Мои акварельные работы. Часть 3

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АНТИФИШКИ
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Я тоже люблю и уважаю творчество и живопись!!!
Я так привыкла к акварели, что уже не помню за что её считают сложной)
Я долго боялась к краскам подойти - думала, что точно ничего не получится, но видео на ютубе меня вдохновили и я побежала за своим первым набором акварели)
Я хорошо отношусь к картинам по номерам - многие мои друзья этим занимаются и тоже балдеют от процесса)