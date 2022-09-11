20 странных и пугающих фактов об океане, которые вы узнаете сегодня

Большая часть земной поверхности, а именно 71 процент покрыт водой, а под водой таится множество секретов, ведь мы смогли изучить только 5% того, что находится на дне.
Неизвестное пугает и привлекает, поэтому мы собрали эти увлекательные факты о том, что находится в глубинах океана.
1. Гренландские акулы могут жить более 500 лет
Гренландские акулы живут более 500, плавая и скрываясь под водой. Однако несмотря на их продолжительную жизнь, размножаются они только до 18 лет.
2. Рыба-капля на фотографиях выглядит не так, как в воде
Когда ученые впервые обнаружили рыбу-каплю, они не знали, что она не такая живучая, как остальные глубоководные обитатели и слишком быстро вытащили ее на поверхность.
Из-за резкого перепада давления у нее лопнула кожа и повредилась плоть, поэтому на фотографии она выглядела совсем не так, как на глубине.
3. Омары практически бессмертны
Омары не стареют, так как стареют люди. Они одинаково активны что в 5 лет, что в 70 лет, а естественная смерть наступает, когда они больше не могут линять.
4. Наблюдатели за акулами не замечают большую часть акул
На пляжах океанов часто можно заметить людей, которые следят за тем, чтобы акулы не подплывали слишком близко к берегу и не навредили купающимся людям.
Однако акулологи провели эксперимент, разместив подводные датчики, и выяснили, что гораздо больше акул подплыло к берегу, чем наблюдатель смог их обнаружить.
5. Водоворот Корриврекан
Водоворот Корриврекан находится в Шотландии и является постоянным водоворотом, а также третьим по силе в мире. Он может создавать стоячие волны высотой до 15 метров.
6. Большинство земного кислорода производится в океане
Мы все знаем, что деревья производят кислород и позволяют нам дышать, мало кто знает, что большая часть кислорода производится в океане фитопланктоном.
7. Парусник является самой быстрой рыбой в океане
Рыба Парусник способна развивать в воде скорость до 110 километров в час.
8. В океанах больше артефактов, чем во всех музеях мира
На дне океана лежит более 20 000 различных исторических артефактов, и это число продолжает увеличиваться с каждым годом.
9. Пляжи на Гавайях состоят из рыбьих фекалий
Рыба-попугай откусывает и соскребывает маленькие кусочки подводных камней. В ее желудке эти камни не перевариваются, выходят и накапливаются; со временем их количество стало таким большим, что образовался пляж из белого «песка».
10. Многие виды тунца вымирают
Из 63 видов тунца у 15 быстро сокращается популяция, а один близок к вымиранию.
11. Самой высокой горой является не Эверест
В то время, как Эверест является самой высокой горой на Земле, в Тихом океане есть гора Мауна-Кеа, основание которой находится на дне океана, и ее высота составляет 10 211 метр.
12. Тихий океан уменьшается со временем
Тихий океан каждый год немного уменьшается, а Атлантический океан немного увеличивается. Это происходит из-за, что Североамериканская тектоническая плита постоянно сдвигается на запад. Если пройдет достаточно времени, западное побережье США может встретиться с Азией.
13. В гидротермальных источниках обитают ракообразные и черви
Спонтанные термальные источники поддерживают собственные микромиры ракообразных и червей. Когда жерла источников становятся неактивными, все погибает, оставляя кладбище раковин подводных червей.
14. Атлантический и Тихий океаны отличаются по высоте
Между Тихим и Атлантическим океаном есть разница в уровне воды, Тихий океан примерно на 40 сантиметров выше Атлантического океана.
15. Большинство кораблей не могут пережить встречу с волнами-убийцами
Большинство судов не могут пережить встречу с волнами-убийцами. Существование волн-убийц отрицалось, пока одна из них не была снята на нефтяной вышке в Северном море, так как, в результате встречи с ними большинство судов, особенно танкеры и грузовые суда, тонули.
16. Морские огурцы составляют большую часть биомассы на абиссальной равнине
Морские огурцы составляют большую часть биомассы на абиссальной равнине, которая в свою очередь занимает около 40% ложи океанов.
17. В верхнем слое воды энергии столько же, сколько во всей атмосфере
Благодаря большой удельной теплоемкости воды, в трехметровом слое на поверхности океана хранится столько же энергии, сколько и во всей Земной атмосфере.
18. Дно океана покрыто мертвыми и разлагающимися организмами и фекалиями живых организмов
Благодаря восходящим течениям, на дне океана постоянно идет снег, состоящий из мертвых и разлагающихся организмов и фекалий живых организмов. Он называется «морской снег».
19. Мы знаем больше о поверхности Луны, чем о дне океана
Из-за того, что мы не можем просто посмотреть в телескоп и сфотографировать дно океана, а опуститься глубоко затруднительно из-за очень высокого давления, нам было гораздо проще изучать поверхность Луны, о которой мы теперь знаем больше, чем о дне океана.
20. Тигровые акулы вырастают больше 5 метров
Тигровые акулы являются самыми распространенными акулами на Земле, и в среднем их рост составляет от 3 до 4 метров, но нередко они могут вырастать и более 5 метров. Такие акулы весят более тонны. Подтвержденный вес самой тяжелой, тигровой акулы составил 1524 килограмма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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