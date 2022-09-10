Netflix выпустил тизер нового сериала, снятого по «Семейке Аддамс» и показал, кто сыграет его главных героев

Стриминговый сервис Netflix решил порадовать поклонников «Семейки Аддамс» и выпустить спин-офф, который расскажет увлекательную мистическую историю о девочке-подростке по имени Уэнсдэй (да-да, той самой, которая постоянно мучила своего брата Пагсли) и её семье. В первую очередь сериал привлёк внимание тем, что в его режиссёрском кресле разместился сам Тим Бёртон. Не меньшее любопытство вызвал и актёрский состав, который был привлечён для съёмки проекта.

Поклонники семейства Аддамс не на шутку взбудоражились, узнав имена тех, кто попытается вновь воплотить их любимые образы на экране. Безусловно, нашлись те, кто поддержал выбор съёмочной команды и те, кто был серьёзно им взбешён.

Уэнсдей Аддамс сыграет Дженна Ортега