"Я Кадырову пожалуюсь!": в Сургуте женщина отчитала пьяного мужчину за громкую музыку и мат

В Сургуте разгорелся конфликт из-за громкой музыки. Жительница города сделала замечание гордому джигиту -меломану, который, приехал с другом во двор и, не выключив музыку, стал парковаться. Они перебудили весь район, а когда парням сделали замечание - посыпался мат с оскорблениями.

«50 лет ВЛКСМ, 3. Данный человек на мою просьбу выключить музыку в 12 часов ночи кричал непристойные вещи. Обещал поиметь меня, маму, моего мужа. Пытался вывести его (мужа - ред.), чтобы подраться. Если бы не обстоятельства, мой бы муж вышел. Только за говно сидеть не хочется.

Есть камеры видеонаблюдения с Газпрома. Чел на второй день не успокоился, угрожая мне и моей семьей.» - описала ситуацию сургутянка в Телеграм-канале "К-Информ Сургут".