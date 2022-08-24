Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций

Намерение художника состоит в том, чтобы мы вышли за рамки гиперреализма и рассмотрели содержание картин. «Картины большого формата используют эстетику глянцевых журналов, но их смысл заключается в том, что не является постановочным, — говорит он. — Это вид из-под блестящей поверхности, из-под которой проявляется спектр человеческих эмоций и внутренних истин: жизнь и смерть, желания и страхи, верность и предательство».