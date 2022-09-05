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Два преступника в Канаде устроили резню в поселении коренных народов. Погибли 10 человек

Два преступника в Канаде устроили резню в поселении коренных народов. Погибли 10 человек

Автор:
05 сентября 2022 13:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Saskatchewan   Канада   видео   криминал   расправа   резня   убийство   
831
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Полиция Канады разыскивает двух преступников, напавших на мирных жителей в поселении Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. Помимо погибших, есть и 15 раненых.

Вчера, 4 сентября, два преступника устроили резню в 13 местах провинции Саскачеван, где живут коренные народы Канады. Об этом сообщают местные издания и телеканалы. По предварительной версии полиции, под нож неадекватов попали как намеченные жертвы, так и совершенно случайные люди - среди тех, кто выжил, есть пожилые и дети.


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Сейчас полиция разыскивает двоих мужчин по фамилии Сандерсон – 31-летнего Дэмьена и 30-летнего Майлза. Являются ли они родственниками или просто однофамильцами, не сообщается. Подозреваемым удалось скрыться, и сейчас их активно ищет полиция. Известно, что могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция выпустила предупреждения для всей территории провинции, однако есть опасения, что преступники могли скрыться в соседних провинциях, и поиски стоит расширить и на Альберту с Манитобой.


Сандерсов после резни заметили в городе Реджайна. Он находится примерно в 300 км от Уэлдона (между Уэлдоном и Джеймс Смитом, где совершались преступления, около 25 км). Полиция известила жителей Реджайны о необходимости укрыться в безопасных местах и не покидать их, а в районе Джеймс Смита объявлен режим чрезвычайной ситуации.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Saskatchewan   Канада   видео   криминал   расправа   резня   убийство   
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14  комментариев
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7k
vitenok 55 минут назад
До чего кровавый терран страну довёл. Я про Трюдо.
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890
Nick 6 минут назад
Латиносы кошмарят Канаду, скоро хохлов оттуда выгонят, глядишь
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44k
Андрей Полчаса назад
Лет 200 назад их скальпы уже бы сохли на солнышке.
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10k
*Сергей* Полчаса назад
Почему молчат противники огнестрела?
Как выясняется массшутинг можно устроить и не имея оружия?
Надеюсь теперь запретят ножи и вообще колюще-режущие предметы и все что можно использовать как оружие.
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1k
Тварь 57 минут назад
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Б.Касторский Час назад
Как-то не укладывается в голове, что в 21 веке могут вот так просто прийти в дом и убить. А тут резня считай. Звери какие-то.
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