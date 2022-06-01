25 не слишком приятных фактов об океане

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Океан - словно космический простор, необъятен и велик. Он манит, зовет, навевает романтические фантазии. Но на самом деле, океан - это не только романтика, но и сила, которой у человека есть все основания опасаться.
Военным водолазам при выполнении секретных миссий приходиться проводить много времени под водой, не двигаясь, в ожидании нужного момента. Для этого во время тренировок их специально учат привыкать привыкать к тому, чтобы часами находиться в кромешной тьме, где на них натыкаются непонятные большие предметы».
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Самая большая миграция биомассы на планете происходит каждую ночь, когда глубоководные животные подходят к поверхности, чтобы поесть.
У оставшихся после крушения в море моряков, которые цепляются за обломки, кожа растворяется в соленой воде после 3 дней в море.
Сонар, который люди используют для картографирования глубоководных объектов, приносит вред целому ряду видов, особенно китам, дельфинам и морским свиньям. Мощный гидролокатор нарушает их собственные гидролокационные способности, из-за чего они некоторое время не могут общаться и ориентироваться.
На дне Черного моря находятся прекрасно сохранившиеся затонувшие корабли Древней Греции. На большой глубине морская вода становится бескислородной, что сохраняет органические материалы, такие, как древесина.
Океан синий, потому что все остальные цвета спектра поглощаются водой. Таким образом, после определенного расстояния вглубь все вокруг окрашивается монотонным синим цветом, если только у вас нет другого источника света. Причудливо, что если водолаз получает порез под водой, кровь выглядит черной, как чернила. Все лучи красной части спектра уже давно поглощены, поэтому на глубине не остается нужных длин волн, чтобы показать вам красный цвет, когда вы истекаете кровью.
«Я говорю начинающим аквалангистам вот что: океану нет дела до вас. Он не пытается вас убить. Но он сам по себе делает много вещей, которые абсолютно точно убьют вас, если вы не будете готовы и не будете внимательны. Я понимаю, что это может быть применимо к любой природной среде, но гораздо более уместно, когда речь идет об океане. Одна волна, к которой вы не были готовы, может покончить с вами. Для океана это обычное дело».
Подсчитано, что в океане происходит 3 миллиона кораблекрушений и бесследно теряется около 100 крупных судов каждый год.
«Джакузи отчаяния» — так называется озеро под океаном, в Мексиканском заливе. В концентрированном солевом растворе его вод в большом количестве растворен метан. Любое существо, которое попадет туда, умрет
Большая часть пластикового загрязнения в океане происходит не от соломинок, пакетов или бутылок как многие думают, а от рыболовных сетей и рыболовных снастей.
Всего в одном миллилитре прибрежной воды, взятой с поверхности океана, может содержаться до 10 миллионов вирусов. Количество вирусов уменьшается по мере удаления от берега.
Каждый океан — это огромное кладбище, и мы все плаваем в нем, не зная, не суждено ли нам на нем упокоиться.
Есть части океана, которые мертвы в буквальном смысле: в их воде нет кислорода, а это значит, что ничто не может там выжить, - ни рыба, ни планктон, вообще ничего. Они разрастаются в геометрической прогрессии и вызовут серьезные проблемы еще до конца века.
"Он не ненавидит вас. Он не любит вас. Он даже не знает, что вы существуете. Когда он опрокидывает вашу лодку, она не вызывает изменения в его движениях. Я моряк, и я я влюблен в эту холодную бессердечную сволочь, которой все равно, живу я или умираю»
Когда морские существа умирают в океане и их кости оказываются на дне, их поедают черви-зомби. Кожа этих червей выделяет кислоту, растворяющую кости и переваривающую остатки жира и белка.
Когда вы окунаете ступни в воду океана, вы уже становитесь потенциальной добычей для многих подводных хищников.
Людей имело бы смысл хоронить, сбрасывая тела в океан. Так ни грамма еды для нуждающихся существ не пропадает даром, включая кости. Если хоронить умерших в море, и все тело будет съедено, что полезно для экосистемы в целом.
Многих морских чудовищ сначала придумали фантасты, а уж потом ученые нашли в точности подобных существ на океанском дне. Страшно даже подумать, какие еще неоткрытые сттрашилища могут там обитать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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