Два преступника в Канаде устроили резню в поселении коренных народов. Погибли 10 человек

Полиция Канады разыскивает двух преступников, напавших на мирных жителей в поселении Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. Помимо погибших, есть и 15 раненых.
Вчера, 4 сентября, два преступника устроили резню в 13 местах провинции Саскачеван, где живут коренные народы Канады. Об этом сообщают местные издания и телеканалы. По предварительной версии полиции, под нож неадекватов попали как намеченные жертвы, так и совершенно случайные люди - среди тех, кто выжил, есть пожилые и дети.
Сейчас полиция разыскивает двоих мужчин по фамилии Сандерсон – 31-летнего Дэмьена и 30-летнего Майлза. Являются ли они родственниками или просто однофамильцами, не сообщается. Подозреваемым удалось скрыться, и сейчас их активно ищет полиция. Известно, что могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция выпустила предупреждения для всей территории провинции, однако есть опасения, что преступники могли скрыться в соседних провинциях, и поиски стоит расширить и на Альберту с Манитобой.
Сандерсов после резни заметили в городе Реджайна. Он находится примерно в 300 км от Уэлдона (между Уэлдоном и Джеймс Смитом, где совершались преступления, около 25 км). Полиция известила жителей Реджайны о необходимости укрыться в безопасных местах и не покидать их, а в районе Джеймс Смита объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как выясняется массшутинг можно устроить и не имея оружия?
Надеюсь теперь запретят ножи и вообще колюще-режущие предметы и все что можно использовать как оружие.
В умелых руках.
В умелых руках.