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Netflix выпустил тизер нового сериала, снятого по «Семейке Аддамс» и показал, кто сыграет его главных героев

Netflix выпустил тизер нового сериала, снятого по «Семейке Аддамс» и показал, кто сыграет его главных героев

Автор:
10 сентября 2022 09:10
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   Семейке Аддамс   актеры   киео   роль   сериал   съемка   фильс   
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Предлагаю вам оценить подобранных актёров и предположить в комментариях, насколько у них хорошо получится сыграть Уэнсдэй, Пагсли, Мортишу и Гомеса Аддамс.

Стриминговый сервис Netflix решил порадовать поклонников «Семейки Аддамс» и выпустить спин-офф, который расскажет увлекательную мистическую историю о девочке-подростке по имени Уэнсдэй (да-да, той самой, которая постоянно мучила своего брата Пагсли) и её семье. В первую очередь сериал привлёк внимание тем, что в его режиссёрском кресле разместился сам Тим Бёртон. Не меньшее любопытство вызвал и актёрский состав, который был привлечён для съёмки проекта.

Поклонники семейства Аддамс не на шутку взбудоражились, узнав имена тех, кто попытается вновь воплотить их любимые образы на экране. Безусловно, нашлись те, кто поддержал выбор съёмочной команды и те, кто был серьёзно им взбешён.


Уэнсдей Аддамс сыграет Дженна Ортега

По сюжету сериала главная героиня Уэнсдэй становится студенткой академии Nevermore. Здесь мрачной, но обаятельной девочке придётся столкнуться с обычными подростковыми трудностями. Однако внезапно на территории учебного учреждения происходит целая серия таинственных убийств. За их расследование решается взяться Уэнсдэй. Ей предстоит не только отыскать убийцу, обуздать свои сверхъестественные способности, но и раскрыть странную тайну родителей, которую они так усердно скрывают на протяжении двадцати пяти лет.

Роль Уэнсдэй исполнит Дженна Ортега, которая запомнилась по фильмам «Крик», «Ты», «От рассвета до заказа», «Астрал: Глава 2».


Гомеса Аддамса сыграет Луис Гусман

Луис Гусман — пуэрто-риканский актёр, которого многие зрители полюбили за роль Майки О’Ши в сериале «Бесстыжие». Однако он стал известен благодаря тому, что играл дерзких персонажей во многочисленных фильмах Стивена Содеберга «Вне поля зрения», «Англичанин», «Траффик», и Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги», «Магнолия» и других.


Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс не нуждается в представлении. Она лауреатка премий «Оскар», BAFTA и двух Премий Гильдии киноактёров США. Особенно запомнилась зрителям после выхода фильмов «Маска Зорро», «Чикаго», «Двенадцать друзей Оушена», «Тысяча и одна ночь».


Пагсли Аддамса сыграет Исаак Ордонес

Актёрская карьера Исаака только началась. Парень снялся в нескольких телевизионных проектах и рекламных роликах. В 2018 году он отлично проявил себя в фильме «Излом времени».


Сладкая парочка несколько видоизменилась

Особенно сильно зрителей удивил образ нового Гомеса Аддамса. В адаптации Тима Бёртона глава семейства больше не выглядит импозантным и подтянутым мужчиной (ранее его роль исполнял Барри Зонненфельд). Ему на смену пришёл низкорослый и пухлый Гомес со странной причёской в виде волн.


Порадует ли нас сериал обилием монстров и потусторонних существ, пока неизвестно. Надеемся на лучшее

Вероятно, в новом сериале Уэнсдэй так и продолжит подшучивать над братом

Уэнсдэй с родителями

Среди других актеров сериала значатся: Гвендолин Кристи, Кристина Риччи (играла Уэнсдэй в старой версии сериала), Хантер Духан, Перси Хайнс Уайт, Джой Сандей, Эмма Майерс, Рики Линдхоум, Джейми Макшейн, Джорджи Фармер, Наоми Огава и Муса Мостафа.


Выход сериала ожидается в ноябре. Однако точной даты премьеры первой серии пока нет. Надеемся, что в скором времени появится более подробная информация на этот счёт.

А вы будете смотреть новую адаптацию? Какие у вас ожидания от фильма?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Netflix   Семейке Аддамс   актеры   киео   роль   сериал   съемка   фильс   
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7  комментариев
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5k
GROMOZEKA Час назад
Семейка Аддамс, превратилась в семейку Родригез
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78
cendre Le Mat 13 минут назад
Роль Уэнсдэй исполнит Дженна Ортега, которая запомнилась по фильмам «Крик», «Ты», «От рассвета до заказа», «Астрал: Глава 2».

От рассвета до заката? Вы серьезно? А ничего что этот фильм 1996 года, а она родилась в 2002. Да и про Крик стоило бы уточнить что это фильм 2022 года.
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724
H- MER 15 минут назад
Барри Зонненфельд не исполнял роль Гомеса, Зонненфельд был режиссёром

Гомеса играл Рауль Хулиа
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7k
Том Джоуд 2 часа назад
Латиноамериканский мыльный сериал.
Надеюсь, Кристофер Ллойд отказался от "спиноффа".
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53k
zloykoyot 2 часа назад
Актёров набрали неплохих. Но осталась главная интрига - они все будут последователями ЛГБТ или только белые персонажи?
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Terracotka

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