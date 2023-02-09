Странная история романса "Дорогой длинною": его пели во всем мире, кроме России

В этом же году Подревский не подал вовремя финансовому инспектору декларацию о доходах и правление Драмсоюза присудило ему огромный штраф и описало всё имущество. Не прошло года, как поэт скончался. А Борис Фомин провёл год в Бутырской тюрьме в 1937 году, а во время ВОВ написал музыку для 150 фронтовых песен. Композитор скончался в полном забвении и нищете в 1948 году.

2023-02-09T17:30:57+03:00