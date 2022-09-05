Загадочная природа: малоизвестные растения, способные удивить своим внешним видом

В мире на сегодняшний день насчитывается свыше 400 тыс. видов растений. Разумеется, даже при большом желании знать их все просто невозможно. Однако некоторые из них имеют настолько загадочный вид, что хочется узнать о них больше.
По крайней мере, с названиями некоторых помогли разобраться пользователи Reddit.
Например, вот это непонятный плод с волокнами внутри называется калотропис высокий. Правда, трогать его в разрезанном виде не стоит, поскольку его молочный сок очень ядовит.
А вот такой арбуз попался одному из покупателей в магазине. На первый взгляд может показаться, что он не дозрел, однако это довольно редкий сорт «саскачеванский крем».
Выглядящее инопланетным растение называется маршанция изменчивая. Довольно часто его использую при восстановлении лесных массивов после пожаров, чтобы избежать эрозии почвы.
К слову, ещё одно инопланетное растение – цинофалла. По крайней мере, его стручки выглядят как что-то внеземное, с чем уж точно не хотелось бы встретиться.
Иногда на стебле кукурузы растёт вот такая штука. Оказывается, это съедобная кукурузная головня, считающаяся деликатесом.
Это загадочное дерево, напоминающее расчёску прямиком из 80-х, носит название банксия цельнолистная.
Некоторые заводят дома растения, о которых, видимо, мало что знают. Например, у кого-то дома нашёлся лаконос американский или же «драконья ягода». У фермеров она считается вредителем, поскольку ядовита для людей и домашнего скота.
А вот это растение выглядит так, будто уже давно умерло. Однако калоцефалус или подушковидный куст в порядке и живее всех живых.
А вот это кустик - гвоздика «зеленый шар». Растение может стать украшением любой клумбы. Однако стоит держать от него подальше кошек и собак, поскольку для них оно считается токсичным.
Эта довольно красивая ягода называется красивоплодник американский. Их используют при изготовлении вина и желе, но можно и есть в сыром виде. Правда, в небольших количествах, чтобы избежать спазмов желудка.
Может показаться, что это ветка томатов черри, однако это паслен сладко-горький. Пробовать его не стоит, поскольку он ядовит и опасен для человека.
Ну и закончим вот таким необычным цветком, как такка шантрье. В простонародье его называют цветком летучей мыши, ведь он выглядит так, будто на нём спят эти млекопитающие.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Весна в Крыму: цветущие растения
- 16 самых странных и необычных растений со всего мира
- 20 идеально геометрических растений
- Растения с другой планеты: самые причудливые суккуленты
- Пользователей форума удивило необычное растение