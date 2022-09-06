Амударьинский лжелопатонос: «Рыба-пришелец» из мутных вод Азии. Скоро вид действительно покинет Землю — исчезнет вместе с рекой, где живёт

Пересохла река — передохла рыба. Два других вида лжелопатоносов — малого и сырдарьинского — последний раз вылавливали ещё в лохматых 90-ых. Так что учёные их считают практически вымершими. Естественно, при таком уровне популяции и речи нет о промысловом лове рыбы. Сейчас небольшая популяция больших лжелопатоносов обитает в Вахше и среднем течении Амударьи, миграций рыба не совершает — да и некуда.

На сегодняшний день все попытки восстановления популяции лжелопатоносов в Амударье провалены.

Во-первых, взрослеют лжелопатоносы поздно — к 7 годам. Пора любви наступает у рыбок в апреле, когда температура воды достигает 14-16⁰С. За период самка приносит от 3 до 36 тысяч икринок, но выживут из них лишь единицы. Малышей бросают на произвол судьбы ещё до их рождения.