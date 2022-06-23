В кафе на Кубани мужчина расстрелял из обреза знакомого своего сына

Вчера, 22 июня, в кафе города Апшеронска раздались выстрелы. В тот момент за одним из столов в Marco House находился 28-летний мужчина. Именно он стал мишенью для 54-летнего местного жителя, который подошёл к жертве и убил её, выстрелив из обреза.

В соцсетях появилось видео той кровавой драмы. На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как мужчина достает из-под куртки обрез и в упор расстреливает молодого человека.