Тайные желания, которые возникали у всех

Кто-то мечтает о шавухе, а кто-то о деньгах. Разница лишь в том, что некоторые делают шаги к реализации заветной идеи, а другие пишут о желаниях в соцсетях. Вот о последних и поговорим.

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2. Неплохая постановка цели 0 Источник:

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3. Да... 0 Источник:

4. Ахаха 0 Источник:

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7. Это не пропаганда 0 Источник:

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12. Бойтесь своих желаний, они сбываются 0

13. Есть такое 0

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