Жуткие атрибуты коммунальных квартир

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20
Раздельный учёт воды, туалетной бумаги, электричества и сосисок. Каждая коммунальная квартира похожа на другую, и при этом так же от неё отличается.
2.
Старые коммуналки прямо режут глаз своей аляповатостью и остатками шикарного интерьера с лепнинами, витражными окнами и высокими потолками
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14.
Когда соседи по коммуналке решили облагородить общую территорию, и сделали это с шиком
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тема за кухню. У нас постоянно пропадали из холодильника продукты. То масло, то сметана, то паштеты и котлеты.
И вот однажды пропала баночка черной икры, которую приобрели на День Рождения матери.
Отец тогда реально ПСИХАНУЛ.
Достал пурген ( нет, пурген это слабительное, а не музыкальная группа ), разбавил дозу, там на стадо лошадей бы хватило, замешал с творогом, куда для вкуса добавил зелени и чеснока. И все в холодильник.
Потом пустил слухи, что ему якобы повезло достать некий особы творог, который делают из молока слона. И это ООООЧЕНЬ вкусный и полезный творог. И....
И "случайно" сломал унитаз. ( его нужно было менять давно, и купили, но никому не сказали, что есть новый унитаз ). Отец сказал, что утром заменит унитаз, а пока можем сходить в туалет к соседям по дому.
В итоге одна квартира, старуха, дед и их дочка-алкашка, потом просидели "на белом коне" в туалете на вокзале аж до вечера следующего дня. ЖД вокзал находился буквально в 10-15-ти минутах пешего хода. Бегом его можно было "догнать" и за пять минут. ))))
После того случая, пока мы там еще лет пять прожили, я ни разу не видела, что-бы та семейка покупала творог. А продукты? Да, они и дальше пропадали, но уже без особого, тогдашнего фанатизма.
Что поделаешь. Коммунальное воровство, он как и мафия - вечное.
а что должны есть крысы? корм? жратву?
Но обычный коливинг никаких отдельных кухонь и душевых с сортиром в комнате не предусматривает. И тогда это ничем не отличается от коммуналки.
Но при кухне в комнате другая проблема - если там реально готовить, то вонища будет после каждой готовки, которую проветривать надо довольно долго.
Вытяжки там, скорее всего, по типу циркуляции воздуха по кругу через войлочный фильтр, висящий над плитой, который все дерьмо на себя собирает и постепенно приобретает свои собственные запахи.
В этом смысле общая кухня - спасение. Но тогда это уже действительно, от коммуналки мало чем отличаться будет. Только наличием индивидуальных сортиров.
Плюс - прописка, пардон, регистрация. Постоянная.
Что для работающих иногородних немаловажно.
За 10 лет проживания в коммуналке на 4 семьи и близко подобного не было.
Нужны четкие правила, что жилой дом не может быть выше 2х этажей.
И площадь жилища для семьи не может быть меньше 100 кв. метров, и не менее 5 комнат.
Только это позволит создать нормальную семью с тремя-четырьмя детьми, а следовательно и обеспечивать экономическую мощь и потенциал государства.
Они уже давно сокращаются. Плюс у них начинается катастрофическое падение количества рабочей силы по отношению к пенсионерам.
Эти идиёты ещё нахлебаются какашек.
А в чём спорность? конкретно, что вас смущает?
Условия для развития семьи -- в первую очередь, всё остальное второстепенно, но это не значит, что не важно.
И ещё, знаете такой архитектурный термин как "птичье говно"?