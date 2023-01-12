Мелодия о бродячем оркестре, которая известна всем

Тогда же хит вышел на альбоме Буарке "Chico Buarque de Hollanda (Vol. 1)". Песня рассказывает о бродячем оркестре, поющем о любви. Тот, кто услышит его музыку сразу преображается - хилый старичок идёт танцевать, грустная молчаливая девушка улыбается, а бутон розы распускается. Вот только когда оркестр уходит, то все возвращается в прежнее состояние и у каждого снова будет своя боль.

2023-01-12T16:08:28+03:00