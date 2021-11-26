FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1105 постов • 236 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории

Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории (16 фото)

Автор:
26 ноября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: борода   интересно   история   люди   мужчины   подборка   усы   фото   
430
16
За всю историю усы то входили в моду, то выходили из нее. Где-то усы восхваляли в произведениях искусства, а где-то их даже запрещали законом. Тем не менее, усы украшали лица многих знаковых фигур в истории. От утонченных до эксцентричных, от "моржовых" до усов "щеточкой" - посмотрим на известных обладателей усов.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: борода   интересно   история   люди   мужчины   подборка   усы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30
al-lav 24 минуты назад
Скобелев Михаил Дмитриевич
Генерал Русской армии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
Сибиряк 18 минут назад
А где Чапаев, Будённый, Горький, Сталин наконец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
396
Вадим В. Новоженов 19 минут назад
Без усов невозможно представить А. Гитлера, Ч. Чаплина, С. Дали и И. Сталина. У остальных знаменитостей, усы не главная черта их узнаваемости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 20 минут назад
Ношу! С института еще! Правда, уже посветлели с возрастом!:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Сергей Чушов 43 минуты назад
в России и с усами проблема
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
pynh 2 часа назад
Адю еще забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
pynh 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Голубые каски»: военные или все-таки миротворцы? «Голубые каски»: военные или все-таки миротворцы? 18&nbsp;человек, которые воссоздали фотографии из&nbsp;своего прошлого 18 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку Самый несгибаемый воин в истории Самый несгибаемый воин в истории
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11446



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Доброта прячется в мелочах
1
64
Доброта прячется в мелочах
Преступник совершенно без национальности
0
222
Преступник совершенно без национальности
Набирающие популярность в сообществах
Пиксибоб: Селекционеры превратили простую кошку в мини-рысь! Как ведёт себя новая порода?
0
4
Пиксибоб: Селекционеры превратили простую кошку в мини-рысь! Как ведёт себя новая порода?
Хранители Белого моря
0
5
Хранители Белого моря
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#люди#дтп#аварии#история#смешно#авто аварии#истории
#фото#ватермарк#подборка#животные#Россия#автомобили#фильм#сша#автомир#знаменитости
#прикол#новости#картинки#кино#Ynews#приколы#забавно#шоу бизнес#Жизнь#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться