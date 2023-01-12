Мелодия о бродячем оркестре, которая известна всем

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Не каждый вспомнит, где и когда он её слышал. Она вроде крутится в голове, но вот даже название знает не каждый.
А ведь это мелодия из мультфильма "Ну, погоди!". Мультфильм о приключениях Зайца и Волка подарил зрителям множество мелодий и даже сделал их частью культуры.
"A Banda" можно услышать в восьмой серии (новогодней), когда Волк пытается догнать Зайца, удирающего от него на самокате, схватившись за страусиные ноги и скача в мешке.
Инструментальная версия "A Banda" была записана в 1967 году трубачом Хербом Алпертом и ансамблем The Tijuana Brass.
Инструментальная версия "A Banda" была записана в 1967 году трубачом Хербом Алпертом и ансамблем The Tijuana Brass.
А написана она была в 1966 году бразильским композитором Шику Буарке. Он же её и исполнил вместе с певицей Нарой Леан на фестивале поп-музыки в Сан-Паулу.
Тогда же хит вышел на альбоме Буарке "Chico Buarque de Hollanda (Vol. 1)".
Песня рассказывает о бродячем оркестре, поющем о любви. Тот, кто услышит его музыку сразу преображается - хилый старичок идёт танцевать, грустная молчаливая девушка улыбается, а бутон розы распускается. Вот только когда оркестр уходит, то все возвращается в прежнее состояние и у каждого снова будет своя боль.
Песня рассказывает о бродячем оркестре, поющем о любви. Тот, кто услышит его музыку сразу преображается - хилый старичок идёт танцевать, грустная молчаливая девушка улыбается, а бутон розы распускается. Вот только когда оркестр уходит, то все возвращается в прежнее состояние и у каждого снова будет своя боль.
Через год Аструд Жилберту привезла "Банду" в США и записала её с английским текстом, в ритмичном стиле марширующего оркестра.
И совсем скоро бразильскую мелодию напевали во всем мире. Во Франции её исполнили Далида (французский)
...и Франс Галь (немецкий язык)
Но самый известный вариант получился у португальской группы Os Duques.
Владлена Крумлова и Иветта Симонова исполнили её на чешском в 1969 году.
Оркестр Поля Мориа тоже не остался в стороне.
Удивительно, но в СССР никто не решил адаптировать бразильскую песню, ведь она такая ритмичная и яркая - самое место на эстраде. И только в 2005 году Ирина Богушевская из "A Banda" сделала песню "Парад".
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Метки: Музыка Прошлое видео интересное история мультфильм
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Есть какое-то небольшое сходство, впрочем, как и с любыми другими маршами.