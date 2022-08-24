FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2587 постов • 461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций

Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций

Автор:
24 августа 2022 13:13
Сообщество : Искусство
Метки: Гиперреалистичные картины   гиперреализм   жанр живописи   живопись   картины   оригинальный жанр   филипп вебер   художник   
284
12
Художник Филипп Вебер создает картины, которые почти невозможно отличить от фотографий. Однако эти удивительные гиперреалистичные портреты написаны маслом и использованием крошечных кистей! Художественная техника и уровень детализации по-настоящему впечатляют.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Гиперреалистичные картины   гиперреализм   жанр живописи   живопись   картины   оригинальный жанр   филипп вебер   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
poбт 2 часа назад
фигня только в том что искусством считается неумение рисовать
и чем хуже тем дороже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Kostick 20 минут назад
супер, просто космос. но вчоные скажут - это фигня, зато малевич, вот то дооооо! *цокая языками*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
860
Мой лучший друг Час назад
Сколько же это нужно терпения и усидчивости....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77018



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром
«Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал...
Набирающие популярность в сообществах
Пару лет назад в Самаре нашли настоящее гетто. Показываю как это выглядит
Пару лет назад в Самаре нашли настоящее гетто. Показываю как это выглядит
Самый глупый эксперимент: новый «Гелик» с двумя пассажирами внутри сбросили на крышу дома
Самый глупый эксперимент: новый «Гелик» с двумя пассажирами внутри сбросили на крышу дома
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#интересное#аварии#знаменитости#история#авто аварии#смешно#красота
#Юмор#прикол#автомир#факты#дтп#кино#Приколы#драка#шоу бизнес#авария дня
#интересно#в мире#подборка#картинки#забавно#люди#США#позитив#полиция#Еда
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla 5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой 5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой Георгий Курасов: современный авангард Георгий Курасов: современный авангард Гиперреалистичные женские портреты от Филиппа Вебера Гиперреалистичные женские портреты от Филиппа Вебера 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии Красавицы в живописи Красавицы в живописи

На что жалуетесь?

Вернуться