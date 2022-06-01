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25 не слишком приятных фактов об океане

25 не слишком приятных фактов об океане

Автор:
01 июня 2022 14:03
Сообщество : Факты
Метки: вода   интересно   мировой океан   неожиданно   океан   познавательно   страшилки   факты   
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26
Океан - словно космический простор, необъятен и велик. Он манит, зовет, навевает романтические фантазии. Но на самом деле, океан - это не только романтика, но и сила, которой у человека есть все основания опасаться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вода   интересно   мировой океан   неожиданно   океан   познавательно   страшилки   факты   
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16  комментариев
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2k
Жорик Час назад
А вы знали, что самолетов в океане больше, чем подводных лодок в небе?
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2k
веселый просто Минуту назад
"В океане погибло больше людей, чем вы встретите за всю жизнь". Автор, подсказываю идеи для следующих статей - В морях погибло больше людей, чем вы встретите за всю жизнь; В реках погибло больше людей, чем вы встретите за всю жизнь; В озерах погибло больше людей, чем вы встретите за всю жизнь и т.д.
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2k
Vovan Petroff 18 минут назад
Это не синий кит, но тоже мужик здоровый!
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52k
Дворняга 36 минут назад
"В океане самолетов не меньше, чем субмарин." - зато в небе у самолётов явное преимущество!
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1k
LK 36 минут назад
На старых (примерно от 100 лет и старше) норвежских кладбищах 95% могил женские. Потому что мужики погибали в море на промысле.
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6k
Administrator 44 минуты назад
кто то находу нафантазироавал
текст какой то девочки подростка
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33k
turyst Час назад
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337
Gendos turyst 15 минут назад
Тут видимо лодки считают и надувные бананы перевернувшиеся до кучи.
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11k
Kostick Час назад
@На большой глубине морская вода становится бескислородной@ - это как? давление, да. в черном море ещё и сероводород, да. но как вода может стать бескислородной? в жидкий водород штоль превратиться должна, а температура? )
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2k
poбт Час назад
это бактериофаг, часть человеческого иммунитета

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2k
poбт 2 часа назад
это делает рыбка, ради секса

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