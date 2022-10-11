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Лазанья от Colgate и не только: 12 странных продуктов, выпущенных известными брендами

Лазанья от Colgate и не только: 12 странных продуктов, выпущенных известными брендами

Автор:
11 октября 2022 10:13
Метки: Вещи   бренд   забавно   интересно   продукты   удивительно   фото   
746
13

Тракторы Lamborghini и мед от Subaru: нетипичные товары, которые выпускали известные бренды.

Чаще всего это делается в рамках рекламной кампании, которая рассчитана на привлечение новых клиентов и для взаимодействия со старыми. Порой некоторым производителям приходится покидать свою зону комфорта, выходя на рынок с новым и совершенно нехарактерным товаром. Мы отыскали примеры таких продуктов, которые никак не вяжутся с их производителем.


Скрепки, выпущенные Porsche

Конечно же, они в форме автомобиля Porsche.

×
×

Lamborghini — это не только крутые тачки

Точилка от Mitsubishi, на которой можно регулировать остроту карандаша

Этому устройству, между прочим, около сорока лет.

Приправа от Twix для мороженого, кофе и выпечки

Мед, собранный на крыше автоцентра Subaru, подаренный покупателю

Автомобильный холодильник Marlboro, выпущенный в 1990-х годах

Шведская компания Fällkniven, которая выпускает ножи и… пластыри

Конечно, пластыри — подарок к ножам, ведь товар очень острый.

Под этими этикетками скрываются гель для душа и гель для умывания

Игрушечный аппарат МРТ от Philips для кукол и мишек

Volkswagen производит не только машины, но и колбасу в Германии

Набор отверток от Coca-Cola, которые выпустила компания в 1980-х

Лазанья от Colgate

Вы бы попробовали?

Источник:

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Метки: Вещи   бренд   забавно   интересно   продукты   удивительно   фото   
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4  комментария
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135
Sata33 2 часа назад
Lamborghini это изначально трактора ... А в остальном практически все промо , и на самом деле эти конторы не производят подобные продукты , за редким исключением .
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−99
пысы 45 минут назад
вообще ничего удивительного, это называется "коллаборация" а на счет Lamborghini, дык они вообще то начинали именно с тракторов!
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10k
Владимир Час назад
>> Лазанья от Colgate
Тоже фейк.
https://www.prospectmagazine.co.uk/philosophy/colgate-lasagne-marketing-viral-fake-realhttps://www.prospectmagazine.co.uk/philosophy/colgate-lasagne-marketing-viral-fake-real

Автоперевод:
История, широко освещаемая, выглядит следующим образом: в 1980-х годах Colgate дико отклонилась от своей полосы, когда они попытались выйти на прибыльный рынок замороженных продуктов в США с целым рядом замороженных обедов, включая эту итальянскую классику. Продукт потерпел неудачу, и Colgate больше никогда не говорил об этом. Когда музей был запущен, новостные агентства ухватились за ошибку, проиллюстрировав свои статьи изображением ярко-желтой коробки и мгновенно узнаваемым логотипом Colgate над довольно стандартным блюдом. «Да, вы правильно прочитали», сказал Mirror. «Да, это Колгейт», сказал Food and Wine. «Бог знает, почему они решили разветвиться на еду», предположил Heart FM. Читая вырезки, лица Колгейта, должно быть, были красными. Или они были бы такими, если бы лазанья когда-либо существовала в первую очередь.

Если бы вы действительно пошли в Музей Неудачи, вы бы увидели, что правдивость лазаньи оспаривается самими Колгейтами. На вывеске рядом с выставкой, названной как замороженный ужин Colgate, а не конкретно говяжья лазанья, написано: «Когда международная пресса написала о Музее неудачи, нам позвонил законный представитель и строго сообщил нам, что компания «не помнит о лазанье Colgate». Либо у Колгейта плохая память, либо Музей Неудачи был разыгран каким-то консультантом по брендингу, который основал городскую легенду много лет назад».

По сути, сама коробка является макетом, призванным проиллюстрировать более широкий ассортимент продукции, единственной «поддельной» вещью в музее. Этот факт упоминается в большинстве статей о нем, однако мало кто считает, что причиной этого может быть то, что он никогда не был фактически произведен в первую очередь. Вместо этого все они предполагают, что Колгейт был просто слишком смущен, чтобы принять участие.
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10k
Владимир 2 часа назад
>> Под этими этикетками скрываются гель для душа и гель для умывания
3D модель в Blender с фотошопной текстурой.
https://www.reddit.com/r/blender/comments/6lumph/freshen_up/https://www.reddit.com/r/blender/comments/6lumph/freshen_up/
"I used photoshop to make the labels then used them as an image texture on the bottles."

Но есть такое..
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