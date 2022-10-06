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10 фактов об Амазахах: белокожее племя в Северной Африке

10 фактов об Амазахах: белокожее племя в Северной Африке

Автор:
06 октября 2022 09:22
Сообщество : Факты
Метки: Амазахи   Африка   интересно   люди   факты   фото   
1412
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Принято считать, что коренные жители Африки - это темнокожие и темноволосые люди. А выяснилось, что среди них имеются народы белой расы - амазахи, или, по-другому, берберы.

Мы предлагаем вам окунуться в загадочный мир Северной Африки и узнать немного об этих интересных племенах.


1. Некоторые историки считают, что самоназвание амазахи значит "свободный человек".

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Но, как выяснилось, оно означает «ливиец» или одно из ливийских племён и ничего более.


2. Племена амазихов – европеоидного типа.

В результате многочисленных генетических исследований стало ясно, что ген берберов ("маркер берберов"- гаплогруппа E1b1b)  встречается не только в Африке, но и в Европе и Западной Азии.


3. Однако осторожные учёные стараются не приписывать их белой расе.

Чаще всего в упоминаниях о них применяется термин "евразийцы".


4. Историки расходятся во мнении относительно заселения берберами земель Африки.

Некоторые ученые утверждают, что европейцы приходили на эти земли по крайней мере 15 тыс. лет назад.


5. Несмотря на насильственную исламизацию со стороны арабов, берберы сохранили свою культуру.

Они умудрились сочетать свои традиции с традициями ислама.


6. Среди берберских народов можно выделить несколько основных, по месту их проживания.

Амацирги — проживают в северном Марокко, а в южном - народ шиллу. Также  говорится о кабилах, шауйя, туарегах и др.


7. Большинство берберов сегодня живёт в горных местностях.

У них очень много деревень.


8. Женщины племени украшают себя различными рисунками.

Эти рисунки - защитные символы, наносятся хной и призваны оберегать женщину во время свадьбы, беременности, родов.


9. Генетически амазахи близки ещё и армянам.

Многие ученые считают, что мусульмане-сунниты амазахи имеют родство с армянами и называют их арменоидами. Это антропологический тип, вариант балкано-кавказской расы, входящий в европеоидную расу.


10. В настоящее время племя насчитывает по разным источникам от четырёх до шести миллионов человек!

И несмотря на то, что они расселены по разным странам, амазахи сохранили свою культуру и обычаи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Амазахи   Африка   интересно   люди   факты   фото   
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8  комментариев
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27k
Levyathan 47 минут назад
На последней фотке прямо красавица. Какие правильные черты лица.
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10k
Antilles 13 минут назад
6 миллионов? Фигассе "племя"...
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7k
Пуриц Жорж Полчаса назад
Хорошее слово - арменоид. Надо запомнить. А то всё кавказоид
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2k
krokodilov Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
sonic24a 39 минут назад
Такие ничё дефки кстати.
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284
Liberman 47 минут назад
И тут армяне.
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49k
dima423 Час назад
а че все африканцы голые бегают, а эти такие одетые?)) ...короче тема не раскрыта)
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