Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории

За всю историю усы то входили в моду, то выходили из нее. Где-то усы восхваляли в произведениях искусства, а где-то их даже запрещали законом. Тем не менее, усы украшали лица многих знаковых фигур в истории. От утонченных до эксцентричных, от "моржовых" до усов "щеточкой" - посмотрим на известных обладателей усов.

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Амврос Бернсайд 0 Источник: Амврос Бернсайд был руководителем железной дороги, изобретателем и политиком, а также сенатором США от штата Род-Айленд с 1875 года до своей смерти в 1881 году. Он был заметной фигурой в истории, также благодаря своей бороде. Его бороду впервые назвали “бакенбардами”.

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Эмилиано Сапата 0 Источник: Лидер Мексиканской революции 1910-1920 годов носил роскошные усы. Историки описывают его как “опытного воина-партизана, отличного наездника и очень скромного человека".

Кларк Гейбл 0 Источник: Усы Кларка Гейбла, которого называли "Королем Голливуда", стали запоминающимся элементом его образа. Они всегда привлекали внимание.

Фридрих Ницше 0 Источник: Немецкий философ, филолог, композитор был одним из самых молодых штатных профессоров классической литературы, когда-либо преподававших в Базельском университете. Его длинные усы были его отличительной чертой.

Марк Твен 0 Источник: Знаменитый американский писатель Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (известный под псевдонимом Марк Твен), безусловно, носил одни самых из великолепных усов.

Граучо Маркс 0 Источник: Первоначально у актера Граучо Маркса, "мастера остроумия" были подкрашенные усы, но в конце концов он отрастил настоящие. Они остались с ним до конца жизни.

Уильям Говард Тафт 0 Тафт был 27-м президентом США, преемником Теодора Рузвельта. Также он был единственным человеком, занимавшим должности и президента, и десятого главного судьи США. Его ухоженные усы, без сомнения, придавали ему солидности.

Сальвадор Дали 0 Источник: Усы сюрреалиста Сальвадора Дали - чуть ли не самые известные и эффектные усы в мире.

Чарли Чаплин 0 Источник: Чарльз "Чарли" Чаплин был универсальным мастером кинематографа, а его усы знают миллионы. Однажды услышав от кинематографистов, что он выглядит слишком молодо, Чаплин объяснил: “Я добавил небольшие усы, которые, как я посчитал, добавят возраста, не скрывая выражения моего лица”.

Том Селлек 0 Источник: Звезда фильмов 80-х Том Селлек с начала своей популярности не расставался с усами.

Уайетт Эрп 0 Источник: Уайетт Эрп был стражем закона и картежником во времена освоения американского Запада. В то время его пышные усы были настоящей диковинкой.

Ролли Фингерс 0 Ролли Фингерс - американский профессиональный бейсболист, которому сейчас уже 75 лет, а также обладатель потрясающих усов.

Руджеро Леонкавалло 0 Источник: Итальянский композитор Руджеро Леонкавалло в основном известен своей оперой "Паяцы" - и конечно же, эффектными усами.

Бёрт Рейнольдс 0 Источник: Американский актёр и звезда Голливуда Бёрт Рейнольдс не всегда носил усы. Все изменилось после фильма "Полицейский и бандит" 1977 года, где его усы стали знаковыми.