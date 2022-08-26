Мои акварельные работы. Часть 5

Желаю всем хорошего вечера и даже тебе злобный минусатор, который ходит за мной из поста в пост и пытается убить мой рейтинг.

Если (ну а вдруг?) вы пропустили предыдущие части:

Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html

Мои акварельные работы. Часть 2

Мои акварельные работы. Часть 3

Мои акварельные работы. Часть 4