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В кафе на Кубани мужчина расстрелял из обреза знакомого своего сына

В кафе на Кубани мужчина расстрелял из обреза знакомого своего сына

Автор:
23 июня 2022 09:07
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Апшеронск   видео   долги   криминал   отомстил за сына   расстрелял   убийство   
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Между сыном мужчины и убитым был давний конфликт. Папа решил взять дело в свои руки.

Вчера, 22 июня, в кафе города Апшеронска раздались выстрелы. В тот момент за одним из столов в Marco House находился 28-летний мужчина. Именно он стал мишенью для 54-летнего местного жителя, который подошёл к жертве и убил её, выстрелив из обреза.


В соцсетях появилось видео той кровавой драмы. На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как мужчина достает из-под куртки обрез и в упор расстреливает молодого человека.


Люди, сидевшие за соседними столиками, в панике разбежались. Но не все. Один из посетителей кафе бросился на стрелявшего и завалил его на пол. Кто-то успел вызвать полицию и скорую помощь. Впрочем, медики не смогли спасти жизнь молодого мужчины - он скончался на месте.


Владелец кафе рассказал, как развивались события.


Как сообщают некоторые СМИ, 28-летнего Сергея Акопджаняна расстреляли из-за долга, который тот никак не мог отдать сыну убийцы, однако официальных подтверждений этому пока нет. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Известно, что официально он не являлся владельцем оружия, и это обстоятельство несомненно, добавит лишних баллов обвинительной стороне.


После происшествия территорию близ кафе оцепили. В самом заведении работали следователи, а жители города обсуждали убийство в соцсетях.


Как ни странно, некоторые пользователи заметили, что этот исход для молодого человека был закономерным и, возможно, для других должников послужит уроком.


А как же цивилизованные методы решения конфликта? Неужто убийство - единственная возможность рассчитаться с должником?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Апшеронск   видео   долги   криминал   отомстил за сына   расстрелял   убийство   
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7  комментариев
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11k
harlamov 11 минут назад
Владелец кафе тоже колоритный товарищ.
Явно там не пионеры собирались, чтоб стенгазету нарисовать.
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2k
Григорий Водениктов 15 минут назад
игорюша по наколкам "отрицала" когда успел залсужить?
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0
Lev A. Полчаса назад
"...он не являлся владельцем оружия, и это обстоятельство несомненно, добавит лишних баллов обвинительной стороне."
А тут еще нужны какие-то лишние баллы? Умышленное убийство, куда еще баллы.
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31k
Fat Lynx Полчаса назад
Там дело мутное... все, что сейчас говорят - это из серии "ОБС".
В общем люди говорят, что дело не в "долгах", так что надо ждать пока мужик сам все не расскажет.
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205
Alex Полчаса назад
Вот ведь тварь
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