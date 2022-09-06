Амударьинский лжелопатонос: «Рыба-пришелец» из мутных вод Азии. Скоро вид действительно покинет Землю — исчезнет вместе с рекой, где живёт

FISHKINET
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые «А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам «А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик,... 14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого 14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие... Как выглядели актеры во время съемок своих самых известных ролей и сейчас Как выглядели актеры во время съемок своих самых известных ролей и... А не улыбнуться ли нам под вечер? А не улыбнуться ли нам под вечер? Чудеса, оставленные историей нам в наследство Чудеса, оставленные историей нам в наследство Маленькие мужские радости Маленькие мужские радости В Домодедово мужчина пошутил о бомбе в рюкзаке, и в ту же секунду лежал лицом в пол В Домодедово мужчина пошутил о бомбе в рюкзаке, и в ту же секунду... «Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»? «Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»? Жирно, остро и очень вкусно: простая закуска к пиву из нута Жирно, остро и очень вкусно: простая закуска к пиву из нута Кошка устала терпеть неуважение со стороны утки Кошка устала терпеть неуважение со стороны утки Любитель халявы: водитель «Паджеро» проехал через пункт оплаты за чужой счёт Любитель халявы: водитель «Паджеро» проехал через пункт оплаты за... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта 13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта Казаки из Краснодарского края пообещали устроить бунт, если певица Манижа все-таки выступит на фестивале Казаки из Краснодарского края пообещали устроить бунт, если певица... Блистательный Чакраборти, каким мы его не знали Блистательный Чакраборти, каким мы его не знали 35 и старше: тест телевизионной ностальгии 35 и старше: тест телевизионной ностальгии Почти Гаврюша: бык с повадками собаки Почти Гаврюша: бык с повадками собаки
Амударьинский лжелопатонос: «Рыба-пришелец» из мутных вод Азии. Скоро вид действительно покинет Землю — исчезнет вместе с рекой, где живёт

Амударьинский лжелопатонос: «Рыба-пришелец» из мутных вод Азии. Скоро вид действительно покинет Землю — исчезнет вместе с рекой, где живёт

Автор:
06 сентября 2022 21:20
Метки: интересно   рыбы   факты   
478
8

Существует поверье: если женщине снится амударьинский лжелопатонос, это сулит скорую беременность. А если его выловить, высушить и съесть в реальной жизни — смело можно идти закупаться в «Детский мир». Правда, для особо впечатлительных дам такой способ точно не подойдёт — внешность этого персонажа крайне специфична.

Вообще, осетровые, к коим и относится наш друг, сами по себе рыбы нетривиальные. Но лжелопатонос умудрился выделиться даже среди собратьев. Берут они не размерами — рыбы вырастают всего до 75 сантиметров в длину и весят около 2 килограмм. По сравнению с 7-ми метровыми белугами — лжелопатоносы просто мальки. Но ведь не обязательно быть гигантом, чтобы тебя запомнили: достаточно большой плоской морды, кучи шипов по всему телу и бледно-прозрачной окраски.

×
×

Почему лже? Нос же у них действительно лопатой! Дело в том, что в Америке, в реке Миссисипи, водятся очень похожие рыбины. Открыли и описали их раньше, чем нашего амударьинского друга. А когда и он попал под прицел учёных, последние решили назвать его лжелопатоносом, чтобы не путаться, ведь родственники рыбы друг-другу очень-очень дальние.

Схожая внешность двух разных осетровых — результат конвергентной эволюции, потому как лже- и обычные лопатоносы ведут похожий образ жизни. Оба предпочитают проточные воды с песчаным, глинистым и каменистым дном. Видимость в таких локациях почти нулевая. Поэтому рыбы попросту глотают всё, что приплывает к ним с течением. А зачем им нос лопатой? На картошку ходить? Увы, о столь примечательном агрегате учёные ничего точного сказать пока не могут. Предполагают, что такая форма помогает рыбе держаться на плаву у самого дна при минимальных усилиях.

