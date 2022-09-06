Амударьинский лжелопатонос: «Рыба-пришелец» из мутных вод Азии. Скоро вид действительно покинет Землю — исчезнет вместе с рекой, где живёт

Существует поверье: если женщине снится амударьинский лжелопатонос, это сулит скорую беременность. А если его выловить, высушить и съесть в реальной жизни — смело можно идти закупаться в «Детский мир». Правда, для особо впечатлительных дам такой способ точно не подойдёт — внешность этого персонажа крайне специфична.
Вообще, осетровые, к коим и относится наш друг, сами по себе рыбы нетривиальные. Но лжелопатонос умудрился выделиться даже среди собратьев. Берут они не размерами — рыбы вырастают всего до 75 сантиметров в длину и весят около 2 килограмм. По сравнению с 7-ми метровыми белугами — лжелопатоносы просто мальки. Но ведь не обязательно быть гигантом, чтобы тебя запомнили: достаточно большой плоской морды, кучи шипов по всему телу и бледно-прозрачной окраски.
Почему лже? Нос же у них действительно лопатой! Дело в том, что в Америке, в реке Миссисипи, водятся очень похожие рыбины. Открыли и описали их раньше, чем нашего амударьинского друга. А когда и он попал под прицел учёных, последние решили назвать его лжелопатоносом, чтобы не путаться, ведь родственники рыбы друг-другу очень-очень дальние.
Схожая внешность двух разных осетровых — результат конвергентной эволюции, потому как лже- и обычные лопатоносы ведут похожий образ жизни. Оба предпочитают проточные воды с песчаным, глинистым и каменистым дном. Видимость в таких локациях почти нулевая. Поэтому рыбы попросту глотают всё, что приплывает к ним с течением. А зачем им нос лопатой? На картошку ходить? Увы, о столь примечательном агрегате учёные ничего точного сказать пока не могут. Предполагают, что такая форма помогает рыбе держаться на плаву у самого дна при минимальных усилиях.
Но есть у амударьинского лжелопатоноса ещё одна примечательная черта, помимо морды лица — это его хвост. Среди всех осетровых лишь у этого вида есть длинная хвостовая нить. Её длина может быть чуть ли не размером с саму рыбу! Этот отросток стелется по воде и определяет колебания. Пятой точкой лжелопатонос ощущает всех тех, кто пытается незаметно подкрасться к нему сзади. Очень удобно, когда хочешь вовремя свинтить от хищника. Или того, кто хочет тебя поймать с целью завести ребёнка.
Конечно, к деторождению ни мясо, ни внутренности рыб никакого отношения не имеют — это всего лишь поверье местных народов. Раньше лжелопатоносы считались мифическими существами, они фигурировали в легендах и сказаниях. Затем люди стали видеть в рыбе ценный объект промысла: их активно вылавливали и употребляли в пищу. В те времена место жительства лжелопатоносов, река Амударья, была полноводной: не существовало на ней дамб и водохранилищ — почти вся вода стекала в Аральское море.
Но с развитием цивилизации всё изменилось. С 1920-х годов люди стали активно использовать воды Амударьи для орошения земель — растить посевы без арычного полива в этой местности никак. К 1960 году водой из реки поливали около 1 миллиона гектар посевов, а в 2000 году эта цифра увеличилась вчетверо. В итоге почти высохло Аральское море — в маловодные годы Амударья вообще не доходит до него, а просто пересыхает на полпути.
Пересохла река — передохла рыба. Два других вида лжелопатоносов — малого и сырдарьинского — последний раз вылавливали ещё в лохматых 90-ых. Так что учёные их считают практически вымершими. Естественно, при таком уровне популяции и речи нет о промысловом лове рыбы. Сейчас небольшая популяция больших лжелопатоносов обитает в Вахше и среднем течении Амударьи, миграций рыба не совершает — да и некуда.
На сегодняшний день все попытки восстановления популяции лжелопатоносов в Амударье провалены.
Во-первых, взрослеют лжелопатоносы поздно — к 7 годам. Пора любви наступает у рыбок в апреле, когда температура воды достигает 14-16⁰С. За период самка приносит от 3 до 36 тысяч икринок, но выживут из них лишь единицы. Малышей бросают на произвол судьбы ещё до их рождения.
Во-вторых, в неволе рыбки не торопятся делать детей, слишком уж они прихотливы к условиям окружающей среды. А в-третьих, даже если получить выводок лжелопатоносов в аквариуме — выпускать-то его почти некуда: подселение рыб в другие регионы реки также не дало результатов. Лжелопатоносы проигрывают конкуренцию другим рыбам: гольцы, усачи, сомы.
Так что мы идём прямой дорогой к тому, что некогда почитаемая многочисленная промысловая рыба исчезнет с лица земли, как и другие виды амударьинских обитателей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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