FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5998 постов • 735 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Современные звёзды на портретах живописцев прошлых веков

Современные звёзды на портретах живописцев прошлых веков

Автор:
18 июня 2022 09:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: kyesone   живопись   забавно   знаменитости   портрет   фото   художник   
619
49

Сейчас у каждой знаменитости тысячи фотографий в социальных сетях и на страницах СМИ, но если бы они жили веками раньше, то наверняка удостоились бы кисти какого-нибудь живописца.

Эту идею воплотил в жизнь французский художник с ником kyesone. С его лёгкой руки рэперы, актёры, композиторы и даже персонажи фильмов перебрались на холст. Вы только взгляните!


Бейонсе

×
×

Милли Бобби Браун

Канье Уэст

Рианна

Скарлетт Йоханссон

Клинт Иствуд

Марион Котийяр

Венсан Лакосте

Футболист Эрик Кантона

Куин Латифа

Форест Уитакер

Джон Гудмен

Лили Аллен

Stromae

Жанель Монэ

Аль Пачино

Ники Минаж

Мик Джаггер

Карди Би

Ева Грин

Мандалорец и маленький Йода

Кэрри Фишер в образе принцессы Леи

Лана Дель Рей

Железный человек

Шарлотта Генсбур

Игги Поп

Майкл Джексон

Эннио Морриконе

Дуа Липа

Тупак Шакур

Доджа Кэт

Эминем

Мадонна

Джонни Депп

Аня Тейлор-Джой

Джими Хендрикс

Бьорк

Марк Хэмилл

Билли Айлиш

Дрейк

Кэти Перри

Курт Кобейн

Эми Уайнхаус

Хаяо Миядзаки

Венсан Кассель

Бейонсе и Джей-Зи

Снуп Догг

Адель

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: kyesone   живопись   забавно   знаменитости   портрет   фото   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Василенко Татьяна 49 минут назад
Было интересно. Но на мой взгляд, некоторым исторические костюмы идут как родные, а на некоторых - как корове седло...Например, мне кажется, вряд ли живописцы избрали для своих работ Рианну или Куин Латифа - они совершенно чужие лица для той эпохи. А уж татуировка на спине вообще нонсенс...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Алмас 9 минут назад
Б.я ну .н.я этих черно.ж.х абизьян сюда воткнули
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk Полчаса назад
Мдя, негры в сюртуках и платьях - излишне нелепо смотрится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Алмас Duckk 7 минут назад
Хороший нигер мертвый нигер или как в том анектоде увидел бегущего черномазого, испугался побежал а мой черномазый нигер дома на цепи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1295230



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются
15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
Русские мужчины-самые крутые в мире
Русские мужчины-самые крутые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#подборка#Разное#автомобили#авто аварии#США#природа#новости
#фото#история#люди#аварии#в мире#комментарии#архитектура#автомир#gif#сатира
#прикол#животные#дтп#забавно#факты#Приколы#сарказм#Ynews#милота#собака
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать 13 детей, которые не на шутку озадачили взрослых своим сходством с известными людьми 13 детей, которые не на шутку озадачили взрослых своим сходством с известными людьми Нейросеть превратила слова и имена в портреты Нейросеть превратила слова и имена в портреты Девушка пародирует фото звёзд и блогеров Девушка пародирует фото звёзд и блогеров Художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты Художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты Как&nbsp;бы известные логотипы выглядели в&nbsp;Средневековье Как бы известные логотипы выглядели в Средневековье

На что жалуетесь?

Вернуться