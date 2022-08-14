Мои акварельные работы. Часть 4

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Всем здрасьте!
Сегодня я покажу вам рисунки с разными сияшками.
Начну, уже по традиции, с новой работы.
На самом большом камне есть золото, но его видно только под определённым углом.
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А здесь я использовала поталь на теле и на волосах девушки, но, к сожалению, камере сложно уловить тот эффект, который есть в жизни.
В данной работе нет никаких блесток - только игра бликов, но кажется она ещё более сияющей, чем все предыдущие.
Спасибо всем огромное за внимание и поддержку!
АНТИФИШКИ
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Работы пробуждают хорошие эмоции, не просто посмотрел и забыл а смотришь впечатляешься, спасибо!
Пока Вам дифирамбы не надоели добавлю несколько строк от восторженного поклонника. Удивительная задумка с золотом на камне - зачем?, а потому что хочу и умею. Каприз художника, так сказать. Женщина-якудза (ну я так вижу), возможно, смогла бы заплакать, но не будет - не дождётесь. Девушка-цветок это канонический символ красоты в жизни и потому, наверное, всегда беспроигрышный сюжет. Спасибо, но теперь я буду завидовать тем, кто увидел Ваши картины "в живую". И ждать новых
"Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется,
Что гадать нам: удалось - не удалось?"
Красиво!
Мне, как ни хрена не понимающему в живописи, интересно, а в чем сидит девушка, такое ощущение что без трусов в молоке, да ещё и раздвинув ноги, другого устойчивого положения я представить не могу. Лицо, голова очень выразительны, прям цепляют, мне очень нравится, грудь подчеркнута, фигура классная, но сначала мне показалось что девушка левой рукой держит котёнка, потом я увидел что что-то в руке а лапки это просто блики на животике.
Образ девушки в цветах не зашёл, не пойму что не так, то-ли осанка, огромный нос, обвисшая грудь и острое ухо, то-ли все вместе. Прошу извинить, мне не понравилось.
К портрету замечаний нет, очень качественная работа, восточные черты лица, грация, точность, композиция. Последняя работа качественно выше первых двух. Это моё, личное мнение.
Так что видимо пора уже выставку делать.