуры и планировки городов и населённых пунктов, а устраивать специализированную дискуссию на развлекательном сайте не вижу никакого смысла.
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−34
Андрей Борисов День назад
Автор, Вы темой владеете? Похоже,что нет. Знаете, смешно читать.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−36
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