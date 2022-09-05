Два преступника в Канаде устроили резню в поселении коренных народов. Погибли 10 человек

Сейчас полиция разыскивает двоих мужчин по фамилии Сандерсон – 31-летнего Дэмьена и 30-летнего Майлза. Являются ли они родственниками или просто однофамильцами, не сообщается. Подозреваемым удалось скрыться, и сейчас их активно ищет полиция. Известно, что могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция выпустила предупреждения для всей территории провинции, однако есть опасения, что преступники могли скрыться в соседних провинциях, и поиски стоит расширить и на Альберту с Манитобой.







