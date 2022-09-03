11 бесстрашных мужчин, которые игнорируют опасность, решив, что у них 9 жизней

Глядя на фото, собранные в данной подборке, кажется, что некоторые мужчины намеренно выбирают для себя такую работу, на которой можно устраивать экстремальные игры с судьбой на выживание. Правила техники безопасности и страховка им совершенно не требуются. Да и вообще, у каждого из них в запасе еще несколько жизней.

Инженер

Как установить окно на верхнем этаже дома? Для этого мужчины данный вопрос, видимо, не стал проблемой, он воспринял его как вызов. И немало удивил соседей своим умением конструировать.