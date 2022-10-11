Лазанья от Colgate и не только: 12 странных продуктов, выпущенных известными брендами

Чаще всего это делается в рамках рекламной кампании, которая рассчитана на привлечение новых клиентов и для взаимодействия со старыми. Порой некоторым производителям приходится покидать свою зону комфорта, выходя на рынок с новым и совершенно нехарактерным товаром. Мы отыскали примеры таких продуктов, которые никак не вяжутся с их производителем.

Скрепки, выпущенные Porsche

Конечно же, они в форме автомобиля Porsche.