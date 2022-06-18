Современные звёзды на портретах живописцев прошлых веков

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Сейчас у каждой знаменитости тысячи фотографий в социальных сетях и на страницах СМИ, но если бы они жили веками раньше, то наверняка удостоились бы кисти какого-нибудь живописца.
Эту идею воплотил в жизнь французский художник с ником kyesone. С его лёгкой руки рэперы, актёры, композиторы и даже персонажи фильмов перебрались на холст. Вы только взгляните!
Бейонсе
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Милли Бобби Браун
Канье Уэст
Рианна
Скарлетт Йоханссон
Клинт Иствуд
Марион Котийяр
Венсан Лакосте
Футболист Эрик Кантона
Куин Латифа
Форест Уитакер
Джон Гудмен
Лили Аллен
Stromae
Жанель Монэ
Аль Пачино
Ники Минаж
Мик Джаггер
Карди Би
Ева Грин
Мандалорец и маленький Йода
Кэрри Фишер в образе принцессы Леи
Лана Дель Рей
Железный человек
Шарлотта Генсбур
Игги Поп
Майкл Джексон
Эннио Морриконе
Дуа Липа
Тупак Шакур
Доджа Кэт
Эминем
Мадонна
Джонни Депп
Аня Тейлор-Джой
Джими Хендрикс
Бьорк
Марк Хэмилл
Билли Айлиш
Дрейк
Кэти Перри
Курт Кобейн
Эми Уайнхаус
Хаяо Миядзаки
Венсан Кассель
Бейонсе и Джей-Зи
Снуп Догг
Адель
Источник:
АНТИФИШКИ
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