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Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли

Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли

Автор:
10 сентября 2022 09:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   в цвете   знаменитости   красота   люди   подборка   фото   
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Фотографии — это ценнейший человеческий артефакт для путешествия по волнам памяти. Вот и сегодня я хочу вам показать некоторые редкие фотографии знаменитостей, о которых они сами наверняка и не помнят ведь прошло уже столько десятков лет!

И как же приятно увидеть совсем юную Милу Йовович или молоденького Джона Леннона, прогуливающегося по улицам Парижа — наслаждайтесь, дорогие читатели! 🙂


Рон Ховард, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис и Фрэнсис Форд Коппола

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Эта звёздная компания собралась, чтобы отпраздновать 50-летие Джорджа Лукаса в мае 1994 года.


Совсем юная Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987

Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 года

Режиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974

Кстати о птичках, то есть о фильмах. Считаем, что незаслуженно мало внимания уделяется такой важной составляющей кинематографа как постеры.


Вайнона Райдер, середина 90-х

Фредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986 

Джон Леннон, 1961 год

Кадр сделан в Париже в день 21-летия Джона.


Сигурни Уивер, 1983

Хелен Миррен, 1960-е

Дэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976

Брижит Бардо, 1964

Робин Уильямс и Джордж Карлин

Возможно, на этом снимке запечатлены два величайших комика всех времён, 1990 год.


Элвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969

Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994

Будущий Фредди Меркьюри, 1969

Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара.


Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970

Шакира в повседневной жизни, 1990-е

Харви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973

Майкл Джексон, 1970

Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994

К слову, именно дебютная работа Кэмерон в роли Тины Карлайл в фильме «Маска» стала для актрисы настоящим пропуском в Голливуд. Что для Диаз золотой билет в мир кинематографа, то для нас услада для глаз в её последующих фильмах.


Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984

Источник:

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Метки: актеры   в цвете   знаменитости   красота   люди   подборка   фото   
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Василенко Татьяна Час назад
Смотришь на многие фото, помнишь актеров или певцов именно такими...А тут оппа! А оказывается, сорок лет пролетело... И мы такие уже древние
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