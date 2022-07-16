Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

Всем здрасьте!

Я уже не вспомню как давно читаю Фишки, но всё никак не могла решиться на свой первый пост. Думаю, время пришло.

Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота и мне хотелось бы поделиться своими работами с вами.