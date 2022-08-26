Мои акварельные работы. Часть 5

Поздравляю всех с пятничным вечером и не поздравляю с уходящим летом.
Начну с новой работы и, как мне кажется, уже заметно по моему настроению, что совсем скоро наступит осень:
А этот рисунок я как-то выкладывала в комментариях, но, думаю, мало кто его там видел:
И немного из старенького:
Желаю всем хорошего вечера и даже тебе злобный минусатор, который ходит за мной из поста в пост и пытается убить мой рейтинг.
Если (ну а вдруг?) вы пропустили предыдущие части:
Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках
https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html
Мои акварельные работы. Часть 2
Мои акварельные работы. Часть 3
Мои акварельные работы. Часть 4
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Лето-2019: юмористические итоги трех долгожданных месяцев
- Алиса в японской Стране чудес: великолепные акварели Таупе Суюка
- Забавные портреты в стиле аниме от Роберта Де Джизеса
- Мемы уходящего 2020-го года. Вероятно, худшего лета этого столетия
- Удивительно реалистичные портреты одной шариковой ручкой
1. По первой картине - скучно, ни о чем. В общем я с ней согласен, нет настроения в рисунке.
2. Тоже не понравилась сама композиция. А как по мне - не дурственно.
3. Цветовое решение данного смешения теплых и холодных оттенков искажает красоту женского лица. Как по мне, не понятна смысловая нагрузка рисунка, что несут эти коричневые полосы.
А если серьезно, то спасибо за подробный комментарий - всегда интересно такое читать.
Рисую лессировками (слой за слоем добавляю краску), но ещё дело в материалах. В акварели действует правило: чем дороже - тем лучше, очень многое зависит от бумаги и качества красок.