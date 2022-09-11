20 странных и пугающих фактов об океане, которые вы узнаете сегодня

Когда ученые впервые обнаружили рыбу-каплю, они не знали, что она не такая живучая, как остальные глубоководные обитатели и слишком быстро вытащили ее на поверхность.

Из-за резкого перепада давления у нее лопнула кожа и повредилась плоть, поэтому на фотографии она выглядела совсем не так, как на глубине.

3. Омары практически бессмертны

Омары не стареют, так как стареют люди. Они одинаково активны что в 5 лет, что в 70 лет, а естественная смерть наступает, когда они больше не могут линять.

На пляжах океанов часто можно заметить людей, которые следят за тем, чтобы акулы не подплывали слишком близко к берегу и не навредили купающимся людям.

Однако акулологи провели эксперимент, разместив подводные датчики, и выяснили, что гораздо больше акул подплыло к берегу, чем наблюдатель смог их обнаружить.

5. Водоворот Корриврекан