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Мои акварельные работы. Часть 3

Мои акварельные работы. Часть 3

Автор:
05 августа 2022 19:33
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   лето   портреты   рисунок   художник   
446
3
И снова здрасьте)
Желаю всем хорошего вечера!

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Метки: акварель   лето   портреты   рисунок   художник   
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14  комментариев
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Очень хорошие работы рисовальной кистью и игрой красками!!!
Я тоже люблю и уважаю творчество и живопись!!!
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1k
Денис Ануфриев 12 минут назад
отличные автопортреты!да еще акварелью!
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2k
VikaR 23 минуты назад
Кошечка хороша
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997
Николай Полчаса назад
Кот особенно хорошо получился
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800
Артем 50 минут назад
Круто!
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1k
AGold 57 минут назад
со светом и обЪемом бы поработать
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6k
Алекс Крайчек Час назад
Киски и краски....
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29k
АнтонПолднев Час назад
Оч круто. Сам не чужд. Но красками... Акварель по моему вообще одна из самых сложных техник живописи. Вы большая молодец
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267
Тоша 2 часа назад
Очень красиво) Сама когда то мечтала учится рисовать. Лучше всего получалось карандашами и пастелью, но вот усердия и терпения не хватило, что бы развить талант. Мой максимум, это картины по номерам))
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Plague_aquarellka
Всем здрасьте! Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота.
http://t.me/Aquarellnoe1306
1244



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