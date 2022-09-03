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Мои акварельные работы. Часть 6

Мои акварельные работы. Часть 6

Автор:
03 сентября 2022 19:56
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   море   портрет   хобби   художник   
415
3

Всем здрасьте!

Заметила, что некоторые люди очень серьезно относятся ко всем рисункам, но дело в том, что рисование для меня всего лишь одно из хобби, а большинство работ выполнены с целью протестировать материалы и набить руку. Вот и сегодня я предлагаю вам посмотреть на подобные рисунки. Начнем, по традиции, с самого свежего:

Работа выше послужила тестом для новой кисти.

×
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А эта работа была нарисована на последнем кусочке хлопковой бумаги, которая мне не очень понравилась, поэтому я могла позволить себе любые эксперименты. В тот момент я смотрела сериал "Игра в кальмара" и сочетание розового с зеленым стало одним из любимых.

А это совсем старенький рисунок, выполненный на целлюлозе, и служил он целью отследить мой прогресс.


И ещё небольшие (или большие?) изменения в наших с вами отношениях. Вот уже 6 постов (а я думаю, что это достаточно много) я старалась ответить каждому, но некоторые люди стали повторяться в попытках задеть меня и это не могло не наскучить. Поэтому, если до сегодняшнего дня вы не успели, но планировали, написать мне какую-то гадость, то просто пролистайте комментарии в предыдущих постах - наверняка что-то похожее я уже слышала и даже ответила. Больше вступать в диалог с любителями написать что-то неприятное я не буду. А тем, кого просто раздражают мои рисунки, предлагаю занести друг друга в черный список и будет всем нам счастье.


Желаю всем хорошего вечера, теплой осени и надеюсь вы не забыли перевернуть календарь.


Предыдущие части:

Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html

Мои акварельные работы. Часть 2

Мои акварельные работы. Часть 3

Мои акварельные работы. Часть 4

Мои акварельные работы. Часть 5

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Метки: акварель   море   портрет   хобби   художник   
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16  комментариев
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2k
Broscan Полчаса назад
Но некоторые люди стали повторяться в попытках задеть меня и это не могло не наскучить.

Никого не слушай!

У тебя хорошо получается
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11k
Alex Djeff 6 минут назад
Никого не слушай и продолжай делать, что тебе нравится. С удовольствием смотрю твои работы...
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806
Артем 23 минуты назад
Отличные работы!
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Я уже делал своё мнение в предыдуших обсуждениях. Вы что-от ещё кроме девок рисовать умеете? Очень уж однообразною. А примерно так и Гитлер умел. Особенно ему удавались пейзажи. В общем не плохо, но не шедеврально и оооооочень однообрезно. а последнее хуже всего.
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461
vipilshik Полчаса назад
Мне просто нравятся и эти работы тоже. Никогда не умел рисовать, аж завидно как такая красота получается.
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4k
Дмитрий ! 36 минут назад
Всем, кто хочет написать гадости, предлагаю, показать свои работы.
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4k
Горожанин Час назад
"Работа выше послужила тестом для новой кисти"...

- А чьих кистей произведения?
- Минуточку... Нюша, тут покупатели про какие-то кисти спрашивают. Только быстро, быстро...
- Да какие ещё кисти! Нет у меня никаких кистей!
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91k
sapér Vodička Час назад
Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья,
словно листья к ноябрю.
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Plague_aquarellka
Всем здрасьте! Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота.
http://t.me/Aquarellnoe1306
2342



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