10 фактов об Амазахах: белокожее племя в Северной Африке

Принято считать, что коренные жители Африки - это темнокожие и темноволосые люди. А выяснилось, что среди них имеются народы белой расы - амазахи, или, по-другому, берберы.
Мы предлагаем вам окунуться в загадочный мир Северной Африки и узнать немного об этих интересных племенах.
1. Некоторые историки считают, что самоназвание амазахи значит "свободный человек".
Но, как выяснилось, оно означает «ливиец» или одно из ливийских племён и ничего более.
2. Племена амазихов – европеоидного типа.
В результате многочисленных генетических исследований стало ясно, что ген берберов ("маркер берберов"- гаплогруппа E1b1b) встречается не только в Африке, но и в Европе и Западной Азии.
3. Однако осторожные учёные стараются не приписывать их белой расе.
Чаще всего в упоминаниях о них применяется термин "евразийцы".
4. Историки расходятся во мнении относительно заселения берберами земель Африки.
Некоторые ученые утверждают, что европейцы приходили на эти земли по крайней мере 15 тыс. лет назад.
5. Несмотря на насильственную исламизацию со стороны арабов, берберы сохранили свою культуру.
Они умудрились сочетать свои традиции с традициями ислама.
6. Среди берберских народов можно выделить несколько основных, по месту их проживания.
Амацирги — проживают в северном Марокко, а в южном - народ шиллу. Также говорится о кабилах, шауйя, туарегах и др.
7. Большинство берберов сегодня живёт в горных местностях.
У них очень много деревень.
8. Женщины племени украшают себя различными рисунками.
Эти рисунки - защитные символы, наносятся хной и призваны оберегать женщину во время свадьбы, беременности, родов.
9. Генетически амазахи близки ещё и армянам.
Многие ученые считают, что мусульмане-сунниты амазахи имеют родство с армянами и называют их арменоидами. Это антропологический тип, вариант балкано-кавказской расы, входящий в европеоидную расу.
10. В настоящее время племя насчитывает по разным источникам от четырёх до шести миллионов человек!
И несмотря на то, что они расселены по разным странам, амазахи сохранили свою культуру и обычаи.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Почему в старину считалось, что женщина на судне - к беде?
- «Гейшам не разрешали спать с клиентами»: развеиваем мифы о японских гейшах
- О старейшем грабителе в мире
- Почему озеро Чад умирает? Что будет с африканским народом?
- Почему косатки не едят людей?