В кафе на Кубани мужчина расстрелял из обреза знакомого своего сына

Между сыном мужчины и убитым был давний конфликт. Папа решил взять дело в свои руки.
Вчера, 22 июня, в кафе города Апшеронска раздались выстрелы. В тот момент за одним из столов в Marco House находился 28-летний мужчина. Именно он стал мишенью для 54-летнего местного жителя, который подошёл к жертве и убил её, выстрелив из обреза.
В соцсетях появилось видео той кровавой драмы. На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как мужчина достает из-под куртки обрез и в упор расстреливает молодого человека.
Осторожно! В видео присутствуют сцены убийства!
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Люди, сидевшие за соседними столиками, в панике разбежались. Но не все. Один из посетителей кафе бросился на стрелявшего и завалил его на пол. Кто-то успел вызвать полицию и скорую помощь. Впрочем, медики не смогли спасти жизнь молодого мужчины - он скончался на месте.
Владелец кафе рассказал, как развивались события.
Как сообщают некоторые СМИ, 28-летнего Сергея Акопджаняна расстреляли из-за долга, который тот никак не мог отдать сыну убийцы, однако официальных подтверждений этому пока нет. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Известно, что официально он не являлся владельцем оружия, и это обстоятельство несомненно, добавит лишних баллов обвинительной стороне.
После происшествия территорию близ кафе оцепили. В самом заведении работали следователи, а жители города обсуждали убийство в соцсетях.
Как ни странно, некоторые пользователи заметили, что этот исход для молодого человека был закономерным и, возможно, для других должников послужит уроком.
А как же цивилизованные методы решения конфликта? Неужто убийство - единственная возможность рассчитаться с должником?
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АНТИФИШКИ
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Явно там не пионеры собирались, чтоб стенгазету нарисовать.
А тут еще нужны какие-то лишние баллы? Умышленное убийство, куда еще баллы.
В общем люди говорят, что дело не в "долгах", так что надо ждать пока мужик сам все не расскажет.