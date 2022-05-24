FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2507 постов • 452 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
16 автопортретов Пикассо: почему они так сильно менялись

16 автопортретов Пикассо: почему они так сильно менялись

Автор:
24 мая 2022 09:18
Сообщество : Искусство
Метки: Пикассо   автопортрет   искусство   подборка   портрет   фото   художник   
680
17

Удивительно, но портреты Пикассо выглядят так, будто на них совершенно разные люди.

Пабло Пикассо — один из самых известных и дорогих художников, до сих пор выставки его работ вызывают аншлаг, а творчество волнует умы. Испанца некоторые считали чудаком. Но на самом деле на чудачества он действительно был способен. Например, он мог стрелять из пистолета, возвращаясь из ресторана.


Те, кто не особо любит искусство, могут назвать его картины странными. Пикассо прожил очень долгую и насыщенную жизнь, скончавшись в возрасте 91 года. За свою жизнь он написал более 20 тысяч картин, среди них были и автопортреты. Удивительно на них посмотреть: одна из самых ранних картин была написана Пабло в пятнадцатилетнем возрасте. За десятилетия его автопортреты поменялись настолько, что кажется, будто их писали совершенно разные люди.

Портрет, написанный в пятнадцатилетнем возрасте: картина датируется 1896 годом

×
×

Здесь художнику 18 лет, это период, когда он только учился и у него еще не выработался собственный стиль

В 1901 году испанец был склонен к холодным и мрачным тонам, эта тяга была вызвана его одиночеством

Пикассо в образе арлекина в 1905 году в более радостный период жизни: тогда он часто рисовал артистов

А так Пикассо выглядел в молодости, 1908 год

Пожалуй, если бы не было фотографии, мы бы вряд ли могли понять по автопортретам, как выглядел гений, 1906

Портрет выше и ниже написаны под влиянием африканской культуры, 1907

Затем последовал классический период, от него осталось лишь наброски, 1917

Кстати, на возврат к реализму Пабло вдохновила его возлюбленная, а затем супруга Ольга Хохлова, русская балерина. Почти десять лет он писал картины, на которых люди легко узнаваемы.


В тридцатых годах Пабло увлекся сюрреализмом, этот автопортрет он написал в 56-летнем возрасте, 1938

К жанру автопортрета Пикассо возвращается в последние годы жизни: эту картину он написал в 83 года

В поздних портретах часто сочетаются элементы более ранних стилей, а профиль может раздваиваться, 85 лет

За несколько лет до смерти художник написал целую серию автопортретов, 1971

Он уже чувствует приближение смерти: на четырех последних картинах ему 90 лет, 1972

Свое лицо он изображает в форме черепа, который символизирует смерть

Но при этом художник говорил, что не боится ее

Он боялся только одного: что не сможет работать

Как видно даже из автопортретов, Пикассо было неинтересно выписывать эту схожесть с реальностью. К тому же в ХХ веке активно развивалась фотография, поэтому художник был уверен, что именно фотографии принадлежит реальность, а живопись — это полная свобода творчества. Эта свобода прекрасно ощущается во всем, что делал Пикассо, и в портретах в том числе.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Пикассо   автопортрет   искусство   подборка   портрет   фото   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Copycat 4 часа назад
мне кажется что человек просто принимал наркотики - и рисовал всякий сюр в котором лично я как художник не вижу ничего выдающегося, а когда у него кончались наркотики или он мужественно пытался избавиться от зависимости он действительно рисовал что то адекватное и тут видно что у человека и рука набита, и есть чувство пропорций и объемно пространственное мышление

а в остальном - весь этот сюреализм, абстракционизм и прочая мазня базируется на мой взгляд ТОЛЬКО на том что если у тебя есть ИМЯ - то что бы ты не накалякал это будет шедевр (хоть испражняйся на холст - были и такие), а если у тебя нет ИМЕНИ то все кажут что ты ни какой не художник и 3х летний из детсада так же рисует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
fenomen111 2 часа назад
Попахивает ЛСД и психотропными таблетками. Или шизу словил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов 3 часа назад
Лучшее бы он и не искал свой стиль. Нормально же рисовал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
Александр Зотов 3 часа назад
есть мнение, что из-за прогрессирующей шизофрении. Встречал такую теорию, что по мере того, как художник всё больше "проваливался" в шизу, тем абстрактнее рисунки становились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Corvus Corax 4 часа назад
"... на самом деле на чудачества он действительно был способен. Например, он мог стрелять из пистолета, возвращаясь из ресторана"
Эт потому, что у него автомата не было, у нас вот автоматы предпочтительнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ZORRO 4 часа назад
шизофрения прогрессировала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

844400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ностальгическая подборка мемов о пользе видеоигр
Ностальгическая подборка мемов о пользе видеоигр
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Татуировки-трансформеры, которые умеют оживать
Татуировки-трансформеры, которые умеют оживать
Школьные системы в разных странах мира
Школьные системы в разных странах мира
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#Россия#Ватермарк#комментарии#история#забавно#насекомые#фотографии
#интересно#животные#подборка#Разное#знаменитости#шоу бизнес#звезды#Индия#птицы#эмиграция
#Юмор#факты#люди#фильм#картинки#познавательно#добро#кино#сарказм#интересное
В Германии продали самый дорогой автомобиль в мире В Германии продали самый дорогой автомобиль в мире Эти потрясающие картины можно с лёгкостью принять за фотографии Эти потрясающие картины можно с лёгкостью принять за фотографии Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт 10 самых известных абстрактных картин в истории 10 самых известных абстрактных картин в истории Слишком реалистично: художник создает потрясающие оптические иллюзии Слишком реалистично: художник создает потрясающие оптические иллюзии Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства

На что жалуетесь?

Вернуться