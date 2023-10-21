На складах «Amazon» роботы начали собирать заказы

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У людей появились серьёзные конкуренты. Машины переставляют ящики и собирают заказы.
Некоторые активисты и профсоюзы бьют тревогу, ведь в США безработица и так на высоком уровне.
Как думаете, это хорошее решение?
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