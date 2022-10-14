Несколько загадок фильма "Остров сокровищ", которые так и остались неразгаданными

Но в повести "Знак четырех" прямо рассказывается, что несчастного убили подельники Джонотана Смолла с его попустительства. Иными словами, в мировой литературе уже в те времена проскакивала мудрая мысль, что шальные сокровища, нажитые нечестным путем, до добра не доведут. В том числе и у Стивенсона. Не случайно Флоризель выбросил алмаз в Темзу, и туда же упали сокровища Агры.

Я знаю роман "Остров сокровищ" практически наизусть, а вот экранизацию 1982 года посмотрел впервые. И только сейчас до меня дошло. Ведь все, включая сквайра Трелони знали, что сокровища Флинта - преступные. Что всё это деньги, награбленные на несчастных потопленных кораблях, отнятые у зверски замученных людей, запекшиеся черной кровью. И все-таки сквайр решился искать этот проклятый клад - не с целью вернуть в английскую казну или пожертвовать на благотворительность! А для пополнения собственного кошелька. При том, что сам был человек далеко не бедный, даже корабль сумел купить. Конечно, сейчас трудно рассуждать о моральных устоях, но ведь Трелони все-таки не Флинт и не Сильвер, а законопослушный порядочный человек. Как у него рука поднялась присвоить эти кровавые драгоценности.