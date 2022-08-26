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Мои акварельные работы. Часть 5

Мои акварельные работы. Часть 5

Автор:
26 августа 2022 19:04
Сообщество : Искусство
Метки: август   акварель   лето   портреты   художник   цветы   
608
3

Поздравляю всех с пятничным вечером и не поздравляю с уходящим летом.

Начну с новой работы и, как мне кажется, уже заметно по моему настроению, что совсем скоро наступит осень:

А этот рисунок я как-то выкладывала в комментариях, но, думаю, мало кто его там видел:


×
×

И немного из старенького:


Желаю всем хорошего вечера и даже тебе злобный минусатор, который ходит за мной из поста в пост и пытается убить мой рейтинг.


Если (ну а вдруг?) вы пропустили предыдущие части:

Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html

Мои акварельные работы. Часть 2

Мои акварельные работы. Часть 3

Мои акварельные работы. Часть 4


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Метки: август   акварель   лето   портреты   художник   цветы   
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22  комментария
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433
vipilshik Час назад
Прямо минорное всё такое. В преддверии осени самое то! Плюсую!
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6k
maclay 8 минут назад
До ромашек, сверху, всё О'К, потом пошли старые, толстоватые пальцы, её передок и пространство за передней рамой как не отсюда, подумалось, что вклеена бумага. Третью надо было первой ставить, но это моё личное мнение, Удачи !
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4k
Сергей 14 минут назад
Как сказала дочь:
1. По первой картине - скучно, ни о чем. В общем я с ней согласен, нет настроения в рисунке.
2. Тоже не понравилась сама композиция. А как по мне - не дурственно.
3. Цветовое решение данного смешения теплых и холодных оттенков искажает красоту женского лица. Как по мне, не понятна смысловая нагрузка рисунка, что несут эти коричневые полосы.
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710
ChePaev Полчаса назад
очень круто! вопрос дилетанта : - как вы так акварелью рисуете и картины получаются яркими и четкими? а всегда считал что акварелью получаются только пастельные тона и нечеткие контуры( в этом конечно тоже есть своя прелесть) из за того что акварель водорастворимая и густых сочных красок как у масляных акварелью добиться сложно.
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7k
перевозчик 45 минут назад
творчество - это прекрасно. творческих успехов вам
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59
omsdon 55 минут назад
Спасибо, очень красиво!
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8k
Billi_Bons Час назад
Кряквы обыкновенные.
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Plague_aquarellka
Всем здрасьте! Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота.
http://t.me/Aquarellnoe1306
2063



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