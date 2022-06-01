25 не слишком приятных фактов об океане

«Я говорю начинающим аквалангистам вот что: океану нет дела до вас. Он не пытается вас убить. Но он сам по себе делает много вещей, которые абсолютно точно убьют вас, если вы не будете готовы и не будете внимательны. Я понимаю, что это может быть применимо к любой природной среде, но гораздо более уместно, когда речь идет об океане. Одна волна, к которой вы не были готовы, может покончить с вами. Для океана это обычное дело».