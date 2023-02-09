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Странная история романса "Дорогой длинною": его пели во всем мире, кроме России

Странная история романса "Дорогой длинною": его пели во всем мире, кроме России

Автор:
09 февраля 2023 17:30
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   песни   романсы   
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Помните такой романс? "Дорогой длинною, да ночкой лунною...". Его написали в 1924 году Борис Фомин (музыка) и Константин Подревский (текст). Он стал очень популярным среди русских эмигрантов, а в 1926 году его записал Александр Вертинский.

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Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   песни   романсы   
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3  комментария
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2k
O.Bender1 Час назад
Вариаций этой песни - масса. Оригинальный слова на 3ем видео сверху. Вот текст (кому нужно)

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски!

Дорогой длинною
И ночью лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
И с той старинною,
Да с семиструнною,
Что по ночам
Так мучила меня.

Помню наши встречи и разлуки,
Навсегда ушедшие года,
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда.

Дорогой длинною…

Пусть проходит молодость лихая,
Как сквозь пальцы талая вода.
Только наша тройка удалая
Будет с нами мчаться сквозь года.

Дорогой длинною…
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17k
Александр Час назад
Говорят после этого, волка и зайца сослали в Сибирь, после использования мелодии
Ссылка www.youtube.com
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