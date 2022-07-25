Истории, из которых с неизбежностью следует, что нарушение техники безопасности - это не смешно

"Я электрик в Лас-Вегасе. Как-то я работал на реконструкции отеля Caesars Palace. Мы начали с нижнего этажа и продвигались вверх на один этаж в неделю в течение года. Там были ужасные условия: повсюду была пыль, и проветрить было невозможно, потому что окна отелей в Вегасе не открываются из соображений безопасности. Они полагаются на вытяжные вентиляторы для циркуляции воздуха, но не включают вентиляторы для недочеловеков-строителей вроде нас.

Затем, спустя почти год, когда мы, кашляя, работали на последнем 44-м этаже, появилась группа мужчин в защитных костюмах и закрыла работу. Как оказалось, сверкающая пыль, которой мы дышали каждый день, почти полностью состояла из асбеста".