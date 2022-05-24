16 автопортретов Пикассо: почему они так сильно менялись

Пабло Пикассо — один из самых известных и дорогих художников, до сих пор выставки его работ вызывают аншлаг, а творчество волнует умы. Испанца некоторые считали чудаком. Но на самом деле на чудачества он действительно был способен. Например, он мог стрелять из пистолета, возвращаясь из ресторана.

Те, кто не особо любит искусство, могут назвать его картины странными. Пикассо прожил очень долгую и насыщенную жизнь, скончавшись в возрасте 91 года. За свою жизнь он написал более 20 тысяч картин, среди них были и автопортреты. Удивительно на них посмотреть: одна из самых ранних картин была написана Пабло в пятнадцатилетнем возрасте. За десятилетия его автопортреты поменялись настолько, что кажется, будто их писали совершенно разные люди.

Портрет, написанный в пятнадцатилетнем возрасте: картина датируется 1896 годом