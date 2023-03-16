Хит "битлов", о котором мало кто помнит

В истории группы есть малоизвестная, но очень любимая Ленноном песня, угодившая в топ-20 песен США в 1964 году.
"Битлы" записали кавер на американскую песню Ain't She Sweet в 1961 году в Германии, тогда барабанщиком группы был Пит Бест. Это была первая профессиональная сессия группы. Однако пластинка поначалу вышла только в Германии. В Англии и США сингл появился лишь летом 1964 года, почти одновременно с третьим студийным альбомом группы A Hard Day’s Night (кстати, первый альбом The Beatles, в котором не было каверов на чужие песни).
Песня Ain't She Sweet была изначально записана Милтоном Эйджером на слова Джека Йеллена в 1927 году. Её с детства любил Джон Леннон, поэтому группа часто исполняла её на концертах с 1957 по 1962 год.
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У Ain't She Sweet мощная история, помимо "битлов" её кто только не перепевал, например, Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул.
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Леннон брал за основу вариант Джина Винсента, записанный в 1956 году. "Битлы" ускорили песню и спели её в рок-н-ролльном стиле.
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Когда группа достигла бешеной популярности, звукозаписывающие компании стали копаться в контрактах, чтобы узнать, есть ли у них право распространять песни The Beatles.
В начале 1964 года на рынок высыпало множество пластинок от самых разных лейблов.
Ain't She Sweet вышла на Polydor в Великобритании, там она заняла 29 место и потом её передали Atco уже в Америке, где её выпустили 6 июля 1964 года. Так она оказалась на 19-м месте в хит-параде.
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Версия "битлов" известна в основном самым ярым поклонникам их творчества и историкам группы. The Beatles вспомнили о Ain't She Sweet ещё раз во время записи альбома Abbey Road в 1969 году Джон Леннон внезапно стал напевать старый хит. Эта версия затем вошла в альбом-антологию Anthology 3 (1996).
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- Эту весёлую мелодию с весьма странным названием слышал любой
- Удивительный любовный и творческий союз
- О чем поётся в "Ma Baker"?
- Этому альбому 40 лет и он всё ещё самый продаваемый в истории
- Нежность до предела... Одна из самых чувственных баллад своего времени
То ли дело «Кинь бабе лом»