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На складах «Amazon» роботы начали собирать заказы

На складах «Amazon» роботы начали собирать заказы

Автор:
21 октября 2023 09:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Amazon   Видео   в мире   заказ   машины   новости   работа   роботы   
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У людей появились серьёзные конкуренты. Машины переставляют ящики и собирают заказы.

Некоторые активисты и профсоюзы бьют тревогу, ведь в США безработица и так на высоком уровне.

Как думаете, это хорошее решение?

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Метки: Amazon   Видео   в мире   заказ   машины   новости   работа   роботы   
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