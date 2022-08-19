14 удачно сделанных фотографий, герои которых находятся в шаге от поджидающей их неприятности

Героев этой подборки явно ничего хорошего не ждёт. Но вдруг и им повезёт избежать поджидающую их неприятность? Кто знает…
Наша жизнь, как американские горки! Мы никогда не знаем, чего ждать от завтрашнего дня. Будет ли это очередной пик счастья или неприятное свободное падение, в результате которого мы набьём себе новые шишки на лбу? Но иногда бывают случаи, когда людям всё-таки удаётся немного, да заглянуть в будущее и предугадать, какой же их ждёт следующий шаг.
Не рассчитал, что на потягушки места маловато
Новый трюк: остаться живым после покатушек на скейтборде
Осознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришло. Иначе бы они не улыбались
Сейчас будет БУХ!
Если падать, то грациозно
Надеемся, что фотограф всё-таки остался с глазом
Секундное дело, и ты уже купаешься в луже
Незапланированные водные процедуры
Мяч неожиданно поменял свою траекторию полёта
Лоб в лоб
Снимок за долю секунды до неприятного падения
Уплыла рыбка
Нет, нет, нет! Только не это!
Мама сделала фото, как я пытаюсь пройти так, чтобы не намочить ноги
На следующем фото я уже в реке.
Бонус: ни царапинки
Ветка упала рядом с моей машиной, не задев её.
Источник:
АНТИФИШКИ
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