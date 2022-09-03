Мои акварельные работы. Часть 6

А это совсем старенький рисунок, выполненный на целлюлозе, и служил он целью отследить мой прогресс.

И ещё небольшие (или большие?) изменения в наших с вами отношениях. Вот уже 6 постов (а я думаю, что это достаточно много) я старалась ответить каждому, но некоторые люди стали повторяться в попытках задеть меня и это не могло не наскучить. Поэтому, если до сегодняшнего дня вы не успели, но планировали, написать мне какую-то гадость, то просто пролистайте комментарии в предыдущих постах - наверняка что-то похожее я уже слышала и даже ответила. Больше вступать в диалог с любителями написать что-то неприятное я не буду. А тем, кого просто раздражают мои рисунки, предлагаю занести друг друга в черный список и будет всем нам счастье.

Желаю всем хорошего вечера, теплой осени и надеюсь вы не забыли перевернуть календарь.

Предыдущие части:

Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html

Мои акварельные работы. Часть 2

Мои акварельные работы. Часть 3

Мои акварельные работы. Часть 4

Мои акварельные работы. Часть 5