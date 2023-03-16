Хит "битлов", о котором мало кто помнит

Когда группа достигла бешеной популярности, звукозаписывающие компании стали копаться в контрактах, чтобы узнать, есть ли у них право распространять песни The Beatles.

В начале 1964 года на рынок высыпало множество пластинок от самых разных лейблов.

Ain't She Sweet вышла на Polydor в Великобритании, там она заняла 29 место и потом её передали Atco уже в Америке, где её выпустили 6 июля 1964 года. Так она оказалась на 19-м месте в хит-параде.