Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории

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За всю историю усы то входили в моду, то выходили из нее. Где-то усы восхваляли в произведениях искусства, а где-то их даже запрещали законом. Тем не менее, усы украшали лица многих знаковых фигур в истории. От утонченных до эксцентричных, от "моржовых" до усов "щеточкой" - посмотрим на известных обладателей усов.
Амврос Бернсайд
Амврос Бернсайд был руководителем железной дороги, изобретателем и политиком, а также сенатором США от штата Род-Айленд с 1875 года до своей смерти в 1881 году. Он был заметной фигурой в истории, также благодаря своей бороде. Его бороду впервые назвали “бакенбардами”.
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Эмилиано Сапата
Лидер Мексиканской революции 1910-1920 годов носил роскошные усы. Историки описывают его как “опытного воина-партизана, отличного наездника и очень скромного человека".
Кларк Гейбл
Усы Кларка Гейбла, которого называли "Королем Голливуда", стали запоминающимся элементом его образа. Они всегда привлекали внимание.
Фридрих Ницше
Немецкий философ, филолог, композитор был одним из самых молодых штатных профессоров классической литературы, когда-либо преподававших в Базельском университете. Его длинные усы были его отличительной чертой.
Марк Твен
Знаменитый американский писатель Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (известный под псевдонимом Марк Твен), безусловно, носил одни самых из великолепных усов.
Граучо Маркс
Первоначально у актера Граучо Маркса, "мастера остроумия" были подкрашенные усы, но в конце концов он отрастил настоящие. Они остались с ним до конца жизни.
Уильям Говард Тафт
Тафт был 27-м президентом США, преемником Теодора Рузвельта. Также он был единственным человеком, занимавшим должности и президента, и десятого главного судьи США. Его ухоженные усы, без сомнения, придавали ему солидности.
Сальвадор Дали
Усы сюрреалиста Сальвадора Дали - чуть ли не самые известные и эффектные усы в мире.
Чарли Чаплин
Чарльз "Чарли" Чаплин был универсальным мастером кинематографа, а его усы знают миллионы. Однажды услышав от кинематографистов, что он выглядит слишком молодо, Чаплин объяснил: “Я добавил небольшие усы, которые, как я посчитал, добавят возраста, не скрывая выражения моего лица”.
Том Селлек
Звезда фильмов 80-х Том Селлек с начала своей популярности не расставался с усами.
Уайетт Эрп
Уайетт Эрп был стражем закона и картежником во времена освоения американского Запада. В то время его пышные усы были настоящей диковинкой.
Ролли Фингерс
Ролли Фингерс - американский профессиональный бейсболист, которому сейчас уже 75 лет, а также обладатель потрясающих усов.
Руджеро Леонкавалло
Итальянский композитор Руджеро Леонкавалло в основном известен своей оперой "Паяцы" - и конечно же, эффектными усами.
Бёрт Рейнольдс
Американский актёр и звезда Голливуда Бёрт Рейнольдс не всегда носил усы. Все изменилось после фильма "Полицейский и бандит" 1977 года, где его усы стали знаковыми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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