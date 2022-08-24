Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций

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Художник Филипп Вебер создает картины, которые почти невозможно отличить от фотографий. Однако эти удивительные гиперреалистичные портреты написаны маслом и использованием крошечных кистей! Художественная техника и уровень детализации по-настоящему впечатляют.
Намерение художника состоит в том, чтобы мы вышли за рамки гиперреализма и рассмотрели содержание картин. «Картины большого формата используют эстетику глянцевых журналов, но их смысл заключается в том, что не является постановочным, — говорит он. — Это вид из-под блестящей поверхности, из-под которой проявляется спектр человеческих эмоций и внутренних истин: жизнь и смерть, желания и страхи, верность и предательство».
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Его гиперреалистичные работы настолько реалистичны, что порой невозможно определить, картина это или фотография
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Гиперреалистичные картины гиперреализм жанр живописи живопись картины оригинальный жанр филипп вебер художник
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