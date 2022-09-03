11 бесстрашных мужчин, которые игнорируют опасность, решив, что у них 9 жизней

Самые возмутительные примеры того, как легко и бесстрашно мужчины пренебрегают техникой безопасности.
Глядя на фото, собранные в данной подборке, кажется, что некоторые мужчины намеренно выбирают для себя такую работу, на которой можно устраивать экстремальные игры с судьбой на выживание. Правила техники безопасности и страховка им совершенно не требуются. Да и вообще, у каждого из них в запасе еще несколько жизней.
Инженер
Как установить окно на верхнем этаже дома? Для этого мужчины данный вопрос, видимо, не стал проблемой, он воспринял его как вызов. И немало удивил соседей своим умением конструировать.
Лестница на лестнице
Настоящий домохозяин не видит препятствий, и для него нет ничего невозможного. Вот только безопасность при этом почему-то лишняя переменная.
Безопасность? Не, не слышали
Еще один случай, когда безопасность помешала решить вопрос, а потому ее просто проигнорировали. Мужчина решил, что для полноценной работы на высоте нужно одно только мужество.
Внушительная страховка
Хорошо, когда у тебя напарник, на которого можно положиться.
Электрик на куче поддонов
Мужчина меняет лампочку в уличном фонаре, но чтобы сделать это, ему пришлось залезть на башню из поддонов, которую держит погрузчик.
Спасательный круг, который спасет, но не сразу
Как объяснить тонущему человеку, что сначала нужно найти ключи и открыть замок.
Как выглядит работа установщика кондиционеров
Этот человек явно знает, где находится кнопка отключения инстинкта самосохранения.
Лестница — это слишком скучно
Когда не привык искать легкие пути.
Вилочный погрузчик в деле
Еще один пример нестандартного и опасного использования вилочного погрузчика.
Скоро будет новая лестница
Если строители не станут подолгу засиживаться в телефонах.
Как вообще держится эта конструкция
Может, если бы он посмотрел на свою необычное строение со стороны, то здравомыслие бы победило и он не стал бы туда залезать? А вы всегда следуете технике безопасности?
Источник:
АНТИФИШКИ
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