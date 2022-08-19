FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7305 постов • 787 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
14 удачно сделанных фотографий, герои которых находятся в шаге от поджидающей их неприятности

14 удачно сделанных фотографий, герои которых находятся в шаге от поджидающей их неприятности

Автор:
19 августа 2022 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   за секунду до   кадр   люди   неудача   подборка   фото   
1216
16

Героев этой подборки явно ничего хорошего не ждёт. Но вдруг и им повезёт избежать поджидающую их неприятность? Кто знает…

Наша жизнь, как американские горки! Мы никогда не знаем, чего ждать от завтрашнего дня. Будет ли это очередной пик счастья или неприятное свободное падение, в результате которого мы набьём себе новые шишки на лбу? Но иногда бывают случаи, когда людям всё-таки удаётся немного, да заглянуть в будущее и предугадать, какой же их ждёт следующий шаг.

Не рассчитал, что на потягушки места маловато

×
×

Новый трюк: остаться живым после покатушек на скейтборде

Осознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришло. Иначе бы они не улыбались

Сейчас будет БУХ!

Если падать, то грациозно

Надеемся, что фотограф всё-таки остался с глазом

Секундное дело, и ты уже купаешься в луже

Незапланированные водные процедуры

Мяч неожиданно поменял свою траекторию полёта

Лоб в лоб

Снимок за долю секунды до неприятного падения

Уплыла рыбка

Нет, нет, нет! Только не это!

Мама сделала фото, как я пытаюсь пройти так, чтобы не намочить ноги

На следующем фото я уже в реке.

Бонус: ни царапинки

Ветка упала рядом с моей машиной, не задев её.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: животные   за секунду до   кадр   люди   неудача   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Пук 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

475833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подслушано: убойная подборка о родственниках
Подслушано: убойная подборка о родственниках
14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку
14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку
Набирающие популярность в сообществах
Все победительницы конкурса «Мисс Америка» за последние 100 лет
Все победительницы конкурса «Мисс Америка» за последние 100 лет
Только одно фото
Только одно фото
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Б - безответственность

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#позитив#фотографии#аварии#картинки#факты#красота#криминал
#Юмор#в мире#подборка#автомобили#автомир#дети#кино#улыбнуло#искусство#Мемы
#люди#животные#дтп#сарказм#Жизнь#истории#новости#интересное#комментарии#США
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) 10 фото, на которых драмы столько же, сколько песка на пляже 10 фото, на которых драмы столько же, сколько песка на пляже 20 забавных снимков, сделанные в самый нужный момент 20 забавных снимков, сделанные в самый нужный момент 16 снимков, на которых был пойман максимально удачный момент 16 снимков, на которых был пойман максимально удачный момент Ирония судьбы: 17 фото людей, оказавшихся дома в действительно нелепой ситуации Ирония судьбы: 17 фото людей, оказавшихся дома в действительно нелепой ситуации Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022 Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022

На что жалуетесь?

Вернуться