FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1394 поста • 236 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Безумный африканский обычай «трокоси»: девушки платят за грехи своих отцов находясь в рабстве у жреца и рожают ему детей

Безумный африканский обычай «трокоси»: девушки платят за грехи своих отцов находясь в рабстве у жреца и рожают ему детей

Автор:
25 апреля 2024 09:47
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Африка   африканский обычай   грези   интересно   люди   трокоси   факты   фото   
663
4

У народа эве, проживающего на территории государства под названием Гана, расположенного в Западной Африке, существует довольно безумная (по меркам XXI века) традиция — добровольного женского "paбства"/ служение жрецу, поклоняющемуся божеству Ногокпо. Целая деревня со специальным храмом построена в честь этого божества и расположена в городе Кета.

Девушки с 14 лет идут добровольно "служить" в храм, если их отец совершил какое-то преступление или грех. Более того, дочери не имеют право выбора или воли воспротивиться этой традиции.


Для чего всё это нужно? И что это за традиция такая?

Этимологически слово «трокоси» переводится как «служанка бога». Служанка попавшая на службу в храм божества Ногокпо в идеале должна быть дeвcтвeнницeй, желательно молодой, чтобы она могла прожить достаточно долго и успеть отбыть наказание за плохое поведение или грехи своего родственника.

По традиции народа эве, любой мужчина нарушивший местные законы, совершивший преступление или какой-то грех (вроде воровства), обязан следовать традиции «трокоси» и отдать на службу местному жрецу в храме свою дочь, чтобы его семью не постигла кара от бога Ногокпо.

Местный жрец у народа эве считается олицетворением самого божества Ногокпо. Это немного напоминает то, как в Древнем Египте олицетворением Бога местные жители считали своего фараона.

Сам мужчина нарушивший местные законы никак не может искупить свои ошибки или грехи, а если у него нет дочери, то ему и его будущей семье придётся жить под статусом грешников до тех пор, пока у его сыновей или внуков на свет не появится девочка (которая в будущем сможет смыть со всей семьи клеймо позора).

Интересно, что в традиционной системе правосудия народа эве не существует срока давности. Это значит, что девочку с 14 лет могут отправить в paбcтво к местному жрецу за преступление своего деда, прадеда или даже прапрадеда, которых она никогда не видела.

В некоторых случаях молодая девушка даже могла быть предана храму в знак благодарности семьи божеству святилища. Это звучит ещё безумнее, но таковы их традиции.

Сначала женщины размещаются в святилище и получают необходимую информацию о своём будущем. Там они должны научиться работать на сельскохозяйственных угодьях и в других экономических предприятиях, в которых может быть замешан жрец.

Помимо работы на предприятиях или фермах, каждая девушка будет обязана подчиняться жрецу как его жена, готовить ему еду, убираться и yдoвлeтворять все жeлания своего "бога". Девушка даже обязана poжать детей этому жрецу, чтобы приблизить свою свободу и спасение своей семьи от греха.

Правительства трех западноафриканских стран, где до сих пор практикуется традиция трокоси, за последние годы пробовали разные способы борьбы с этой традицией и даже прибегали к попыткам спасения молодых женщин: от дипломатических переговоров с местными религиозными лидерами до угрозы применения силы со стороны государства. Но пока всё это безрезультатно.

Сторонники этого обычая (местные жители) приводят доводы в пользу многовековой религиозной и культурной свободы своего народа. Но активисты по защите прав детей, похоже, не собираются сдаваться.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Африка   африканский обычай   грези   интересно   люди   трокоси   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Седой 43 минуты назад
Наверное на "работу"жреца очередь лет на 200 вперед...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2467 постов (2406 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

505311



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Набирающие популярность в сообществах
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
11 итальянских слов, которые знают все
11 итальянских слов, которые знают все
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#Юмор#аварии#позитив#Китай#интересное#история#Разное#кино
#Прикол#автомир#интересно#ДТП#кот#люди#дети#забавно#Реакция#улыбнуло
#фото#машина#в мире#авто аварии#кошка#собака#Автовсячина#факты#истории#фильм
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху Масаи: племя, где мужчины пьют кровь с молоком и не ревнуют своих жен Масаи: племя, где мужчины пьют кровь с молоком и не ревнуют своих жен Тубу: народ, который имеет самую большую продолжительность жизни и никогда ничем не болеет Тубу: народ, который имеет самую большую продолжительность жизни и никогда ничем не болеет 10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет 10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет Гамбия: как и чем живет самая маленькая африканская страна Гамбия: как и чем живет самая маленькая африканская страна Кто такие ирландские путешественники, и почему их называют цыганами Кто такие ирландские путешественники, и почему их называют цыганами

На что жалуетесь?

Вернуться