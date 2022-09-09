Погода наглядно продемонстрировала людям, кто на самом деле устанавливает правила

Человек часто чувствует себя всемогущим. Однако эта иллюзия легко рушится, как только он сталкивается с суровыми погодными явлениями. Аномальная жара, холод, сильный ветер и ливень способны легко доставить море неудобств, доказав, что именно природа диктует свои правила игры, а не кто-то другой. Человеку остаётся только смириться с таким раскладом дел и при возможности стараться подстраиваться под них. Только в этом случае можно быть готовым к различным сюрпризам, которых у погоды припасено немало на все случаи жизни.

Эта ручка сильно разогрелась в фургоне