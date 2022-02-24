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Художник из Бразилии осовременивает портреты известных личностей с помощью ИИ

Художник из Бразилии осовременивает портреты известных личностей с помощью ИИ (11 фото)

Автор:
24 февраля 2022 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   искусство   соцсети   технологии   фото   художники   
944
11
Удивительно, какими прорывными стали современные технологии. Теперь мы можем представить, как бы выглядели известные личности в наши дни.
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Метки: интересное   искусство   соцсети   технологии   фото   художники   
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6  комментариев
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6k
Roninsamuray 2 часа назад
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надя 13 минут назад
Мэрилин Монро зачем то состарил
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44k
Элек Мек 2 часа назад
Нефертити ничЁ такая)))
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8
Roxy Ivanova 2 часа назад
пальцем в небе.
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Борис Карабанов 2 часа назад
96 лет? Однако...
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13k
Bill 2 часа назад
Мона Лиза - ну прямо один-в-один.
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