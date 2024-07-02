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"Я Кадырову пожалуюсь!": в Сургуте женщина отчитала пьяного мужчину за громкую музыку и мат

"Я Кадырову пожалуюсь!": в Сургуте женщина отчитала пьяного мужчину за громкую музыку и мат

Автор:
02 июля 2024 12:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Громкая музыка   кадыров   конфликт   маты   оскорбления   сургут   хулиганство   
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Подвыпивший кавказец, как водится, на замечания отреагировал грубо и с угрозами. Потому что женщины должны знать своё место.

В Сургуте разгорелся конфликт из-за громкой музыки. Жительница города сделала замечание гордому джигиту -меломану, который, приехал с другом во двор и, не выключив музыку, стал парковаться. Они перебудили весь район, а когда парням сделали замечание - посыпался мат с оскорблениями.



«50 лет ВЛКСМ, 3. Данный человек на мою просьбу выключить музыку в 12 часов ночи кричал непристойные вещи. Обещал поиметь меня, маму, моего мужа. Пытался вывести его (мужа - ред.), чтобы подраться. Если бы не обстоятельства, мой бы муж вышел. Только за говно сидеть не хочется.

Есть камеры видеонаблюдения с Газпрома. Чел на второй день не успокоился, угрожая мне и моей семьей.» - описала ситуацию сургутянка в Телеграм-канале "К-Информ Сургут".


Видео с оскорблениями в первый день снять не успели, но на следующий день никто за свои слова отвечать не собирался. И извинениями даже и не пахло.

Девушка пообещала отправить видео Р.Кадырову, чтобы глава Чечни разобрался со своим земляком.





"ООО даааа! Весь район слышал,как он орал и потом как он мазался при ппс. Неуважение ни к соседям нет, ни к самому себе. Приятно было смотреть как его наконец забрали. И можно было нормально лечь спать. Разбудил всех... Позорище,а не мужчина", - пишут в местном паблике.




Барышня ждёт извинений от лидера Чечни, а еще надеется, что с хулиганом разберутся в полиции.


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Метки: Громкая музыка   кадыров   конфликт   маты   оскорбления   сургут   хулиганство   
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23  комментария
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37k
Teodor 2 часа назад
О, я раз наблюдал, как один смуглый на ходу вырвал у девицы телефон и довольный собой пошел дальше даже не ускоряясь... ибо "женщина должна знать свое место". Она шмякнула его сумочкой по башке, а когда он возмущенно обернулся - прописала ему с вертухи в жбан. Забрала свою мобилу и просто ушла... а он остался лежать.
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6
Сергей 2 минуты назад
Интересно, если бы русский в чечне так себя повел, да еще про жену и маму так красиво рассказал, сколько бы он прожил там?
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
е.б.а.л.ь.н.ик ему разбить надо было да и все
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12k
Доктор 40 минут назад
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5k
Евгений 42 минуты назад
Очередной дикий обезъян забрел в западную сибирь
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981
ghor 45 минут назад
В посте хорошая идея прошла - Пусть теперь Кадыров, публично извиняется за своих земляков. Может больше толку будет?..
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26k
Slawa49 47 минут назад
от кадырова не дождется! ибу это какие то азера вроде как или таджики! да и даже если это чечены всеравно извинятся он не будет. да и как то про кадырку все реже и реже упоминается в СМИ походу дондону замену готовят. а падишаха на покой отправят, в гарем! и пусть на хадж идет ( или как там это у них называется) в мекку желательно пешком
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3k
Звёздный странник 47 минут назад
Не! Он так заявляет: "Я ваш сосед!", как будто всё, что по соседству - это его ЛИЧНАЯ жилплощадь, жители - это соседи по квартире, а туалет (как он показал) - вообще любая стенка или угол соседнего дома.
Это в Чечне так принято?
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59
Тарабаунис Моллари 50 минут назад
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8k
Отвратительный Мужик Час назад
Удивительно, что полиция приехала.
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9k
Ntvl Час назад
как зае.бали эти приматы еб.аные! Они, сука не обучаемые! Каждый день массово в криминальной хронике фигурируют эти рожи, их садят, депортирую , но они дальше продолжают свои обезьянии выходки. Ну вообще не задумываются о последствиях. Хотя про что я, им же нечем думать.
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5k
Максим Макашев Час назад
"академик" слишком занят, чтобы с этими 0сл0й0пами разбираться
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685
Dima Час назад
вы что, мусульмане не пьют, это подстава жи есть.
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13k
Rus77 2 часа назад
Два гея напились халяльной гайнутдиновки и решили продемонстрировать свою чёткость на ржавом ведре)))
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15k
кот базилий 2 часа назад
Может это даги, кадырыч и не причем
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1k
Darki 2 часа назад
Чисто обезьяны,повадки,походка всё как у приматов.Только у настоящих приматов мозгов в разы больше.
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41k
albedo 2 часа назад
Полагаю извинения будут.
Рамзан всегда отвечает за своих земляков - много примеров:

Около 100 чеченцев вернули на родину для перевоспитания. Это уже традиция, но в этот раз побиты все рекорды

https://360.ru/tekst/obschestvo/100-chechentsev-vernuli/https://360.ru/tekst/obschestvo/100-chechentsev-vernuli/
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Где извинения?
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19k
Kucher 2 часа назад
Извинения от лидера Чечни? Смешно...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2284 поста (2272 в горячем)

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