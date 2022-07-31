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Мои акварельные работы. Часть 2

Мои акварельные работы. Часть 2

Автор:
31 июля 2022 17:31
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   лето   портреты   солнце   черешня   
1484
3

Всем здрасьте!

Это опять я со своими рисунками)

Желаю всем хорошего вечера!

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Метки: акварель   лето   портреты   солнце   черешня   
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40  комментариев
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74
Разрушитель твоей мечты Час назад
Супер! Еще хотим...
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15k
эмосурикат прямоползающий 8 секунд назад
рисуйте, пишите, творите
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43k
Соломей 12 минут назад
Мне нравится.у меня дочь рисует, в похожем направлении.
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2k
Domax3000 15 минут назад
Спасибо за очередную порцию позитива,Акварелька!
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25k
Tata 17 минут назад
Акварельные пейзажи очень нравятся. У "черешни" тень похожа на кадык.
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937
олег 18 минут назад
а что в бокале?
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336
Галина Кряжева 23 минуты назад
вы чудесно передаете эмоции и настроение. Кажется что еще немного и я пойму о чем они думают. Спасибо!
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2k
АлексЮстасу 24 минуты назад
А почему чувак развёлся, если не секрет?
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264
Тоша Полчаса назад
Третья картина прям пробрала, хочу себе такую)
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74
tutu Полчаса назад
это интересно, но не тот сайт....
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638
Great Serpent Полчаса назад
Снова годнота. Особенно "Время черешни" понравилась, но и остальные - круто!Спасибо за то, что делитесь своим творчеством.
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5k
hhwost 37 минут назад
слишком сексуально. в гостиной такое не повесить, разве что в спальне.
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18k
ЦСКА 42 минуты назад
Что за ожог у женщины на ноге, под мужской рукой??(рис.1)
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261
Ame onna 44 минуты назад
А чего мужчина рыдает?...
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261
Ame onna hebpat Полчаса назад
Нет,но у него лицо ладонью закрыто,и стопроцентно слёзы. Может,автор картины хотел сказать,что человек пожалел о своём выборе?...
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261
Ame onna Alex Djeff Полчаса назад
Или уж так.
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−3
Вениамин 45 минут назад
Первая акварель: "Благоверная начала толстеть"
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1k
Dwarf61 46 минут назад
Красиво, но хочется видеть больше "жизни" чтоли. А так цвета немного депрессивные. Но допускаю, что это уже собственные тараканы автора)))
В любом случае: "пиши ещё"!
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4k
EvgeniySAN 49 минут назад
Черешни какие большие, в моих краях маленькие растут (
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17k
Dr.CrAzY 55 минут назад
хорошо!
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934
Виктор Глущенко Час назад
А есть фото или видео где вместо черешни ...
Друг спрашивает .
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95
ChePaev Час назад
Спасибо, картины огонь, особенно самая первая. При виде нее сразу всплывает в голове как бы я ее назвал: "С..каа, и зачем я женился? Сил моих нет больше тащить на себе все это"
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95
ChePaev АлексЮстасу 7 минут назад
просто он католик, они носят обручальное на левой руке
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Plague_aquarellka
Всем здрасьте! Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота.
http://t.me/Aquarellnoe1306
724



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