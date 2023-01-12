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Мелодия о бродячем оркестре, которая известна всем

Мелодия о бродячем оркестре, которая известна всем

Автор:
12 января 2023 16:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   мультфильм   
1166
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Не каждый вспомнит, где и когда он её слышал. Она вроде крутится в голове, но вот даже название знает не каждый.

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Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   мультфильм   
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5  комментариев
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27k
Ваня Полчаса назад
отличная мелодия, яркая и запоминающаяся, можно ходить и целый день мурлыкать себе под нос...
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63k
Татьяна Юсова 38 минут назад
Видимо мне медведь наступил на ухо, но я так и не поняла какую из представленных версий использовали в мультфильме "Ну, погоди!".
Есть какое-то небольшое сходство, впрочем, как и с любыми другими маршами.
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