Но есть у амударьинского лжелопатоноса ещё одна примечательная черта, помимо морды лица — это его хвост. Среди всех осетровых лишь у этого вида есть длинная хвостовая нить. Её длина может быть чуть ли не размером с саму рыбу! Этот отросток стелется по воде и определяет колебания. Пятой точкой лжелопатонос ощущает всех тех, кто пытается незаметно подкрасться к нему сзади. Очень удобно, когда хочешь вовремя свинтить от хищника. Или того, кто хочет тебя поймать с целью завести ребёнка.

Конечно, к деторождению ни мясо, ни внутренности рыб никакого отношения не имеют — это всего лишь поверье местных народов. Раньше лжелопатоносы считались мифическими существами, они фигурировали в легендах и сказаниях. Затем люди стали видеть в рыбе ценный объект промысла: их активно вылавливали и употребляли в пищу. В те времена место жительства лжелопатоносов, река Амударья, была полноводной: не существовало на ней дамб и водохранилищ — почти вся вода стекала в Аральское море.

Но с развитием цивилизации всё изменилось. С 1920-х годов люди стали активно использовать воды Амударьи для орошения земель — растить посевы без арычного полива в этой местности никак. К 1960 году водой из реки поливали около 1 миллиона гектар посевов, а в 2000 году эта цифра увеличилась вчетверо. В итоге почти высохло Аральское море — в маловодные годы Амударья вообще не доходит до него, а просто пересыхает на полпути.

Пересохла река — передохла рыба. Два других вида лжелопатоносов — малого и сырдарьинского — последний раз вылавливали ещё в лохматых 90-ых. Так что учёные их считают практически вымершими. Естественно, при таком уровне популяции и речи нет о промысловом лове рыбы. Сейчас небольшая популяция больших лжелопатоносов обитает в Вахше и среднем течении Амударьи, миграций рыба не совершает — да и некуда.


На сегодняшний день все попытки восстановления популяции лжелопатоносов в Амударье провалены.


Во-первых, взрослеют лжелопатоносы поздно — к 7 годам. Пора любви наступает у рыбок в апреле, когда температура воды достигает 14-16⁰С. За период самка приносит от 3 до 36 тысяч икринок, но выживут из них лишь единицы. Малышей бросают на произвол судьбы ещё до их рождения.

Во-вторых, в неволе рыбки не торопятся делать детей, слишком уж они прихотливы к условиям окружающей среды. А в-третьих, даже если получить выводок лжелопатоносов в аквариуме — выпускать-то его почти некуда: подселение рыб в другие регионы реки также не дало результатов. Лжелопатоносы проигрывают конкуренцию другим рыбам: гольцы, усачи, сомы.


Так что мы идём прямой дорогой к тому, что некогда почитаемая многочисленная промысловая рыба исчезнет с лица земли, как и другие виды амударьинских обитателей.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: интересно   рыбы   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4277700



Другие посты автора
Популярное
Провал ради денег: неудачные замены актёров в фильмах и сериалах, негативно встреченные зрителями
Провал ради денег: неудачные замены актёров в фильмах и сериалах, негативно...
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени...
Набирающие популярность
С небольшим опозданием, всё равно держите
С небольшим опозданием, всё равно держите
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
В какие игры мы рубились в 2000-ые
В какие игры мы рубились в 2000-ые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для некоторых жизненно

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомобили#факты#прикол#люди#позитив#красиво#интересное#США#авария дня
#фото#животные#картинки#в мире#сарказм#авто аварии#Приколы#фильм#улыбнуло#комментарии
#история#интересно#автомир#дтп#аварии#кино#подборка#криминал#Разное#Мемы
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые Сколько вольт выдает электрический угрь? Сколько вольт выдает электрический угрь? Как зимует щука Как зимует щука 15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно 15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно Как живёт белая акула: 9 интересных привычек и особенностей кархародона Как живёт белая акула: 9 интересных привычек и особенностей кархародона В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете

На что жалуетесь?

Вернуться