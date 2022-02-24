Художник из Бразилии осовременивает портреты известных личностей с помощью ИИ

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Удивительно, какими прорывными стали современные технологии. Теперь мы можем представить, как бы выглядели известные личности в наши дни.
Хидрели Диао использует искусственный интеллект, чтобы сделать известные портреты ближе к нам, будто бы Мона Лиза или Александр Македонский существуют и сейчас, сидят за соседним столиком в кофейне.
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Нефертити, супруга Эхнатона
Выглядит ну будто живая, невозможно представить, что это не настоящие фотографии реальных людей.
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