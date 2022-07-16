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Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

Автор:
16 июля 2022 07:58
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   картина   лето   портрет   рисунок   солнце   утро   художник   
228
1

Всем здрасьте!

Я уже не вспомню как давно читаю Фишки, но всё никак не могла решиться на свой первый пост. Думаю, время пришло.

Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота и мне хотелось бы поделиться своими работами с вами.

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Метки: акварель   картина   лето   портрет   рисунок   солнце   утро   художник   
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7  комментариев
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933
сергей ремизов 11 минут назад
Кто же не любит женскую красоту, все мужики любят. Одно дело любить, другое написать эту красоту. Я вот криволап, рисовать вообще не умею.
Так что
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49k
Хельги 2 минуты назад
Красивошно
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5k
magic32 5 минут назад
"Я уже не вспомню как давно читаю Фишки, но всё никак не могла решиться на свой первый пост. Думаю, время пришло." - Если давно читаете фишки, то наверное знаете сколько здесь ценителей акварели. А ваше "здасьте", я бы заменил на "здравствуйте"
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30
александр 13 минут назад
Красиво , без вульгарностями оставляет поле для фантазий))
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7k
Дети откопали осла 15 минут назад
Очень красиво !!!
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1.9M
Иван Кемеров 19 минут назад
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Plague_aquarellka
Всем здрасьте! Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота.
http://t.me/Aquarellnoe1306
52



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