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Тайные желания, которые возникали у всех

Тайные желания, которые возникали у всех

Автор:
03 октября 2022 17:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   желания   интересное   подборка   прикол   тайные желания   
11530
17
Кто-то мечтает о шавухе, а кто-то о деньгах. Разница лишь в том, что некоторые делают шаги к реализации заветной идеи, а другие пишут о желаниях в соцсетях. Вот о последних и поговорим.
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Источник:

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Метки: Юмор   желания   интересное   подборка   прикол   тайные желания   
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18  комментариев
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20k
homerchik 3 часа назад
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Anners 2 часа назад

Когда умываешься, наклонись над ванной, и сама большая мечта твоей жизни исполнится.
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473
Виктор Чикалев Anners 42 минуты назад
Тогда вода будет заекать в нос. Гравитация, блин.
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28k
Григорий 3 часа назад
Проснуться 14-ти летним, взять мячик и на улицу.
Если фарш невозможно прокрутить назад, то тогда бабу поядренее с сиськами и БР-Р-РРРР!
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1k
lafonten 3 часа назад
Хочу дверь от КамАЗа... Посидеть-в окно поглядеть...
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2k
Инженер 3 часа назад
придется наклоняться ниже
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61k
doker 3 часа назад
Х. З. В тридцать - второй ребёнок, куча работы и ещё больше планов, осваивание ПК, ремонт квартиры, новая любовница. И не заметил, как подкрался полувековой юбилей, а вот дальше, да... Где-то что-то перегорело, где-то что-то потерялось и по накатаной - к пенсии.

А вот этого... не понимаю.

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33k
Korolev 4 часа назад
Комментарий к фото
Нужно ценить, что имеешь! Как бы не объявился Robert B. Weide...
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33k
Korolev 4 часа назад
Комментарий к фото
Можно перелечь на другую...
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