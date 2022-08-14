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Мои акварельные работы. Часть 4

Мои акварельные работы. Часть 4

Автор:
14 августа 2022 19:34
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   море   портрет   солнце   художник   цветы   
8599
4

Всем здрасьте!

Сегодня я покажу вам рисунки с разными сияшками.

Начну, уже по традиции, с новой работы.

На самом большом камне есть золото, но его видно только под определённым углом.

×
×

А здесь я использовала поталь на теле и на волосах девушки, но, к сожалению, камере сложно уловить тот эффект, который есть в жизни.

В данной работе нет никаких блесток - только игра бликов, но кажется она ещё более сияющей, чем все предыдущие.

Спасибо всем огромное за внимание и поддержку!

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Метки: акварель   море   портрет   солнце   художник   цветы   
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106  комментариев
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1k
taxcop 14 часов назад
Спасибо, автор! Красивые работы! Все четыре части.
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279
Vladimir Tolkunov Час назад
Спасибо отличные произведения.
Работы пробуждают хорошие эмоции, не просто посмотрел и забыл а смотришь впечатляешься, спасибо!
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13k
Алексей Час назад
Просто поставлю плюс)) и буду жда ть других картинок))
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296
Liberman 2 часа назад
даешь больше голых баб!
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3k
капитан Флинт 2 часа назад
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5k
Наталья 3 часа назад
Ваши работы - какие-то теплые и живые. И прекрасны в своем несовершенстве! Браво
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4k
Горожанин 3 часа назад
Тот случай, когда посредственным картинам на помощь приходят слова. Это помогает. Это замещает.
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15k
seller-k 4 часа назад
"Живописцы, окуните ваши кисти..."

Пока Вам дифирамбы
не надоели добавлю несколько строк от восторженного поклонника. Удивительная задумка с золотом на камне - зачем?, а потому что хочу и умею. Каприз художника, так сказать. Женщина-якудза (ну я так вижу
), возможно, смогла бы заплакать, но не будет - не дождётесь. Девушка-цветок это канонический символ красоты в жизни и потому, наверное, всегда беспроигрышный сюжет. Спасибо
, но теперь я буду завидовать тем, кто увидел Ваши картины "в живую". И ждать новых


"Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется,
Что гадать нам: удалось - не удалось?"
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12k
сеньор Леонсио 5 часов назад
За красоту всегда + !
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167k
INVERTER 7 часов назад
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284
LEXXA99 8 часов назад
Очередной раз - категорически спасибо!
Красиво!
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11k
добрыйдух 10 часов назад
прочиталось поначалу: "...с разными сисяшками...", видимо от испорченности. Для отображения оттенков металла нужно ставить свет и поиграться с расположением источников, дабы заиграл оттенок.
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28k
Aqueronte 10 часов назад
Очень красиво, безусловно.
Мне, как ни хрена не понимающему в живописи, интересно, а в чем сидит девушка, такое ощущение что без трусов в молоке, да ещё и раздвинув ноги, другого устойчивого положения я представить не могу. Лицо, голова очень выразительны, прям цепляют, мне очень нравится, грудь подчеркнута, фигура классная, но сначала мне показалось что девушка левой рукой держит котёнка, потом я увидел что что-то в руке а лапки это просто блики на животике.
Образ девушки в цветах не зашёл, не пойму что не так, то-ли осанка, огромный нос, обвисшая грудь и острое ухо, то-ли все вместе. Прошу извинить, мне не понравилось.
К портрету замечаний нет, очень качественная работа, восточные черты лица, грация, точность, композиция. Последняя работа качественно выше первых двух. Это моё, личное мнение.
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−25
Alex 10 часов назад
даже на рабочий стол не прочь поставить. очень ох..енно
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−25
Alex 10 часов назад
лучше делайте искусство (автор молодца), чем х.й пойми чё)
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1k
Уходим отсюда 12 часов назад
Очень красиво, сколько лет этим уже занимаешься?
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12
varg 12 часов назад
красивые девушки, красивые работы
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954
олег 12 часов назад
конечно сияшки у фемины в морских камнях видны плохо из-за майки,но в целом хорошие рисунки.
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1k
Jay Freeman 12 часов назад
Хоть и не специалист, но соглашусь, что в реальности такие картины будут выглядеть как живые.
Так что видимо пора уже выставку делать.
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1k
Иван 12 часов назад
Послежняя с пионом - шиеарно!
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1k
Aleksei 13 часов назад
лайк !!! плюс !!! здорово !
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Plague_aquarellka
Всем здрасьте! Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота.
http://t.me/Aquarellnoe1306
1790



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