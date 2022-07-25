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Истории, из которых с неизбежностью следует, что нарушение техники безопасности - это не смешно

Истории, из которых с неизбежностью следует, что нарушение техники безопасности - это не смешно

Автор:
25 июля 2022 12:46
Сообщество : Истории
Метки: безопасность   истории   нарушения   опасность   работа   риск   странные люди   техника безопасности   
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Кем бы вы ни работали, наверняка у вас действуют свои правила безопасности. И хотя сталевар и офисный служащий сталкиваются с разными потенциальными опасностями на работе, оба работодателя должны обеспечить их безопасность. Правда, так бывает не всегда, - и тогда здоровье и жизнь сотрудников и клиентов оказываются под угрозой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безопасность   истории   нарушения   опасность   работа   риск   странные люди   техника безопасности   
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V2.Smirnov Час назад
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