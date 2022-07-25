Истории, из которых с неизбежностью следует, что нарушение техники безопасности - это не смешно

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Кем бы вы ни работали, наверняка у вас действуют свои правила безопасности. И хотя сталевар и офисный служащий сталкиваются с разными потенциальными опасностями на работе, оба работодателя должны обеспечить их безопасность. Правда, так бывает не всегда, - и тогда здоровье и жизнь сотрудников и клиентов оказываются под угрозой.
"Я электрик в Лас-Вегасе. Как-то я работал на реконструкции отеля Caesars Palace. Мы начали с нижнего этажа и продвигались вверх на один этаж в неделю в течение года. Там были ужасные условия: повсюду была пыль, и проветрить было невозможно, потому что окна отелей в Вегасе не открываются из соображений безопасности. Они полагаются на вытяжные вентиляторы для циркуляции воздуха, но не включают вентиляторы для недочеловеков-строителей вроде нас.
Затем, спустя почти год, когда мы, кашляя, работали на последнем 44-м этаже, появилась группа мужчин в защитных костюмах и закрыла работу. Как оказалось, сверкающая пыль, которой мы дышали каждый день, почти полностью состояла из асбеста".
Затем, спустя почти год, когда мы, кашляя, работали на последнем 44-м этаже, появилась группа мужчин в защитных костюмах и закрыла работу. Как оказалось, сверкающая пыль, которой мы дышали каждый день, почти полностью состояла из асбеста".
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"Я работал в лаборатории, занимающейся исследованием цитомегаловируса. Однажды у нас были рабочие, которые меняли лампы, и один из них сказал: «Вау, я всегда думал, что эти штуки настоящие!», указывая на один из аварийных душей в лаборатории. Они предназначены для тяжелых химических разливов, когда вы бежите под душ и дергаете за ручку, чтобы быстро обеззаразить себя и окрестности. Оказывается, у нас были просто насадки для душа на потолке, не подключенные к какой-либо воде. Мы использовали чрезвычайно опасные химические вещества каждый день. После этого мы довольно быстро подключили душевые лейки".
"Я учил парашютистов быть инструкторами в тандеме. Помню, как один парашютный клуб купил тандемный парашют нового типа и сфальсифицировал обучение инструкторов. Руководство клуба заставило их солгать мне и другому экзаменатору. Отговорка старшего инструктора была бесподобна: "Парашюты все равно все одинаковые". Потом у его тандема случилась проблема, вызванная тем, что он не знал, как он работает. Слава богу, все закончилось благополучно, но бедный пассажир, заплативший деньги за первый прыжок, понятия не имел, какой опасности подвергал его этот высокомерный придурок. Самое ужасное, что обучение было бесплатным!"
"Раньше я работал консультантом по безопасности у страхового брокера. У одного из наших страхователей был сотрудник, которому было поручено нанести знак «Не входить, компактор запускается автоматически» на компактор картонных коробок. Пока он работал, он поставил баллончик с аэрозольным клеем на край компактора, а когда закончил работу, случайно уронил его в компактор. И... полез за ним прямо в машину! Конечно, она запустилась автоматически, ведь она не может отличить идиота от коробки. Ему повезло, что кто-то проходил мимо и спас ему жизнь".
"Я был в комитете по охране труда и технике безопасности. Глава комитета в то время решил заменить лампочку. Вы думаете, что он использовал стремянку? Нет, он взял офисный стул на колесиках, который никто не придерживал. Разумеется, он упал, сломал руку и получил компенсацию за травму во время работы. А знаете, что самое смешное? Лампочка не перегорела, он просто использовал не тот выключатель".
"Посмотрите, как 8 тонн трубы падают с 20-метровой высоты, потому что кто-то торопился и использовал неправильную такелажную оснастку".
"У нас на заводе используются огромные стальные бочки с химикатами. Они поступают на гидравлический подъемник, который поднимает и наклоняет бочку, выливая т содержимое в котел. Барабан немного смещается вперед при подъеме и возвращается на место при опускании. Оператор положил руку на нижнюю часть подъемника, опуская его обратно, и барабан упал ему на палец и сломал его. Но это еще не все! Когда из страховой компании пришел человек на разбор инцидента, другой оператор на собственной руке показал, что произошло, и точно так же сломал палец".
"Я работал в компании, где специалист по безопасности случайно выстрелил себе в ногу, проверяя, включен ли предохранитель на пистолете".
