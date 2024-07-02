"Я Кадырову пожалуюсь!": в Сургуте женщина отчитала пьяного мужчину за громкую музыку и мат

Подвыпивший кавказец, как водится, на замечания отреагировал грубо и с угрозами. Потому что женщины должны знать своё место.
В Сургуте разгорелся конфликт из-за громкой музыки. Жительница города сделала замечание гордому джигиту -меломану, который, приехал с другом во двор и, не выключив музыку, стал парковаться. Они перебудили весь район, а когда парням сделали замечание - посыпался мат с оскорблениями.
«50 лет ВЛКСМ, 3. Данный человек на мою просьбу выключить музыку в 12 часов ночи кричал непристойные вещи. Обещал поиметь меня, маму, моего мужа. Пытался вывести его (мужа - ред.), чтобы подраться. Если бы не обстоятельства, мой бы муж вышел. Только за говно сидеть не хочется.
Есть камеры видеонаблюдения с Газпрома. Чел на второй день не успокоился, угрожая мне и моей семьей.» - описала ситуацию сургутянка в Телеграм-канале "К-Информ Сургут".
Видео с оскорблениями в первый день снять не успели, но на следующий день никто за свои слова отвечать не собирался. И извинениями даже и не пахло.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Девушка пообещала отправить видео Р.Кадырову, чтобы глава Чечни разобрался со своим земляком.
"ООО даааа! Весь район слышал,как он орал и потом как он мазался при ппс. Неуважение ни к соседям нет, ни к самому себе. Приятно было смотреть как его наконец забрали. И можно было нормально лечь спать. Разбудил всех... Позорище,а не мужчина", - пишут в местном паблике.
Барышня ждёт извинений от лидера Чечни, а еще надеется, что с хулиганом разберутся в полиции.
Источник:
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Это в Чечне так принято?
Вопрос как бы закрыт.
Рамзан всегда отвечает за своих земляков - много примеров:
Около 100 чеченцев вернули на родину для перевоспитания. Это уже традиция, но в этот раз побиты все рекорды
https://360.ru/tekst/obschestvo/100-chechentsev-vernuli/https://360.ru/tekst/obschestvo/100-chechentsev-vernuli/