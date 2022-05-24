16 автопортретов Пикассо: почему они так сильно менялись

Удивительно, но портреты Пикассо выглядят так, будто на них совершенно разные люди.
Пабло Пикассо — один из самых известных и дорогих художников, до сих пор выставки его работ вызывают аншлаг, а творчество волнует умы. Испанца некоторые считали чудаком. Но на самом деле на чудачества он действительно был способен. Например, он мог стрелять из пистолета, возвращаясь из ресторана.
Те, кто не особо любит искусство, могут назвать его картины странными. Пикассо прожил очень долгую и насыщенную жизнь, скончавшись в возрасте 91 года. За свою жизнь он написал более 20 тысяч картин, среди них были и автопортреты. Удивительно на них посмотреть: одна из самых ранних картин была написана Пабло в пятнадцатилетнем возрасте. За десятилетия его автопортреты поменялись настолько, что кажется, будто их писали совершенно разные люди.
Портрет, написанный в пятнадцатилетнем возрасте: картина датируется 1896 годом
Здесь художнику 18 лет, это период, когда он только учился и у него еще не выработался собственный стиль
В 1901 году испанец был склонен к холодным и мрачным тонам, эта тяга была вызвана его одиночеством
Пикассо в образе арлекина в 1905 году в более радостный период жизни: тогда он часто рисовал артистов
А так Пикассо выглядел в молодости, 1908 год
Пожалуй, если бы не было фотографии, мы бы вряд ли могли понять по автопортретам, как выглядел гений, 1906
Портрет выше и ниже написаны под влиянием африканской культуры, 1907
Затем последовал классический период, от него осталось лишь наброски, 1917
Кстати, на возврат к реализму Пабло вдохновила его возлюбленная, а затем супруга Ольга Хохлова, русская балерина. Почти десять лет он писал картины, на которых люди легко узнаваемы.
В тридцатых годах Пабло увлекся сюрреализмом, этот автопортрет он написал в 56-летнем возрасте, 1938
К жанру автопортрета Пикассо возвращается в последние годы жизни: эту картину он написал в 83 года
В поздних портретах часто сочетаются элементы более ранних стилей, а профиль может раздваиваться, 85 лет
За несколько лет до смерти художник написал целую серию автопортретов, 1971
Он уже чувствует приближение смерти: на четырех последних картинах ему 90 лет, 1972
Свое лицо он изображает в форме черепа, который символизирует смерть
Но при этом художник говорил, что не боится ее
Он боялся только одного: что не сможет работать
Как видно даже из автопортретов, Пикассо было неинтересно выписывать эту схожесть с реальностью. К тому же в ХХ веке активно развивалась фотография, поэтому художник был уверен, что именно фотографии принадлежит реальность, а живопись — это полная свобода творчества. Эта свобода прекрасно ощущается во всем, что делал Пикассо, и в портретах в том числе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а в остальном - весь этот сюреализм, абстракционизм и прочая мазня базируется на мой взгляд ТОЛЬКО на том что если у тебя есть ИМЯ - то что бы ты не накалякал это будет шедевр (хоть испражняйся на холст - были и такие), а если у тебя нет ИМЕНИ то все кажут что ты ни какой не художник и 3х летний из детсада так же рисует
Эт потому, что у него автомата не было, у нас вот автоматы предпочтительнее...