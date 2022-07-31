Мои акварельные работы. Часть 2

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Всем здрасьте!
Это опять я со своими рисунками)
"На твоей стороне"
Самая свежая работа, которая мне очень тяжело далась и я рада, что всё же смогла её закончить.
"Время черешни"
А данный портрет был нарисован достаточно быстро и стал для меня символом этого лета.
Одна из самых старых моих работ, выполнененая по фото в учебных целях. Много сил забрал у меня этот портрет, но до сих пор нравится.
Желаю всем хорошего вечера!
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мои такое в гостиной не повесили бы, и я не повешу.
хотя написано хорошо, смотрится приятно... но это в галерею, не в дом. имхо, разумеется.
В любом случае: "пиши ещё"!
Спасибо!
Друг спрашивает .