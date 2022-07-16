Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

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Всем здрасьте!
Я уже не вспомню как давно читаю Фишки, но всё никак не могла решиться на свой первый пост. Думаю, время пришло.
Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота и мне хотелось бы поделиться своими работами с вами.
АНТИФИШКИ
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