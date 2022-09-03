Мои акварельные работы. Часть 6

Всем здрасьте!
Заметила, что некоторые люди очень серьезно относятся ко всем рисункам, но дело в том, что рисование для меня всего лишь одно из хобби, а большинство работ выполнены с целью протестировать материалы и набить руку. Вот и сегодня я предлагаю вам посмотреть на подобные рисунки. Начнем, по традиции, с самого свежего:
Работа выше послужила тестом для новой кисти.
А эта работа была нарисована на последнем кусочке хлопковой бумаги, которая мне не очень понравилась, поэтому я могла позволить себе любые эксперименты. В тот момент я смотрела сериал "Игра в кальмара" и сочетание розового с зеленым стало одним из любимых.
А это совсем старенький рисунок, выполненный на целлюлозе, и служил он целью отследить мой прогресс.
И ещё небольшие (или большие?) изменения в наших с вами отношениях. Вот уже 6 постов (а я думаю, что это достаточно много) я старалась ответить каждому, но некоторые люди стали повторяться в попытках задеть меня и это не могло не наскучить. Поэтому, если до сегодняшнего дня вы не успели, но планировали, написать мне какую-то гадость, то просто пролистайте комментарии в предыдущих постах - наверняка что-то похожее я уже слышала и даже ответила. Больше вступать в диалог с любителями написать что-то неприятное я не буду. А тем, кого просто раздражают мои рисунки, предлагаю занести друг друга в черный список и будет всем нам счастье.
Желаю всем хорошего вечера, теплой осени и надеюсь вы не забыли перевернуть календарь.
Предыдущие части:
Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках
https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html
Мои акварельные работы. Часть 2
Мои акварельные работы. Часть 3
Мои акварельные работы. Часть 4
АНТИФИШКИ
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Никого не слушай!
У тебя хорошо получается
Есть сайты для художников. Вот пусть там и хвастается.
Или решила потешить своё эго за счёт дилетантов?
Были на этом сайте и "писатели", и "поэты", и даже "художники", которые решили здесь хайпануть...
Не долго они здесь продержались.
Хочешь чтобы тебя похвалили? Ну так покажи свои работы ПРОФЕССИОНАЛАМ.
Не стоит тешить своё самолюбие за счёт тех, кто мало понимает в живописи.
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
- А чьих кистей произведения?
- Минуточку... Нюша, тут покупатели про какие-то кисти спрашивают. Только быстро, быстро...
- Да какие ещё кисти! Нет у меня никаких кистей!
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья,
словно листья к ноябрю.