Несколько загадок фильма "Остров сокровищ", которые так и остались неразгаданными

Помните, что сказал принц Флоризель богослову Саймону Роллзу про алмаз Око Света? "Кровь тянется до наших дней. Его (камня) владелец и не подозревает, что над ним занесен кровавый меч судьбы". А сокровища Агры? Всем своим хозяевам они приносили только несчастья. В фильме Масленникова упоминается, что купец Ахмет погиб из-за сокровищ.
Но в повести "Знак четырех" прямо рассказывается, что несчастного убили подельники Джонотана Смолла с его попустительства. Иными словами, в мировой литературе уже в те времена проскакивала мудрая мысль, что шальные сокровища, нажитые нечестным путем, до добра не доведут. В том числе и у Стивенсона. Не случайно Флоризель выбросил алмаз в Темзу, и туда же упали сокровища Агры.
Я знаю роман "Остров сокровищ" практически наизусть, а вот экранизацию 1982 года посмотрел впервые. И только сейчас до меня дошло. Ведь все, включая сквайра Трелони знали, что сокровища Флинта - преступные. Что всё это деньги, награбленные на несчастных потопленных кораблях, отнятые у зверски замученных людей, запекшиеся черной кровью. И все-таки сквайр решился искать этот проклятый клад - не с целью вернуть в английскую казну или пожертвовать на благотворительность! А для пополнения собственного кошелька. При том, что сам был человек далеко не бедный, даже корабль сумел купить. Конечно, сейчас трудно рассуждать о моральных устоях, но ведь Трелони все-таки не Флинт и не Сильвер, а законопослушный порядочный человек. Как у него рука поднялась присвоить эти кровавые драгоценности.
Конечно, Джим мальчик и ничего этого не понимал. Будь он постарше, сумел бы сопоставить то, что Билли Бонс прятался у него в трактире и трясся от страха, а самого Джима с матерью только чудом не убили из-за карты, открывавшей путь к драгоценностям.
Кино мне понравилось с той точки зрения, что оно добротное и советское. Но все-таки я испытал некоторое разочарование. Главных причин три.
Во-первых, вы читали Стивенсона? Книжка-то мрачная, усеянная горами трупов. А фильм Владимира Воробьева сделан в комедийном ключе. Видимо, снимали его для детей. Я знаю, что книга считается детской, но мне она такой никогда не казалась. Скорее уж мистической и страшной. Виктор Костецкий и Константин Григорьев вписались неплохо, как и Золотухин, но я не знал, что Стржельчик играет Трелони, и увидев его, остолбенел. Отличный актер, но роль совершенно не его. Перечитайте книжку, сквайр там совсем другой - просто по характеру.
Во-вторых, главный смысл "Острова сокровищ" во взрослении подростка. Джим вступает в переходный возраст, ему лет 13 - 15. Наверняка читали "Пятнадцатилетнего капитана"? Вот и здесь примерно та же история. Молодой пацан пережил многое, с чем и взрослые не сталкивались, и даже совершил убиство. Но когда все это делает 9-летний Федя Стуков, ну не веришь и всё. Мальчик старательно изображает то, что ему говорит режиссер, но он вряд ли мог совершить все эти поступки. Впрочем, я нахожусь под влиянием прекрасного романа Стивенсона и пристрастен.
В-третьих, вся суть "Острова сокровищ" в том, что Сильвер - это обаятельный негодяй. И как прекрасно его сыграл Олег Борисов! Вот он точно на своем месте. 100%-е попадание в роль.
Именно поэтому Хокинс невольно испытывал симпатию к этому жестокому убийце. Сильвер был преступником, но милым человеком, который умел запудрить мозги и в конце ушел от возмездия. А экипаж Эспаньолы (то, что от него осталось) испытал облегчение. Главное событие финала романа Стивенсона - то, что преступник сбежал, прихватив пригоршню монет. Его смерть в финале советской экранизации вопиющее противоречие самому духу, самой идее романа Роберта Льюиса Стивенсона...
Почему режиссер Владимир Воробьев решил "убить" Сильвера и выбрал на роль 14-летнего подростка 9-летнего мальчика? Даже несмотря на то, что тот уже играл Тома Сойера и девочку в "Родне"? Боюсь, что эти загадки так и останутся неразгаданными.
Читали роман? Что вам нравится больше - книга или ее экранизация?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не знаю, насколько он комедийный, даже после слов автора пересмотреть хочу. Тогда он мне показался очень мрачным и совсем не детским, особенно с финалом смерти Сильвера, которому я, и правда, помню, симпатизировал
по тому что зрителю надо показать мораль, - "зло всегда будет наказано", по этому они и пошли на такое отступление
мне нравится книга, я её и на русском и в оригинале читал (в рамках курса изучения английского) и мультик советский про остров сокровищ (который в последнее время внезапно стал мемом) и то и другое прекрасно на мой взгляд