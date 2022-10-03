Тайные желания, которые возникали у всех

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Кто-то мечтает о шавухе, а кто-то о деньгах. Разница лишь в том, что некоторые делают шаги к реализации заветной идеи, а другие пишут о желаниях в соцсетях. Вот о последних и поговорим.
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10.
Взросление...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда умываешься, наклонись над ванной, и сама большая мечта твоей жизни исполнится.
Если фарш невозможно прокрутить назад, то тогда бабу поядренее с сиськами и БР-Р-РРРР!
Фарш невозможно провернуть назад,
и мясо из котлет не восстановишь...
А вот этого... не понимаю.