Безумный африканский обычай «трокоси»: девушки платят за грехи своих отцов находясь в рабстве у жреца и рожают ему детей

У народа эве, проживающего на территории государства под названием Гана, расположенного в Западной Африке, существует довольно безумная (по меркам XXI века) традиция — добровольного женского "paбства"/ служение жрецу, поклоняющемуся божеству Ногокпо. Целая деревня со специальным храмом построена в честь этого божества и расположена в городе Кета.
Девушки с 14 лет идут добровольно "служить" в храм, если их отец совершил какое-то преступление или грех. Более того, дочери не имеют право выбора или воли воспротивиться этой традиции.
Для чего всё это нужно? И что это за традиция такая?
Этимологически слово «трокоси» переводится как «служанка бога». Служанка попавшая на службу в храм божества Ногокпо в идеале должна быть дeвcтвeнницeй, желательно молодой, чтобы она могла прожить достаточно долго и успеть отбыть наказание за плохое поведение или грехи своего родственника.
По традиции народа эве, любой мужчина нарушивший местные законы, совершивший преступление или какой-то грех (вроде воровства), обязан следовать традиции «трокоси» и отдать на службу местному жрецу в храме свою дочь, чтобы его семью не постигла кара от бога Ногокпо.
Местный жрец у народа эве считается олицетворением самого божества Ногокпо. Это немного напоминает то, как в Древнем Египте олицетворением Бога местные жители считали своего фараона.
Сам мужчина нарушивший местные законы никак не может искупить свои ошибки или грехи, а если у него нет дочери, то ему и его будущей семье придётся жить под статусом грешников до тех пор, пока у его сыновей или внуков на свет не появится девочка (которая в будущем сможет смыть со всей семьи клеймо позора).
Интересно, что в традиционной системе правосудия народа эве не существует срока давности. Это значит, что девочку с 14 лет могут отправить в paбcтво к местному жрецу за преступление своего деда, прадеда или даже прапрадеда, которых она никогда не видела.
В некоторых случаях молодая девушка даже могла быть предана храму в знак благодарности семьи божеству святилища. Это звучит ещё безумнее, но таковы их традиции.
Сначала женщины размещаются в святилище и получают необходимую информацию о своём будущем. Там они должны научиться работать на сельскохозяйственных угодьях и в других экономических предприятиях, в которых может быть замешан жрец.
Помимо работы на предприятиях или фермах, каждая девушка будет обязана подчиняться жрецу как его жена, готовить ему еду, убираться и yдoвлeтворять все жeлания своего "бога". Девушка даже обязана poжать детей этому жрецу, чтобы приблизить свою свободу и спасение своей семьи от греха.
Правительства трех западноафриканских стран, где до сих пор практикуется традиция трокоси, за последние годы пробовали разные способы борьбы с этой традицией и даже прибегали к попыткам спасения молодых женщин: от дипломатических переговоров с местными религиозными лидерами до угрозы применения силы со стороны государства. Но пока всё это безрезультатно.
Сторонники этого обычая (местные жители) приводят доводы в пользу многовековой религиозной и культурной свободы своего народа. Но активисты по защите прав детей, похоже, не собираются сдаваться.
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