Странная история романса "Дорогой длинною": его пели во всем мире, кроме России

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Помните такой романс? "Дорогой длинною, да ночкой лунною...". Его написали в 1924 году Борис Фомин (музыка) и Константин Подревский (текст). Он стал очень популярным среди русских эмигрантов, а в 1926 году его записал Александр Вертинский.
Но вот на родине песня оказалась запрещена. Всероссийская музыкальная конференция, которая прошла летом 1929 года, запретила не только исполнение, но и издание любых романсов.
В этом же году Подревский не подал вовремя финансовому инспектору декларацию о доходах и правление Драмсоюза присудило ему огромный штраф и описало всё имущество. Не прошло года, как поэт скончался. А Борис Фомин провёл год в Бутырской тюрьме в 1937 году, а во время ВОВ написал музыку для 150 фронтовых песен.
Композитор скончался в полном забвении и нищете в 1948 году.
Композитор скончался в полном забвении и нищете в 1948 году.
А вот "дорога длинная" продолжала существовать. Её играли в ресторанах Праги, Парижа, Нью-Йорка, Берлина. В фильме "Невиновные в Париже" (1952 год) её исполнила Людмила Лопато, а Мария Шелл впервые исполнила его на английском в американском фильме "Братья Карамазовы" (1958 год).
Как-то раз Пол Маккартни услышал в клубе этот романс в английской адаптации Those Were the Days и в 1968 спродюсировал запись его с певицей Мэри Хопкин. Хит взлетел на первое место в британском чарте и держался 6 недель, а в США на втором.
И после этого песня стала звучать в СССР, вот только везде писали, что слова и музыка народные. Записали романс Шульженко, Пьеха, Зыкина. Его даже можно услышать даже в "Ну, погоди!"
Интересно, что "Дорогой длинною" также втроём исполнили Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.
Интересно, что "Дорогой длинною" также втроём исполнили Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.
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Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски!
Дорогой длинною
И ночью лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
И с той старинною,
Да с семиструнною,
Что по ночам
Так мучила меня.
Помню наши встречи и разлуки,
Навсегда ушедшие года,
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда.
Дорогой длинною…
Пусть проходит молодость лихая,
Как сквозь пальцы талая вода.
Только наша тройка удалая
Будет с нами мчаться сквозь года.
Дорогой длинною…