Безумный африканский обычай «трокоси»: девушки платят за грехи своих отцов находясь в рабстве у жреца и рожают ему детей

Сам мужчина нарушивший местные законы никак не может искупить свои ошибки или грехи, а если у него нет дочери, то ему и его будущей семье придётся жить под статусом грешников до тех пор, пока у его сыновей или внуков на свет не появится девочка (которая в будущем сможет смыть со всей семьи клеймо позора).

Интересно, что в традиционной системе правосудия народа эве не существует срока давности. Это значит, что девочку с 14 лет могут отправить в paбcтво к местному жрецу за преступление своего деда, прадеда или даже прапрадеда, которых она никогда не видела.

В некоторых случаях молодая девушка даже могла быть предана храму в знак благодарности семьи божеству святилища. Это звучит ещё безумнее, но таковы их традиции.