Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли

Фотографии — это ценнейший человеческий артефакт для путешествия по волнам памяти. Вот и сегодня я хочу вам показать некоторые редкие фотографии знаменитостей, о которых они сами наверняка и не помнят ведь прошло уже столько десятков лет!
И как же приятно увидеть совсем юную Милу Йовович или молоденького Джона Леннона, прогуливающегося по улицам Парижа — наслаждайтесь, дорогие читатели! 🙂
Рон Ховард, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис и Фрэнсис Форд Коппола
Эта звёздная компания собралась, чтобы отпраздновать 50-летие Джорджа Лукаса в мае 1994 года.
Совсем юная Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987
Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 года
Режиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974
Кстати о птичках, то есть о фильмах. Считаем, что незаслуженно мало внимания уделяется такой важной составляющей кинематографа как постеры.
Вайнона Райдер, середина 90-х
Фредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986
Джон Леннон, 1961 год
Кадр сделан в Париже в день 21-летия Джона.
Сигурни Уивер, 1983
Хелен Миррен, 1960-е
Дэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976
Брижит Бардо, 1964
Робин Уильямс и Джордж Карлин
Возможно, на этом снимке запечатлены два величайших комика всех времён, 1990 год.
Элвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969
Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994
Будущий Фредди Меркьюри, 1969
Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара.
Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970
Шакира в повседневной жизни, 1990-е
Харви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973
Майкл Джексон, 1970
Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994
К слову, именно дебютная работа Кэмерон в роли Тины Карлайл в фильме «Маска» стала для актрисы настоящим пропуском в Голливуд. Что для Диаз золотой билет в мир кинематографа, то для нас услада для глаз в её последующих фильмах.
Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984
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АНТИФИШКИ
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