"Видел на работе парней, которые курили и обедали внутри помещения высокого риска, где работали с асбестом. В таких помещениях вы должны надевать маску на лицо и комбинезон на голое тело, принимать душ, когда уходите, не можете выносить ничего, что не было выстирано. А у этих парней были сняты маски внутри камеры, они ели и курили".
"Наш механик использовал средство для очистки тормозов, чтобы удалить жир с рук, а затем, выходя из рабочей зоны, прикурил сигарету. Итог - довольно значительные ожоги второй степени на обеих кистях и предплечьях".
"Меня вызвали на завод, где рабочим приходилось резать металл на больших конвейерных лентах.
Там были большие ящики со встроенными перчатками, в которые вы засовывали руки, чтобы управлять прессом. Таким образом, в целях безопасности у рабочих на прессе был один комплект перчаток на руках, а второй - фактически встроенный в станок. Одному из рабочих это показалось неудобным - и он прорезал дыру во встроенной перчатке. Не прошло и рабочего дня, как один из его пальцев попал в эту дыру и оказался под прессом с понятным печальным результатом".
Там были большие ящики со встроенными перчатками, в которые вы засовывали руки, чтобы управлять прессом. Таким образом, в целях безопасности у рабочих на прессе был один комплект перчаток на руках, а второй - фактически встроенный в станок. Одному из рабочих это показалось неудобным - и он прорезал дыру во встроенной перчатке. Не прошло и рабочего дня, как один из его пальцев попал в эту дыру и оказался под прессом с понятным печальным результатом".
"В прошлом я работал на пару инженерных подрядчиков. Моя первая фирма была худшим местом работы в моей практике из-за полного отсутствия трудовой безопасности и полнейшей некомпетентности руководства в этом вопросе. Помню, однажды у нас сломалась сабельная пила - обломилась ножка, которая удерживала лезвие на месте. Но вместо того, чтобы дать рабочему другую пилу, наш завхоз закрепил лезвие на месте пластиковой стяжкой и отдал пилу в работу"..
"Мой дядя — инспектор по технике безопасности, и он вечно жалуется на тупиц на рабочем месте. Тот же дядя сломал руку в четырех местах, пытаясь в сырую погоду чистить водосточные желоба на своем рабочем месте с помощью слишком короткой лестницы, поставленной на негабаритный ящик для инструментов".
"Недавно наше руководство пыталось уволить пару парней в мою смену за то, что они поставили поддон с продуктом близко к пожарному шлангу. Правда, этот пожарный шланг не работает - как и более половины других на объекте. Но увольнять себя за это начальство не спешит". .
"Мой папа пошел в с комитет по охране труда на работе, чтобы попросить их скосить участок между парковкой и зданием, потому что в выросшей траве поселились змеи. Комитет отказал, заявив, что косить слишком рискованно - ведь в траве водятся змеи, и человек, косящий траву, может быть укушен".
"Мой начальник поставил в рабочем помещении большой газовый гриль для корпоративных барбекю. Он до сих пор не понял, почему пожарный инспектор велел убрать его подальше".
"Вода из автоматической системы пожаротушения течет на стальные стеллажи так долго, что они заржавели. Но руководство не считает, что в этом есть опасность: пожар-то потушит, если что!"
"У меня был коллега, на котором лежала обязанность собирать образцы почвы и проверять их. Так вот. однажды, после целого дня работы с почвой из определенной местности, босс сказал ему: "Забыл тебе сказать, ее надо сначала проверить на асбест!" А он целый день работал с этой почвой безо всяких масок".
"Я проводил инспекцию систем автоматического пожаротушения - и увидел, как через один из разбрызгивателей провели цепочку и повесили на нее люстру".
"Сегодня я смотрел, как рабочие ремонтировали коммуникации, подкапывая дорогу на откосе. При этом они никак не укрепили стенку, и земля из-за вибрации проезжающих машин сыпалась прямо в выкопанную ими канаву, к ним на головы. Я боялся, что очередной тяжелый грузовик их просто засыплет. Но нет, им повезло".
"Я - инспектор по безопасности. На днях был с инспекцией в клинике. Там не просто закрыта половина аварийных выходов, нет! Перед одним из них в закутке сделано хранилище документов - мало того, что эта дверь всегда заперта, так еще к аварийному выходу невозможно пройти из-за бумаг, даже если ее отпереть".
"Я работал кладовщиком в розничном магазине. Как-то у нас в здании был ремонт, поэтому вокруг было много строителей. Однажды я наткнулся на группу рабочих, которые держали лестницу на тележке, пока один из них карабкался по ней, чтобы добраться до чего-то, расположенного высоко на потолке. Я чуть не убил их и их бригадира".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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